Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả

Cuối cùng nàng “Minh Lan” – Triệu Lệ Dĩnh và quý tử cũng đã xuất viện về nhà nghỉ dưỡng, cô được ông xã Phùng Thiệu Phong ân cần dìu ra tận xe giữa vòng vây paparazzi.

Từ sáng ngày hôm nay (11/3), phóng viên đã bắt gặp Phùng Thiệu Phong cùng mẹ ruột của Triệu Lệ Dĩnh tất bật chuẩn bị đón mẹ con nữ diễn viên về nhà. Và mới đây, sau nhiều ngày chờ đợi, truyền thông đã ghi lại được hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và quý tử xuất viện về nhà. Phùng Thiệu Phong và mẹ của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ở bệnh viện - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, mẹ Triệu Lệ Dĩnh là người bế quý tử ra ngoài, Triệu Lệ Dĩnh ra sau và được ông xã Phùng Thiệu Phong ân cần bảo vệ, dìu ra tận xe giữa vòng vây của báo chí. Theo đó, quý tử nhà họ Phùng được quấn trong một chiếc khăn màu trắng để tránh bị lộ mặt. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến các phóng viên đã vất vả suốt nhiều ngày qua. Phùng Thiệu Phong ân cần đưa bà xã ra xe - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu xuất hiện sau sinh - Ảnh: Internet Quý tử nhà họ Phùng được giấu kín mặt - Ảnh: Internet Thông tin liên quan đến mẹ con Triệu Lệ Dĩnh đang đứng đầu top tìm kiếm trên mạng xã hội. Người hâm mộ vô cùng tò mò về hình ảnh của quý tử đầu lòng nhà họ Phùng nhưng có vẻ như cặp đôi muốn bảo vệ hình ảnh cho con nên mọi thông tin đều được bảo mật kĩ lưỡng.

Bí mật đằng sau cuộc hôn nhân: Phùng Thiệu Phong mới là người liên tục "đòi" cưới Triệu Lệ Dĩnh? Dù rằng còn nhiều ý kiến trái chiều, song không thể phủ nhận Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong là cặp đôi hot nhất Cbiz thời điểm hiện tại.

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