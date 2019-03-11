Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả

Sao quốc tế 11/03/2019 15:50

Cuối cùng nàng “Minh Lan” – Triệu Lệ Dĩnh và quý tử cũng đã xuất viện về nhà nghỉ dưỡng, cô được ông xã Phùng Thiệu Phong ân cần dìu ra tận xe giữa vòng vây paparazzi.

Từ sáng ngày hôm nay (11/3), phóng viên đã bắt gặp Phùng Thiệu Phong cùng mẹ ruột của Triệu Lệ Dĩnh tất bật chuẩn bị đón mẹ con nữ diễn viên về nhà. Và mới đây, sau nhiều ngày chờ đợi, truyền thông đã ghi lại được hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh và quý tử xuất viện về nhà.

Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả - Ảnh 1
Phùng Thiệu Phong và mẹ của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ở bệnh viện - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả - Ảnh 2

Qua những hình ảnh được chia sẻ, mẹ Triệu Lệ Dĩnh là người bế quý tử ra ngoài, Triệu Lệ Dĩnh ra sau và được ông xã Phùng Thiệu Phong ân cần bảo vệ, dìu ra tận xe giữa vòng vây của báo chí. Theo đó, quý tử nhà họ Phùng được quấn trong một chiếc khăn màu trắng để tránh bị lộ mặt. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến các phóng viên đã vất vả suốt nhiều ngày qua.

Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả - Ảnh 3
Phùng Thiệu Phong ân cần đưa bà xã ra xe - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả - Ảnh 4Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả - Ảnh 5Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả - Ảnh 6

Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả - Ảnh 7
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu xuất hiện sau sinh - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả - Ảnh 8Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả - Ảnh 9Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả - Ảnh 10Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả - Ảnh 11Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả - Ảnh 12

Triệu Lệ Dĩnh xuất viện, lần đầu lộ diện sau sinh nhưng quý tử nhà họ Phùng mới là nhân vật được chú ý hơn cả - Ảnh 13
Quý tử nhà họ Phùng được giấu kín mặt - Ảnh: Internet

Thông tin liên quan đến mẹ con Triệu Lệ Dĩnh đang đứng đầu top tìm kiếm trên mạng xã hội. Người hâm mộ vô cùng tò mò về hình ảnh của quý tử đầu lòng nhà họ Phùng nhưng có vẻ như cặp đôi muốn bảo vệ hình ảnh cho con nên mọi thông tin đều được bảo mật kĩ lưỡng.

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Dù rằng còn nhiều ý kiến trái chiều, song không thể phủ nhận Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong là cặp đôi hot nhất Cbiz thời điểm hiện tại.

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