Thông tin trong giấy khai sinh của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong bất ngờ bị rò rỉ

Sao quốc tế 10/03/2019 10:49

Mặc dù mọi thông tin và hình ảnh về quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đều được bảo mật kỹ lưỡng nhưng tên trong giấy khai sinh của cậu bé vẫn bị lộ ra ngoài.

Ngày 8/3/2019, “Ỉn con” được mong chờ nhất làng giải trí Hoa ngữ - quý tử của cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã chào đời. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh thuận lợi hạ sinh tiểu bảo bối, Phùng Thiệu Phong đã thông báo tin vui đến người hâm mộ trên trang cá nhân: “Mẹ con bình an. Hôm nay có thêm một tiểu nam tử hán trong gia đình, cùng nhau bảo vệ người mẹ vĩ đại Triệu Lệ Dĩnh”.

Thông tin trong giấy khai sinh của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong bất ngờ bị rò rỉ - Ảnh 1
Bài đăng của Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người hâm mộ đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi “Minh Lan Truyện”, đồng thời vô cùng tò mò về hình ảnh của quý tử nhà họ Phùng. Tuy nhiên, mọi thông tin liên quan đến mẹ con Triệu Lệ Dĩnh đều được bảo mật, ngay cả báo giới cũng không thể có được hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh chờ sinh.

Tuy nhiên mới đây, mạng xã hội lại lan truyền thông tin liên quan đến tên của quý tử nhà họ Phùng. Được biết, nam diễn viên đã chọn cho con trai đầu lòng một cái tên vô cùng ý nghĩa.

Thông tin trong giấy khai sinh của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong bất ngờ bị rò rỉ - Ảnh 2
Thông tin về tên của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin này, tên của bảo bối nhà Triệu Lệ Dĩnh trong giấy khai sinh là Phùng Tùng Trạch. Cái tên được đặt với hy vọng sau này lớn lên, cậu bé sẽ trở thành người chính trực, có trách nhiệm, nhận được "ân trạch" (ơn từ bề trên) và là người có lòng nhân từ. Ngoài ra, Phùng Thiệu Phong còn đặt tên cúng cơm cho con là Phao Phao (có nghĩa là bong bóng bọt nước).

Thông tin trong giấy khai sinh của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong bất ngờ bị rò rỉ - Ảnh 3
Tên con trai đầu lòng của cặp đôi là Phùng Tùng Trạch - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bất ngờ trước thông tin này và không tiếc lời khen dành cho cái tên Phùng Tùng Trạch. Tuy nhiên, một số khác lại nghi ngờ tính xác thực của thông tin trên. Hiện cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa lên tiếng phủ nhận hay xác nhận tên của con trai.

Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng sau 5 tháng kết hôn

Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con trai đầu lòng sau 5 tháng kết hôn

Đúng ngày 8/3, trên trang cá nhân của mình, Phùng Thiệu Phong chia sẻ thông tin Triệu Lệ Dĩnh đã sinh con trai, mẹ tròn con vuông.

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