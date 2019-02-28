Rò rỉ hình ảnh phòng VIP của Triệu Lệ Dĩnh, quà mừng đầy tháng cho quý tử sắp chào đời cũng đã chuẩn bị xong

Sao quốc tế 28/02/2019 16:34

Quý tử sắp chào đời nhà Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong là một trong những “heo vàng” được mong đợi nhất năm nay. Mọi thông tin liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh đều đang được truyền thông và người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Gần đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Triệu Lệ Dĩnh đã hạ sinh con đầu lòng khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, khi liên lạc với phía nữ diễn viên thì thông tin trên là giả, cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đều lên tiếng phủ nhận việc đã sinh con.

Rò rỉ hình ảnh phòng VIP của Triệu Lệ Dĩnh, quà mừng đầy tháng cho quý tử sắp chào đời cũng đã chuẩn bị xong - Ảnh 1
Cặp đôi sẽ chào đón con đầu lòng vào khoảng đầu tháng 3 - Ảnh: Internet

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang chờ sinh ở bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải. Theo đó, bệnh viện này là do người bạn thân thiết của nữ diễn viên - MC Tạ Na giới thiệu cho cô. Được biết, đây là một trong những bệnh viện đắt đỏ bậc nhất tại Thượng Hải với chế độ bảo an vô cùng tốt.

Rò rỉ hình ảnh phòng VIP của Triệu Lệ Dĩnh, quà mừng đầy tháng cho quý tử sắp chào đời cũng đã chuẩn bị xong - Ảnh 2
Bệnh viện Nhân Tế Thượng Hải rất hiện đại và có chế độ bảo an cực kỳ tốt - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng đã chi không ít tiền để “bồi dưỡng” cho các bác sĩ, nhân viên chăm sóc tại đây để họ giữ kín mọi thông tin cũng như không tiết lộ bất kỳ hình ảnh riêng tư nào với báo giới và truyền thông.

Tuy nhiên mới đây, những hình ảnh phòng sinh VIP mà Triệu Lệ Dĩnh thuê đã được báo giới tiết lộ. Theo phóng viên, phòng VIP của bệnh viện nằm ở tầng 15 và được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Tuy nhiên, một vài hình ảnh về cơ sở vật chất ở đây đã được ghi lại.

Rò rỉ hình ảnh phòng VIP của Triệu Lệ Dĩnh, quà mừng đầy tháng cho quý tử sắp chào đời cũng đã chuẩn bị xong - Ảnh 3

Rò rỉ hình ảnh phòng VIP của Triệu Lệ Dĩnh, quà mừng đầy tháng cho quý tử sắp chào đời cũng đã chuẩn bị xong - Ảnh 4
Hình ảnh phòng VIP của bệnh viện - Ảnh: Internet

Theo dự kiến, Triệu Lệ Dĩnh sẽ hạ sinh quý tử vào khoảng đầu tháng 3 năm nay. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng đã chuẩn bị xong quà đầy tháng của quý tử để dành tặng bạn bè và người thân.

Rò rỉ hình ảnh phòng VIP của Triệu Lệ Dĩnh, quà mừng đầy tháng cho quý tử sắp chào đời cũng đã chuẩn bị xong - Ảnh 5

Rò rỉ hình ảnh phòng VIP của Triệu Lệ Dĩnh, quà mừng đầy tháng cho quý tử sắp chào đời cũng đã chuẩn bị xong - Ảnh 6
Hình ảnh được cho là quà mừng đầy tháng của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Trước những thông tin này, người hâm mộ đã nhanh chóng gửi những lời chúc "mẹ tròn con vuông" đến vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong và mong đợi bé “ỉn con” chào đời.

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