Triệu Lệ Dĩnh ‘chơi lớn’ thuê hẳn 1 tầng bệnh viện để chuẩn bị đón con đầu lòng: Liệu có quá khoa trương?

Sao quốc tế 13/02/2019 11:29

Từ sau khi thông báo “tin vui” đến công chúng, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi Phùng Thiệu Phong – Triệu Lệ Dĩnh đều trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và dư luận.

Từ khi kết hôn, cặp vợ chồng được săn đón nhất nhì làng giải trí xứ Trung Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy, mọi động thái dù nhỏ nhất của cả hai đều được người hâm mộ vô cùng quan tâm, chú ý.

Triệu Lệ Dĩnh ‘chơi lớn’ thuê hẳn 1 tầng bệnh viện để chuẩn bị đón con đầu lòng: Liệu có quá khoa trương? - Ảnh 1
Cặp đôi thông báo kết hôn vào tháng 10/2018 - Ảnh: Internet

Ngày 1/1/2019, cặp đôi “Minh Lan Truyện” bất ngờ thông báo “tin vui” trên trang cá nhân và nhận được hàng loạt lời chúc mừng từ cộng đồng mạng. Trong khoảng thời gian mang thai, Triệu Lệ Dĩnh đã tạm gác lại phần lớn công việc để an tâm tịnh dưỡng. Được biết, cặp đôi sẽ chào đón thiên thần nhỏ vào khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm nay. Ngoài ra, giới tính của em bé được xác định là trai.

Triệu Lệ Dĩnh ‘chơi lớn’ thuê hẳn 1 tầng bệnh viện để chuẩn bị đón con đầu lòng: Liệu có quá khoa trương? - Ảnh 2
Không lâu sau đó, cả hai lại chuẩn bị đón chào thành viên mới - Ảnh: Internet

Mới đây, trang Toutiao bất ngờ đăng tải thông tin Triệu Lệ Dĩnh đã chi một số tiền lớn để thuê hẳn 1 tầng bệnh viện phụ sản, bao gồm cả phòng nghỉ và nhân viên, bác sĩ tại đây. Ngay khi thông tin này lan truyền, nhiều người cho rằng bà xã Phùng Thiệu Phong quá khoa trương.

Triệu Lệ Dĩnh ‘chơi lớn’ thuê hẳn 1 tầng bệnh viện để chuẩn bị đón con đầu lòng: Liệu có quá khoa trương? - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh bị cho là khoa trương sự nổi tiếng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác thì diễn viên chỉ thuê 1 phòng duy nhất tại bệnh viện chứ không hề bao cả một tầng như lời đồn. Bên cạnh đó, người này cho biết Triệu Lệ Dĩnh vốn là người kín tiếng, cô ấy không muốn lợi dụng danh tiếng của mình để khuếch trương mọi việc lên.

Hiện tại phía vợ chồng nam diễn viên họ Phùng vẫn giữ im lặng, chưa lên tiếng xác nhận thực hư sự việc.

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Vào đúng ngày đầu năm mới, cặp đôi mới Phùng Thiệu Phong - Triệu Lệ Dĩnh chính thức xác nhận chuẩn bị đón con đầu lòng.

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