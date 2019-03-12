Mới xuất viện, Triệu Lệ Dĩnh đã bị netizen xứ Trung chỉ trích vì làm điều này

Sao quốc tế 12/03/2019 12:00

Những hình ảnh xuất viện của Triệu Lệ Dĩnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí một số netizen còn chỉ trích nữ diễn viên “có biết cách làm mẹ không vậy?”.

Chiều ngày 11/3, Triệu Lệ Dĩnh đã cùng quý tử xuất viện trở về nhà, Phùng Thiệu Phong luôn kề cạnh bên bà xã, ân cần dìu ra tận xe. Lần đầu xuất hiện sau khi sinh con trai, Triệu Lệ Dĩnh thu hút rất nhiều ống kính phóng viên. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên đeo kính, để mặt mộc mang khẩu trang và trùm mũ kín mít.

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Triệu Lệ Dĩnh được ông xã dìu ra tận xe - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng soi ra bàn tay của Triệu Lệ Dĩnh được sơn móng kỹ càng. Ngay lập tức, bức ảnh này đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng lớn nhỏ xứ Trung. Nhiều người tỏ ý không hài lòng với hành động này của nữ diễn viên, bởi lẽ cô chỉ vừa mới sinh con mà đã tiếp xúc với hóa chất.

Mới xuất viện, Triệu Lệ Dĩnh đã bị netizen xứ Trung chỉ trích vì làm điều này - Ảnh 2
Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh sơn móng tay được ghi lại - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt về vấn đề này. Một số lên tiếng chỉ trích Triệu Lệ Dĩnh ham đẹp, không chú ý chăm sóc bản thân và con trai. Số khác lại bảo vệ nữ diễn viên, cho rằng bất cứ ai cũng có quyền làm đẹp và có thể Triệu Lệ Dĩnh đã làm móng trước khi sinh con.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Cô ấy có biết cách làm mẹ không vậy, mang thai hay mới sinh cũng không được tiếp xúc với hóa chất đâu"

 “Không phải khi mang thai không được tiếp xúc với hóa chất sao”

“Tiếp xúc với hóa chất có hại cho cả mẹ và con, cô ấy không biết điều này sao?”

“Vừa sinh xong cô ta đã đi làm móng ngay à?”

“Vẫn có sản phụ trước khi sinh đi làm móng mà, không sao cả đâu”

“Có lẽ cô ấy đã làm nó trước khi sinh con rồi”

“Ai cũng có quyền làm đẹp mà, Triệu Lệ Dĩnh cũng vậy”

Mới xuất viện, Triệu Lệ Dĩnh đã bị netizen xứ Trung chỉ trích vì làm điều này - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh và quý tử họ Phùng đang là tâm điểm của truyền thông - Ảnh: Internet

Những thông tin xoay quanh cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn gây được sự chú ý của dư luận, dù chỉ là một động thái nhỏ cũng có thể khiến mạng xã hội “dậy sóng” bất cứ lúc nào.

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Cuối cùng nàng “Minh Lan” – Triệu Lệ Dĩnh và quý tử cũng đã xuất viện về nhà nghỉ dưỡng, cô được ông xã Phùng Thiệu Phong ân cần dìu ra tận xe giữa vòng vây paparazzi.

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