Quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh vừa chào đời đã nhập hội rich kid, sống trong khối tài sản nghìn tỷ của bố mẹ

Có thể nói, quý tử nhà họ Phùng ngay khi chào đời đã trở thành rich kid chính hiệu với khối tài sản thừa kế khổng lồ từ bố mẹ, ở biệt thự trăm tỷ mà người bình thường chẳng thể nào mua được…

Ngày 8/3/2019, “heo vàng” nhà Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chào đời trong sự chúc phúc của truyền thông và người hâm mộ. Ngay sau khi thông tin Triệu Lệ Dĩnh hạ sinh con đầu lòng được đăng tải, mọi thông tin liên quan đến cậu bé luôn được cộng đồng mạng quan tâm, chú ý.

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã mua một biệt thự sang trọng gần khu Đông Tứ Hoàn với giá dao động từ 100 - 140 triệu NDT (khoảng 350 đến 490 tỷ đồng) để làm tổ ấm mới. Khu biệt thự này có chế độ bảo an vô cùng nghiêm ngặt.

Trước đó, cặp đôi cũng không ngại chi một số tiền lớn để thuê phòng VIP của một bệnh viện phụ sản có chi phí vô cùng đắt đỏ nhằm đảm bảo an toàn cho mẹ con Triệu Lệ Dĩnh. Theo một nguồn tin, giá phòng VIP ở đây lên đến 11 ngàn NDT/ngày (khoảng 40 triệu VNĐ/ngày).

Ngay khi biết tin quý tử nhà người bạn thân thiết chào đời, vợ chồng Trương Kiệt - Tạ Na đã không tiếc tiền mua ngay một chiếc khóa vàng độc nhất vô nhị trị giá lên đến 50 ngàn NDT (khoảng 165 triệu đồng) để làm quà mừng. Hiếm có đứa trẻ sơ sinh nào lại nhận được món quà giá trị cao như thế này.

Quà mừng vô cùng giá trị của vợ chồng Trương Kiệt - Tạ Na dành cho bảo bối nhà họ Phùng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, tiểu bảo bối nhà Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã sớm sống trong khối tài sản “khủng” của bố mẹ. Theo đó, Phùng Thiệu Phong là người thừa kế duy nhất của một đế chế dệt may lớn nhất nhì Trung Quốc. Ngoài ra, nam diễn viên còn sở hữu 8 công ty, điều hành 5 xí nghiệp và là cổ đông của 7 công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Cả hai vợ chồng đều sở hữu khối tài sản 'khủng' - Ảnh: Internet

Riêng với Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên cũng nắm trong tay một gia tài không hề nhỏ khi từng lọt vào top 10 nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều tài sản tiền mặt nhất Trung Quốc do trang Nhân Tài Thế Kỷ bình chọn. Được biết, khối tài sản của nàng “Minh Lan” ước tính lên đến 390 triệu NDT (khoảng 1 nghìn tỷ đồng). Không chỉ vậy, Triệu Lệ Dĩnh còn là phó tổng giám đốc của công ty Kỹ thuật Nhất Hạ (Công ty mẹ của các mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến hàng đầu Trung Quốc).

“Chỉ bấy nhiêu” thôi cũng đủ để thấy quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đã là một thiếu gia quyền thế ngay từ khi còn nhỏ.