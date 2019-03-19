Giữa tin đồn kết hôn vào cuối năm, Thái Trác Nghiên xuất hiện thân mật bên bạn trai thiếu gia

Sao quốc tế 19/03/2019 15:58

Thái Trác Nghiên vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng mới đây, nữ diễn viên lại thoải mái xuất hiện bên cạnh bạn trai, chẳng ngại ngần thể hiện tình cảm giữa chốn đông người.

Năm 2017, Thái Trác NghiênThạch Hằng Thông bắt đầu hẹn hò và mối quan hệ của cả hai sau nhiều năm vẫn rất tốt đẹp. Được biết, Thạch Hằng Thông chính là cháu của “Vua mạt chược Hồng Kông” Thạch Giám Huy và sẽ kế thừa sản nghiệp của gia tộc họ Thạch trong tương lai.

Giữa tin đồn kết hôn vào cuối năm, Thái Trác Nghiên xuất hiện thân mật bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 1
Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông sau 2 năm hẹn hò vẫn rất mặn nồng - Ảnh: Internet

Phía gia đình của Hằng Thông rất yêu mến Thái Trác Nghiên và mong muốn cả hai sớm kết hôn. Trước đó đã có tin đồn cặp đôi sẽ “về chung một nhà” vào cuối năm nay. Tuy nhiên, phía đại diện của nữ diễn viên đã phủ nhận thông tin này.

Mới đây, Thái Trác Nghiên đã cùng Thạch Hằng Thông tham dự bữa tiệc sinh nhật của ông xã nữ diễn viên Hồ Bội Uý. Đây cũng là lần đầu Thái Trác Nghiên và bạn trai xuất hiện bên nhau sau tin đồn sắp tổ chức đám cưới.

Giữa tin đồn kết hôn vào cuối năm, Thái Trác Nghiên xuất hiện thân mật bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 2
Thái Trác Nghiên và bạn trai cùng nhau đi dự tiệc sinh nhật - Ảnh: Internet
Giữa tin đồn kết hôn vào cuối năm, Thái Trác Nghiên xuất hiện thân mật bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 3
Cặp đôi nắm chặt tay nhau khi bị bắt gặp - Ảnh: Internet

Giữa tin đồn kết hôn vào cuối năm, Thái Trác Nghiên xuất hiện thân mật bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 4Giữa tin đồn kết hôn vào cuối năm, Thái Trác Nghiên xuất hiện thân mật bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 5Giữa tin đồn kết hôn vào cuối năm, Thái Trác Nghiên xuất hiện thân mật bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 6Giữa tin đồn kết hôn vào cuối năm, Thái Trác Nghiên xuất hiện thân mật bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 7

Giữa tin đồn kết hôn vào cuối năm, Thái Trác Nghiên xuất hiện thân mật bên bạn trai thiếu gia - Ảnh 8
Nữ diễn viên thoải mái khi xuất hiện bên cạnh bạn trai - Ảnh: Internet

Mặc dù rất đông phóng viên xuất hiện ở buổi tiệc nhưng Thái Trác Nghiên không ngần ngại thể hiện tình cảm với bạn trai. Cặp đôi nắm tay nhau vô cùng ngọt ngào, thậm chí khi có người chụp ảnh, Thái Trác Nghiên còn cười tươi thay vì tỏ ra e dè như mọi lần.

Có thể thấy, mối quan hệ của cả hai rất tốt đẹp bởi lẽ Thái Trác Nghiên vốn là người không thích thể hiện tình cảm một cách công khai nhưng cô lại thoải mái có những cử chỉ thân mật với Thạch Hằng Thông. Điều này chứng minh nữ diễn viên và thiếu gia nhà họ Thạch rất coi trọng mối quan hệ này. Hiện tại, người hâm mộ đang mong đợi đến ngày Thái Trác Nghiên lên xe hoa về nhà chồng.

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Từ khóa:   Thái Trác Nghiên Thạch Hằng

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