Giữa tin đồn kết hôn vào cuối năm, Thái Trác Nghiên xuất hiện thân mật bên bạn trai thiếu gia

Năm 2017, Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông bắt đầu hẹn hò và mối quan hệ của cả hai sau nhiều năm vẫn rất tốt đẹp. Được biết, Thạch Hằng Thông chính là cháu của “Vua mạt chược Hồng Kông” Thạch Giám Huy và sẽ kế thừa sản nghiệp của gia tộc họ Thạch trong tương lai.

Thái Trác Nghiên và Thạch Hằng Thông sau 2 năm hẹn hò vẫn rất mặn nồng - Ảnh: Internet

Phía gia đình của Hằng Thông rất yêu mến Thái Trác Nghiên và mong muốn cả hai sớm kết hôn. Trước đó đã có tin đồn cặp đôi sẽ “về chung một nhà” vào cuối năm nay. Tuy nhiên, phía đại diện của nữ diễn viên đã phủ nhận thông tin này.