Vòng 2 lớn bỗng dưng ‘biến mất’, Trương Hinh Dư bị nghi đã bí mật sinh con

Từ khi thông tin Trương Hinh Dư mang thai con đầu lòng được tiết lộ, công chúng vô cùng mong chờ đến ngày nữ diễn viên lâm bồn. Trước đó vào cuối tháng 1/2019, Trương Hinh Dư từng xuất hiện trên phố với trang phục bó sát, để lộ bụng bầu đã “vượt mặt”. Được biết, thời điểm đó nữ diễn viên đang ở những tháng cuối thai kỳ.

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, thông tin về việc Trương Hinh Dư hạ sinh con đầu lòng không hề xuất hiện trên mặt báo. Người ta chỉ thấy nữ diễn viên chăm chỉ đăng tải hình ảnh đi chơi, ăn uống lên trang cá nhân, tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc sinh con.

Nữ diễn viên rất siêng cập nhật trang cá nhân - Ảnh: Internet

Mới đây, một người hâm mộ đã bắt gặp Trương Hình Dư cùng ông xã Hà Tiệp tay trong tay dạo phố và mua sắm. Qua hình ảnh được người này ghi lại, điều gây chú ý nhất chính là bụng bầu của Trương Hinh Dư dường như đã “biến mất”, vòng eo của cô nhỏ gọn bất thường.

Cặp đôi thân mật đi bên nhau - Ảnh: Internet

Nhiều người nhận xét vóc dáng nữ diễn viên có phần thanh mảnh hơn, điều này làm dấy lên tin đồn Trương Hinh Dư đã bí mật sinh con trong thời gian qua nhưng không ai hay biết.

Vóc dáng của nữ diễn viên thon gọn hơn rất nhiều...

...vòng bụng lớn dường như cũng 'biến mất' - Ảnh: Internet

Ngay khi thông tin này xuất hiện trên mạng xã hội, cư dân mạng đã vô cùng bất ngờ và liên tục đồn đoán phải chăng Trương Hinh Dư đã sinh con nhưng lại không muốn truyền thông đưa tin nên quyết giấu kín.

Hiện tại phía đại diện của cặp đôi vẫn đang giữ im lặng và chưa lên tiếng về việc Trương Hinh Dư đã sinh con. Người hâm mộ hiện tại chỉ có thể chờ đợi câu trả lời chính thức từ cả hai.