Quan Hiểu Đồng lặng lẽ ngồi chờ Lộc Hàm chơi bóng: Tình yêu vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu mặc tin đồn chia tay

Dù từng vướng vào tin đồn “đường ai nấy đi” nhưng những hình ảnh mới đây đã chứng minh mối quan hệ giữa Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm (Luhan) vẫn rất tốt đẹp.

Tháng 10/2017, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm bất ngờ công khai tình cảm khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Mối quan hệ này từng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía công chúng và người hâm mộ của cả hai. Bên cạnh đó, cặp đôi từng dính vào tin đồn chia tay chỉ sau vài tháng hẹn hò.

Mối quan hệ của cả hai từng bị fan của Lộc Hàm phản đối - Ảnh: Internet

Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm rất ít khi nhắc đến nhau trên sóng truyền hình cũng như hạn chế thể hiện tình cảm một cách công khai, đa phần hình ảnh cặp đôi hẹn hò riêng tư đều do paparazzi chụp được.

Mới đây, một cư dân mạng đã tình cờ bắt gặp Lộc Hàm cùng Đặng Siêu ở sân bóng rổ, điều đáng nói là Quan Hiểu Đồng cũng xuất hiện tại đây và lặng lẽ ngồi cổ cũ cho bạn trai. Hình ảnh này sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Qua những bức ảnh được ghi lại, có thể dễ dàng nhận thấy Lộc Hàm đang trò chuyện cùng với một vài người bạn. Trong khi đó, bạn gái của nam diễn viên – Quan Hiểu Đồng lặng lẽ ngồi trên ghế quan sát, cổ vũ cho Lộc Hàm, thỉnh thoảng cô lại cúi xuống bấm điện thoại.

Quan Hiểu Đồng ngồi bấm điện thoại chờ bạn trai - Ảnh: Internet

Đây được xem là một trong những khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi của Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng được chia sẻ trên mạng xã hội. Mặc dù vướng phải nhiều tin đồn thất thiệt bên ngoài nhưng cặp đôi có vẻ chẳng mấy quan tâm đến chúng, thay vào đó họ vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp.

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