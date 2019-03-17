Quý tử đầu lòng nhà Trịnh Gia Dĩnh – Trần Khải Lâm vô cùng kháu khỉnh trong tiệc đầy tháng

Ngày 15/3 vừa qua là tròn 1 tháng Trịnh Thừa Duyệt (tên tiếng Anh là Rafael) chào đời – cậu con trai đầu lòng của cặp đôi Trịnh Gia Dĩnh và hoa hậu Trần Khải Lâm.
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Ngày 15/2, Trần Khải Lâm hạ sinh quý tử đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ và mẹ con đều khỏe mạnh. Cặp đôi nhanh chóng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè và công chúng.
Được biết, Trần Khải Lâm và Trịnh Gia Dĩnh nên duyên khi cùng tham gia bộ phim “Ân oán truyền kiếp”. Mối tình đũa lệch này từng gặp nhiều phản đối từ gia đình Trần Khải Lâm nhưng cuối cùng sự kiên trì của họ đã tạo nên một đám cưới cổ tích vào tháng 8/2018 tại Bali.
Trước khi đến với Trần Khải Lâm, Trịnh Gia Dĩnh nổi tiếng đào hoa với nhiều cuộc tình chóng vánh nhưng từ khi kết hôn, nam diễn viên không còn dính vào bất kỳ tin đồn tình ái nào khác. Bên cạnh đó, anh còn được tiếng yêu thương, chiều chuộng bà xã hết mực khi “thẳng tay” chi hàng chục triệu đô la Hồng Kông để mua biệt thự tặng vợ.
Khi quý tử Rafael chào đời, nam diễn viên không giấu được niềm hạnh phúc và chia sẻ trên mạng xã hội: "Với ông bố, bà mẹ nào, con họ cũng là dễ thương nhất. Cuối cùng tôi đã hiểu cảm giác đó như thế nào".
Mới đây, vợ chồng Trịnh Gia Dĩnh – Trần Khải Lâm vừa tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai Rafael Trịnh Thừa Duyệt. Cặp đôi vô cùng hạnh phúc bên quý tử đầu lòng. Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy Rafael rất đáng yêu và kháu khỉnh. Nhiều người nhận xét cậu bé có nhiều nét giống Trịnh Gia Dĩnh và tương lai sẽ là một “nam thần” của Cbiz.
Giờ đây, cuộc hôn nhân từng khiến nhiều người dị nghị của cả hai đã vô cùng viên mãn. Trịnh Gia Dĩnh – Trần Khải Lâm đã chứng minh cho mọi người thấy con số 22 tuổi cách biệt không là gì nếu cả hai đủ yêu thương.