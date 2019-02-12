Bà xã Hoa hậu của tài tử Trịnh Gia Dĩnh đăng ảnh đến Việt Nam du lịch, vui vẻ khoe bụng bầu 7 tháng

Tháng 8/2018, cặp đôi “chú - cháu” Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm đã tổ chức đám cưới cổ tích tại Bali (Indonesia) trong sự chúc phúc của nhiều người. Cuối năm 2018, nam diễn viên Trịnh Gia Dĩnh vui mừng thông báo bà xã đang mang thai và cặp đôi đang rất mong chờ ngày chào đón quý tử đầu lòng.

Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Dù hơn kém nhau 22 tuổi nhưng cặp đôi vẫn rất hạnh phúc, Trịnh Gia Dĩnh vô cùng yêu chiều bà xã, nam tài tử không ngại chi số tiền “khủng” mua biệt thự trị giá hàng chục triệu đô la Hồng Kông (tương đương hàng trăm tỷ đồng) để làm quà cho người đẹp họ Trần. Bên cạnh đó, Trịnh Gia Dĩnh còn thường xuyên tận dụng quỹ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa các dự án để đưa bà xã đi du lịch.