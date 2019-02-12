Bà xã Hoa hậu của tài tử Trịnh Gia Dĩnh đăng ảnh đến Việt Nam du lịch, vui vẻ khoe bụng bầu 7 tháng

Sao quốc tế 12/02/2019 11:45

Mới đây, Hoa hậu Hồng Kông Trần Khải Lâm đã khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải hình ảnh của cô trong chuyến nghỉ dưỡng ở Việt Nam lên trang cá nhân.

Tháng 8/2018, cặp đôi “chú - cháu” Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm đã tổ chức đám cưới cổ tích tại Bali (Indonesia) trong sự chúc phúc của nhiều người. Cuối năm 2018, nam diễn viên Trịnh Gia Dĩnh vui mừng thông báo bà xã đang mang thai và cặp đôi đang rất mong chờ ngày chào đón quý tử đầu lòng.

Bà xã Hoa hậu của tài tử Trịnh Gia Dĩnh đăng ảnh đến Việt Nam du lịch, vui vẻ khoe bụng bầu 7 tháng - Ảnh 1
Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Dù hơn kém nhau 22 tuổi nhưng cặp đôi vẫn rất hạnh phúc, Trịnh Gia Dĩnh vô cùng yêu chiều bà xã, nam tài tử không ngại chi số tiền “khủng” mua biệt thự trị giá hàng chục triệu đô la Hồng Kông (tương đương hàng trăm tỷ đồng) để làm quà cho người đẹp họ Trần. Bên cạnh đó, Trịnh Gia Dĩnh còn thường xuyên tận dụng quỹ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa các dự án để đưa bà xã đi du lịch.

Bà xã Hoa hậu của tài tử Trịnh Gia Dĩnh đăng ảnh đến Việt Nam du lịch, vui vẻ khoe bụng bầu 7 tháng - Ảnh 2

Bà xã Hoa hậu của tài tử Trịnh Gia Dĩnh đăng ảnh đến Việt Nam du lịch, vui vẻ khoe bụng bầu 7 tháng - Ảnh 3
Trịnh Gia Dĩnh rất yêu chiều bà xã - Ảnh: Internet

Mới đây, bà xã của Trịnh Gia Dĩnh một lần nữa tới Việt Nam để nghỉ dưỡng tại một resort cao cấp. Trước đó, cặp đôi từng được bắt gặp đến Nha Trang du lịch vào tháng 1 vừa qua.

Trên trang cá nhân, Trần Khải Lâm đăng tải hình ảnh bên bữa sáng thịnh soạn kèm dòng trạng thái: “Nước cà chua, cảm ơn! Không có gì làm tôi thích hơn trứng xào và nước ép trái cây tươi cho bữa sáng. Các bạn thích gì nhất vào bữa sáng trong kỳ nghỉ đây?”. Ngoài ra, người đẹp Hồng Kông còn chia sẻ 1 bức ảnh khác khoe khéo bụng bầu 7 tháng với lời nhắn: “Anh ấy nói rằng anh ấy yêu ánh hào quang tỏa ra khi bạn đang mang thai”.

Bà xã Hoa hậu của tài tử Trịnh Gia Dĩnh đăng ảnh đến Việt Nam du lịch, vui vẻ khoe bụng bầu 7 tháng - Ảnh 4

Bà xã Hoa hậu của tài tử Trịnh Gia Dĩnh đăng ảnh đến Việt Nam du lịch, vui vẻ khoe bụng bầu 7 tháng - Ảnh 5
Hình ảnh cô chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Trần Khải Lâm đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ dưỡng vui vẻ tại Việt Nam. Mong rằng bà xã Trịnh Gia Dĩnh sẽ luôn giữ được sức khỏe và tinh thần thoải mái để "mẹ tròn con vuông".

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