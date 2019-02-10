Giữa tin đồn Trương Hinh Nguyệt đang mang thai, Lâm Phong vội ra mắt gia đình bạn gái để chuẩn bị hôn sự

Sao quốc tế 10/02/2019 11:48

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin nam diễn viên Lâm Phong chuẩn bị kết hôn với bạn gái Trương Hinh Nguyệt và đã sớm ra mắt gia đình hai bên.

Lâm Phong và người đẹp Trương Hinh Nguyệt bắt đầu hẹn hò từ giữa năm 2018. Được biết, gia đình hai bên đều “môn đăng hộ đối”, cha mẹ Lâm Phong cũng rất hài lòng với cô con dâu tương lai này.

Giữa tin đồn Trương Hinh Nguyệt đang mang thai, Lâm Phong vội ra mắt gia đình bạn gái để chuẩn bị hôn sự - Ảnh 1
Cặp đôi hẹn hò từ năm 2018 và thường xuyên đi du lịch nước ngoài - Ảnh: Internet

Trước khi quen biết Trương Hinh Nguyệt, nam diễn viên từng công khai tình cảm với diễn viên Ngô Thiên Ngữ nhưng người đẹp họ Ngô này lại không được lòng gia đình Lâm Phong. Chính vì vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò, cặp đôi đã nhanh chóng “đường ai nấy đi”.

Mới đây, trang Sina bất ngờ đăng tải những hình ảnh Lâm Phong đến thành phố Diêm Thành (Trung Quốc) đón Tết cùng bạn gái cũng như ra mắt gia đình cô. Được biết, nam diễn viên còn tới lễ ở nhà thờ họ của gia đình họ Trương.

Giữa tin đồn Trương Hinh Nguyệt đang mang thai, Lâm Phong vội ra mắt gia đình bạn gái để chuẩn bị hôn sự - Ảnh 2
Lâm Phong ra mắt gia đình Trương Hinh Nguyệt - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin từ Sina, cha mẹ Trương Hinh Nguyệt rất ưng ý về chàng rể tương lai Lâm Phong. Mẹ của Trương Hinh Nguyệt vô cùng tự hào khi con gái có người bạn trai giỏi giang, bà cũng chính là người chủ động giới thiệu Lâm Phong với bà con họ hàng.

Giữa tin đồn Trương Hinh Nguyệt đang mang thai, Lâm Phong vội ra mắt gia đình bạn gái để chuẩn bị hôn sự - Ảnh 3
Cặp đôi được cho là chuẩn bị kết hôn - Ảnh: Internet

Theo đó, báo chí Hồng Kông cho biết Lâm Phong đã tính đến chuyện kết hôn và sẽ sớm rước nàng về dinh. Trước đó, Trương Hinh Nguyệt cũng đã ra mắt gia đình bạn trai từ cuối năm 2018. Gia đình nam diễn viên cũng chính là những người thúc giục con trai sớm yên bề gia thất.

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Từ khóa:   Lâm Phong

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