Kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Đặng Siêu – Tôn Lệ cùng làm điều khiến ai cũng phải ghen tỵ

Sao quốc tế 09/02/2019 12:00

Mới đây, nhân dịp kỉ niệm 9 năm ngày cưới và cũng là sinh nhật của Đặng Siêu, vợ chồng nữ diễn viên Tôn Lệ cùng nhau khoe ảnh hạnh phúc bên các con.

Từ sau khi kết hôn, Đặng Siêu – Tôn Lệ luôn là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì làng giải trí và được rất nhiều người yêu mến. Dù đã bên nhau nhiều năm nhưng cả hai luôn dành cho nhau những cử chỉ vô cùng lãng mạn.

Kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Đặng Siêu – Tôn Lệ cùng làm điều khiến ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 1
Tôn Lệ và Đặng Siêu là cặp vợ chồng kiểu mẫu của Cbiz - Ảnh: Internet

Mới đây, ngày 8/2 chính là ngày kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Tôn Lệ và Đặng Siêu, vừa hay lại trùng với sinh nhật lần thứ 40 của nam diễn viên. Đặng Siêu đã đăng lên trang cá nhân tấm ảnh chụp cả gia đình kèm dòng trạng thái: “Vợ ơi, 9 năm ngày kết hôn vui vẻ”. Có thể thấy trong hình, cả gia đình Đặng Siêu đều đội nón bảo hiểm, đeo mắt kính nhìn vào máy ảnh khi đi cáp treo.

Kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Đặng Siêu – Tôn Lệ cùng làm điều khiến ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 2
Hình ảnh Đặng Siêu chia sẻ trên Weibo - Ảnh: Internet

Cũng trong ngày này, Tôn Lệ đăng tải hình ảnh con gái Tiểu Hoa hôn bố mừng sinh nhật cho thấy một gia đình vô cùng hạnh phúc. Ngoài ra, nữ diễn viên còn chia sẻ bức ảnh cả nhà đi trượt tuyết cùng nhau với dòng tâm sự: “Hôm nay là ngày kỉ niệm 9 năm tôi kết hôn với Đặng tiên sinh, cũng là ngày sinh nhật anh ấy. Vậy vấn đề đến rồi, chúc mừng cái nào thì quan trọng hơn“.

Kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Đặng Siêu – Tôn Lệ cùng làm điều khiến ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 3
Tôn Lệ đăng ảnh con gái ôm hôn bố - Ảnh: Internet

Kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Đặng Siêu – Tôn Lệ cùng làm điều khiến ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 4

Kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Đặng Siêu – Tôn Lệ cùng làm điều khiến ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 5
Khoảnh khắc gia đình bốn người hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

Cách thể hiện tình cảm ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau khiến nhiều người cảm thấy ghen tỵ và ngưỡng mộ. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi và mong gia đình họ luôn hạnh phúc. Có thể nói, trong showbiz đầy rẫy thị phi với những mối tình “sớm nở tối tàn”, Đặng Siêu – Tôn Lệ chính là minh chứng cho thấy tình yêu thực sự vẫn còn tồn tại.

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Từ khóa:   Đặng Siêu - Tôn Lệ cặp đôi hoa ngữ

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