Kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Đặng Siêu – Tôn Lệ cùng làm điều khiến ai cũng phải ghen tỵ

Từ sau khi kết hôn, Đặng Siêu – Tôn Lệ luôn là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì làng giải trí và được rất nhiều người yêu mến. Dù đã bên nhau nhiều năm nhưng cả hai luôn dành cho nhau những cử chỉ vô cùng lãng mạn.

Tôn Lệ và Đặng Siêu là cặp vợ chồng kiểu mẫu của Cbiz - Ảnh: Internet

Mới đây, ngày 8/2 chính là ngày kỷ niệm 9 năm ngày cưới của Tôn Lệ và Đặng Siêu, vừa hay lại trùng với sinh nhật lần thứ 40 của nam diễn viên. Đặng Siêu đã đăng lên trang cá nhân tấm ảnh chụp cả gia đình kèm dòng trạng thái: “Vợ ơi, 9 năm ngày kết hôn vui vẻ”. Có thể thấy trong hình, cả gia đình Đặng Siêu đều đội nón bảo hiểm, đeo mắt kính nhìn vào máy ảnh khi đi cáp treo.