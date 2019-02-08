Những hình ảnh cận mặt hiếm hoi của quý tử nhà Hoa hậu Lý Gia Hân và chồng tỷ phú đã được tiết lộ

Lý Gia Hân sinh năm 1970, cô bước chân vào làng giải trí từ khi còn nhỏ và phát triển trong lĩnh vực người mẫu. Năm 1988, Lý Gia Hân giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông do đài TVB tổ chức và cũng là người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều thế giới năm đó. Đây chính là bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của Lý Gia Hân.

Năm 2006, Lý Gia Hân hẹn hò cùng đại gia Hứa Tấn Hanh và cuộc tình của họ đã tốn không ít giấy mực của báo giới. Sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi tuyên bố kết hôn và có với nhau một cậu con trai. Từ khi chào đời, mọi thông tin về cậu quý tử Jayden nhà Lý Gia Hân đều được bảo mật vô cùng kỹ càng, những hình ảnh cận mặt của cậu bé chưa bao giờ bị tiết lộ.

Thế nhưng mới đây, Lý Gia Hân bất ngờ chia sẻ hình ảnh con trai lên mạng xã hội trong chuyến du lịch cùng gia đình và điều này đã khiến nhiều người bất ngờ. Qua những bức ảnh cận mặt, có thể dễ dàng nhận ra cậu bé Jayden thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.