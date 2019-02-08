Những hình ảnh cận mặt hiếm hoi của quý tử nhà Hoa hậu Lý Gia Hân và chồng tỷ phú đã được tiết lộ

Sao quốc tế 08/02/2019 16:09

Từ khi kết hôn và sinh con, Lý Gia Hân rất ít khi để lộ hình ảnh quý tử trước truyền thông nhưng mới đây, người đẹp đã chủ động khoe ảnh chụp cùng con trai trong chuyến du lịch Nhật Bản với người hâm mộ.

Lý Gia Hân sinh năm 1970, cô bước chân vào làng giải trí từ khi còn nhỏ và phát triển trong lĩnh vực người mẫu. Năm 1988, Lý Gia Hân giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông do đài TVB tổ chức và cũng là người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều thế giới năm đó. Đây chính là bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của Lý Gia Hân.

Những hình ảnh cận mặt hiếm hoi của quý tử nhà Hoa hậu Lý Gia Hân và chồng tỷ phú đã được tiết lộ - Ảnh 1

Ảnh cưới của Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh - Ảnh: Internet

Năm 2006, Lý Gia Hân hẹn hò cùng đại gia Hứa Tấn Hanh và cuộc tình của họ đã tốn không ít giấy mực của báo giới. Sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi tuyên bố kết hôn và có với nhau một cậu con trai. Từ khi chào đời, mọi thông tin về cậu quý tử Jayden nhà Lý Gia Hân đều được bảo mật vô cùng kỹ càng, những hình ảnh cận mặt của cậu bé chưa bao giờ bị tiết lộ.

Thế nhưng mới đây, Lý Gia Hân bất ngờ chia sẻ hình ảnh con trai lên mạng xã hội trong chuyến du lịch cùng gia đình và điều này đã khiến nhiều người bất ngờ. Qua những bức ảnh cận mặt, có thể dễ dàng nhận ra cậu bé Jayden thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

Những hình ảnh cận mặt hiếm hoi của quý tử nhà Hoa hậu Lý Gia Hân và chồng tỷ phú đã được tiết lộ - Ảnh 2
Cả gia đình Lý Gia Hân đã có chuyến du lịch Nhật Bản dịp năm mới - Ảnh: Internet

Những hình ảnh cận mặt hiếm hoi của quý tử nhà Hoa hậu Lý Gia Hân và chồng tỷ phú đã được tiết lộ - Ảnh 3

Những hình ảnh cận mặt hiếm hoi của quý tử nhà Hoa hậu Lý Gia Hân và chồng tỷ phú đã được tiết lộ - Ảnh 4
Hình ảnh cậu con trai được người đẹp chia sẻ gây tò mò - Ảnh: Internet

Những hình ảnh cận mặt hiếm hoi của quý tử nhà Hoa hậu Lý Gia Hân và chồng tỷ phú đã được tiết lộ - Ảnh 5

Những hình ảnh cận mặt hiếm hoi của quý tử nhà Hoa hậu Lý Gia Hân và chồng tỷ phú đã được tiết lộ - Ảnh 6
Cậu quý tử nhà Lý Gia Hân được nhận xét giống mẹ - Ảnh: Internet

Hơn 10 năm sống bên nhau, cuộc hôn nhân của nàng Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hồng Kông và chồng tỷ phú vẫn vô cùng ngọt ngào, mặc cho những tin đồn tan vỡ và thị phi không ngừng bủa vây.

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Từ khóa:   Hoa hậu Lý Gia Hân con sao Hoa ngữ

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