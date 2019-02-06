Lý Á Bằng khoe ảnh hạnh phúc cùng con gái Lý Yên ngày đầu năm khiến nhiều người xúc động

Sao quốc tế 06/02/2019 08:31

Khoảng khắc Lý Á Bằng vui đùa cùng con gái Lý Yên khiến nhiều người cảm thấy quá đỗi bình yên, hạnh phúc chỉ cần có thế.

Từ khi chào đời, Lý Yên đã mắc dị tật hở hàm ếch và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn. Mặc dù mang khiếm khuyết về ngoại hình nhưng Lý Yên luôn rất mạnh mẽ và bản lĩnh, cô bé chính là người động viên Lý Á Bằng trước mỗi lần phẫu thuật. Với sự khích lệ của bố, Lý Yên còn tham gia biểu diễn thời trang, chụp ảnh tạp chí, tự tin xuất hiện trước công chúng.

Lý Á Bằng khoe ảnh hạnh phúc cùng con gái Lý Yên ngày đầu năm khiến nhiều người xúc động - Ảnh 1
Lý Yên mắc dị tật hở hàm ếch bẩm sinh - Ảnh: Internet
Lý Á Bằng khoe ảnh hạnh phúc cùng con gái Lý Yên ngày đầu năm khiến nhiều người xúc động - Ảnh 2
Cô bé luôn rất mạnh mẽ và giàu nghị lực - Ảnh: Internet

Sau khi Lý Á Bằng và Vương Phi ly hôn, Lý Yên chọn sống với bố. Dù thiếu vắng sự chăm sóc của người mẹ nhưng cuộc sống của hai bố con luôn hạnh phúc và ngọt ngào. Lý Á Bằng từng chia sẻ, mối quan hệ của anh và Lý Yên vô cùng thân thiết, chẳng khác gì hai người bạn.

Lý Á Bằng rất thích chụp hình Lý Yên và chia sẻ lên trang cá nhân, anh chưa bao giờ ngừng tự hào về cô con gái bé nhỏ giàu nghị lực của mình.

Mới đây, nhân dịp năm mới, Lý Á Bằng đã đăng tải hình ảnh của hai bố con lên Weibo. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Lý Á Bằng diện áo khoác màu đen đơn giản, còn Lý Yên lại khoác lên mình chiếc áo trắng dáng dài. Mặc dù không thấy rõ gương mặt của Lý Yên nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng cô bé thật sự đang rất vui vẻ khi đi cùng bố.

Lý Á Bằng khoe ảnh hạnh phúc cùng con gái Lý Yên ngày đầu năm khiến nhiều người xúc động - Ảnh 3
Hai bố con cùng dắt cún cưng đi dạo - Ảnh: Internet
Lý Á Bằng khoe ảnh hạnh phúc cùng con gái Lý Yên ngày đầu năm khiến nhiều người xúc động - Ảnh 4
Khoảnh khắc khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù không có Vương Phi bên cạnh thì Lý Yên và Lý Á bằng vẫn đang có một cuộc sống rất tốt đẹp và hạnh phúc.

Lý Á Bằng khoe ảnh hẹn hò với con gái

Lý Á Bằng khoe ảnh hẹn hò với con gái

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Vương Phi, Lý Á Bằng tập trung làm việc, theo đuổi những dự án từ thiện và trở thành người cha tuyệt vời, chu đáo trong mắt con gái, Lý Yên. Cô bé Lý Yên là kết quả cuộc hôn nhân giữa anh và “thiên hậu”.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Á Bằng lý á bằng và lý yên

TIN LIÊN QUAN

Lý Á Bằng khoe ảnh hẹn hò với con gái

Lý Á Bằng khoe ảnh hẹn hò với con gái

Sự thoái trào của các tiểu hoa đán 8X Trung Quốc

Sự thoái trào của các tiểu hoa đán 8X Trung Quốc

"Thử thách 10 năm" gây sốt nhất Gala chào xuân: Tần Lam trẻ đẹp bất biến bên "con trai" Ngô Lỗi cao ngồng, siêu điển trai

"Thử thách 10 năm" gây sốt nhất Gala chào xuân: Tần Lam trẻ đẹp bất biến bên "con trai" Ngô Lỗi cao ngồng, siêu điển trai

'A Châu' Lưu Đào đẹp như tiên nữ trên sân khấu chào xuân

'A Châu' Lưu Đào đẹp như tiên nữ trên sân khấu chào xuân

Nong Poy - Người đẹp chuyển giới Thái Lan sở hữu nhan sắc hoàn hảo giờ ra sao?

Nong Poy - Người đẹp chuyển giới Thái Lan sở hữu nhan sắc hoàn hảo giờ ra sao?

Mỹ nữ nóng bỏng bị fan rủ qua đêm sống sang chảnh, ở nhà 21 tỷ

Mỹ nữ nóng bỏng bị fan rủ qua đêm sống sang chảnh, ở nhà 21 tỷ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 49 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 2 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 54 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới