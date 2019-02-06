Lý Á Bằng khoe ảnh hạnh phúc cùng con gái Lý Yên ngày đầu năm khiến nhiều người xúc động

Khoảng khắc Lý Á Bằng vui đùa cùng con gái Lý Yên khiến nhiều người cảm thấy quá đỗi bình yên, hạnh phúc chỉ cần có thế.
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Từ khi chào đời, Lý Yên đã mắc dị tật hở hàm ếch và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn. Mặc dù mang khiếm khuyết về ngoại hình nhưng Lý Yên luôn rất mạnh mẽ và bản lĩnh, cô bé chính là người động viên Lý Á Bằng trước mỗi lần phẫu thuật. Với sự khích lệ của bố, Lý Yên còn tham gia biểu diễn thời trang, chụp ảnh tạp chí, tự tin xuất hiện trước công chúng.
Sau khi Lý Á Bằng và Vương Phi ly hôn, Lý Yên chọn sống với bố. Dù thiếu vắng sự chăm sóc của người mẹ nhưng cuộc sống của hai bố con luôn hạnh phúc và ngọt ngào. Lý Á Bằng từng chia sẻ, mối quan hệ của anh và Lý Yên vô cùng thân thiết, chẳng khác gì hai người bạn.
Lý Á Bằng rất thích chụp hình Lý Yên và chia sẻ lên trang cá nhân, anh chưa bao giờ ngừng tự hào về cô con gái bé nhỏ giàu nghị lực của mình.
Mới đây, nhân dịp năm mới, Lý Á Bằng đã đăng tải hình ảnh của hai bố con lên Weibo. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Lý Á Bằng diện áo khoác màu đen đơn giản, còn Lý Yên lại khoác lên mình chiếc áo trắng dáng dài. Mặc dù không thấy rõ gương mặt của Lý Yên nhưng cư dân mạng vẫn cho rằng cô bé thật sự đang rất vui vẻ khi đi cùng bố.
Có thể thấy, dù không có Vương Phi bên cạnh thì Lý Yên và Lý Á bằng vẫn đang có một cuộc sống rất tốt đẹp và hạnh phúc.