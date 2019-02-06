Lý Á Bằng khoe ảnh hạnh phúc cùng con gái Lý Yên ngày đầu năm khiến nhiều người xúc động

Từ khi chào đời, Lý Yên đã mắc dị tật hở hàm ếch và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn. Mặc dù mang khiếm khuyết về ngoại hình nhưng Lý Yên luôn rất mạnh mẽ và bản lĩnh, cô bé chính là người động viên Lý Á Bằng trước mỗi lần phẫu thuật. Với sự khích lệ của bố, Lý Yên còn tham gia biểu diễn thời trang, chụp ảnh tạp chí, tự tin xuất hiện trước công chúng.

Lý Yên mắc dị tật hở hàm ếch bẩm sinh - Ảnh: Internet

Cô bé luôn rất mạnh mẽ và giàu nghị lực - Ảnh: Internet

Sau khi Lý Á Bằng và Vương Phi ly hôn, Lý Yên chọn sống với bố. Dù thiếu vắng sự chăm sóc của người mẹ nhưng cuộc sống của hai bố con luôn hạnh phúc và ngọt ngào. Lý Á Bằng từng chia sẻ, mối quan hệ của anh và Lý Yên vô cùng thân thiết, chẳng khác gì hai người bạn.