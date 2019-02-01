Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘hẹn hò’ nhau cùng ủng hộ con gái, rộ tin sắp tái hợp

Sao quốc tế 01/02/2019 11:51

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ sắp tái hợp thông qua việc cả hai cùng xuất hiện ủng hộ con gái Điềm Hinh tại một buổi biểu diễn.

Từ sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, nhiều nguồn tin cho biết vợ chồng Giả Nãi Lượng đã ly hôn từ lâu nhưng chưa tiện công bố. Thế nhưng người hâm mộ của cặp đôi vẫn hy vọng vào một cái kết khác tốt đẹp hơn cho cả hai.

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘hẹn hò’ nhau cùng ủng hộ con gái, rộ tin sắp tái hợp - Ảnh 1
Cặp đôi được cho là đã chính thức 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet

Vừa qua, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ xuất hiện cùng nhau để ủng hộ con gái trong một buổi biểu diễn văn nghệ cuối kỳ. Theo các “thánh soi”, trang cá nhân của cả hai đều xuất hiện bài đăng tương tự nhau về buổi biểu diễn của Điềm Hinh. Đặc biệt, góc chụp của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ không quá khác biệt chứng tỏ cả hai ngồi cùng nhau.

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘hẹn hò’ nhau cùng ủng hộ con gái, rộ tin sắp tái hợp - Ảnh 2
Bài đăng của Giả Nãi Lượng trên Weibo - Ảnh: Internet
Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘hẹn hò’ nhau cùng ủng hộ con gái, rộ tin sắp tái hợp - Ảnh 3
Hình ảnh Giả Nãi Lượng chụp con gái - Ảnh: Internet

Cụ thể, Giả Nãi Lượng đã chia sẻ bức ảnh chụp con gái lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Buổi biểu diễn cuối kỳ, các bạn nhỏ cố lên nào”. Trong khi đó, Lý Tiểu Lộ cũng đăng tải một bức ảnh tương tự cùng lời nhắn gửi: “Làn mưa sương màu xanh. Các bạn nhỏ đều vô cùng xinh đẹp. Mỗi lần ngắm con biểu diễn đều thấy sự tiến bộ, cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào”.

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘hẹn hò’ nhau cùng ủng hộ con gái, rộ tin sắp tái hợp - Ảnh 4
Bài đăng của Lý Tiểu Lộ - Ảnh: Internet

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘hẹn hò’ nhau cùng ủng hộ con gái, rộ tin sắp tái hợp - Ảnh 5

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘hẹn hò’ nhau cùng ủng hộ con gái, rộ tin sắp tái hợp - Ảnh 6
Hình ảnh nữ diễn viên chia sẻ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù không trực tiếp nhắc đến tên nhau trong bài đăng trên Weibo nhưng những gì cả hai chia sẻ cũng đủ khiến người hâm mộ cặp đôi vô cùng vui mừng. Nhiều người cho rằng Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ sẽ sớm tái hợp vì tiểu Điềm Hinh.

Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘hẹn hò’ nhau cùng ủng hộ con gái, rộ tin sắp tái hợp - Ảnh 7
Nhiều người mong rằng cặp đôi sẽ tái hợp - Ảnh: Internet

Mặc dù việc tái hợp chỉ là tin đồn, phía cặp đôi vẫn giữ im lặng trước những thông tin này nhưng người hâm mộ luôn mong mỏi cả hai có thể “gương vỡ lại lành” bởi họ muốn Điềm Hinh có được một mái ấm trọn vẹn.

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Sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, dù chưa chính thức lên tiếng thừa nhận đã ly hôn nhưng Giả Nãi Lượng và bà xã luôn né tránh nhau, ngay cả khi gặp con gái cũng là thay phiên.

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