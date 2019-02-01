Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ ‘hẹn hò’ nhau cùng ủng hộ con gái, rộ tin sắp tái hợp

Từ sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, nhiều nguồn tin cho biết vợ chồng Giả Nãi Lượng đã ly hôn từ lâu nhưng chưa tiện công bố. Thế nhưng người hâm mộ của cặp đôi vẫn hy vọng vào một cái kết khác tốt đẹp hơn cho cả hai.

Cặp đôi được cho là đã chính thức 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet

Vừa qua, mạng xã hội xứ Trung xôn xao trước thông tin Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ xuất hiện cùng nhau để ủng hộ con gái trong một buổi biểu diễn văn nghệ cuối kỳ. Theo các “thánh soi”, trang cá nhân của cả hai đều xuất hiện bài đăng tương tự nhau về buổi biểu diễn của Điềm Hinh. Đặc biệt, góc chụp của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ không quá khác biệt chứng tỏ cả hai ngồi cùng nhau.