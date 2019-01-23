Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ thay phiên chăm con, quyết không xuất hiện cạnh nhau giữa ồn ào ly hôn

Dù scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ đã qua hơn 1 năm nhưng cuộc sống hôn nhân của cô và Giả Nãi Lượng vẫn luôn là đề tài bàn tán của dư luận. Nhiều nguồn tin cho rằng cả hai đã ly hôn, thậm chí quyền nuôi con cũng đã sớm quyết định. Tuy nhiên, phía Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ luôn giữ im lặng và chưa lần nào chính thức lên tiếng thừa nhận.

Cuộc hôn nhân của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đã tan vỡ - Ảnh: Internet

Người hâm mộ không chỉ tiếc cho một mối tình đẹp của Cbiz mà còn lo lắng cho tiểu Điềm Hinh – con gái của vợ chồng Giả Nãi Lượng bởi cô bé chính là người chịu nhiều tổn thương nhất sau tất cả.