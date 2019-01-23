Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ thay phiên chăm con, quyết không xuất hiện cạnh nhau giữa ồn ào ly hôn

Sau scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ, dù chưa chính thức lên tiếng thừa nhận đã ly hôn nhưng Giả Nãi Lượng và bà xã luôn né tránh nhau, ngay cả khi gặp con gái cũng là thay phiên.
- Khoe ảnh chụp với thú cưng, Giả Nãi Lượng để lộ bằng chứng đã ly hôn với Lý Tiểu Lộ
- Hình ảnh xót xa: Con gái Giả Nãi Lượng mặt buồn thiu khi đi chơi cùng bố mà không có Lý Tiểu Lộ đi cùng
Dù scandal ngoại tình của Lý Tiểu Lộ đã qua hơn 1 năm nhưng cuộc sống hôn nhân của cô và Giả Nãi Lượng vẫn luôn là đề tài bàn tán của dư luận. Nhiều nguồn tin cho rằng cả hai đã ly hôn, thậm chí quyền nuôi con cũng đã sớm quyết định. Tuy nhiên, phía Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ luôn giữ im lặng và chưa lần nào chính thức lên tiếng thừa nhận.
Người hâm mộ không chỉ tiếc cho một mối tình đẹp của Cbiz mà còn lo lắng cho tiểu Điềm Hinh – con gái của vợ chồng Giả Nãi Lượng bởi cô bé chính là người chịu nhiều tổn thương nhất sau tất cả.
Được biết ở thời điểm hiện tại, vợ chồng Giả Nãi Lượng – Lý Tiểu Lộ luân phiên chăm sóc Điềm Hinh mỗi lúc rảnh rỗi. Đầu năm 2019, khoảnh khắc Giả Nãi Lượng đưa con gái đi ăn tại một nhà hàng đã được ghi lại, nhiều người thấy rõ vẻ u buồn của tiểu Điềm Hinh khi không có mẹ đi cùng.
Còn mới đây, Lý Tiểu Lộ lại chia sẻ những hình ảnh đưa Điềm Hinh đi trượt tuyết lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: “Ván trượt nho nhỏ dễ thương”... và tuyệt nhiên không có hình bóng của Giả Nãi Lượng.
Mặc dù cả hai luôn cố gắng dành nhiều thời gian bên con nhưng người hâm mộ vẫn cảm thấy xót xa khi cặp đôi chưa bao giờ cùng nhau đưa con đi chơi trong suốt 1 năm qua. Có lẽ cả hai đều đang tránh né nhau sau khi hoàn thành xong thủ tục ly hôn. Mặc dù tin đồn cặp đôi đã “đường ai nấy đi” chưa có sự xác thực nhưng hơn ai hết, nhiều người cho rằng cuộc hôn nhân của Giả Nãi Lượng và Lý Tiểu Lộ đã thực sự chấm dứt.