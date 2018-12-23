Giả Nãi Lượng chính thức lên tiếng về tin đồn qua đêm với 'gái lạ' giữa ồn ào ly hôn

Giữa tâm bão ly hôn, hình ảnh Giả Nãi Lượng “hẹn hò” với 2 cô gái lạ mặt tại khu công viên Triều Dương bất ngờ tràn lan trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Từ sau khi Lý Tiểu Lộ dính vào scandal ngoại tình với PG One, cuộc hôn nhân của vợ chồng Giả Nãi Lượng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và giới truyền thông. Nhiều người cho rằng cặp đôi đã sớm “đường ai nấy đi”, chỉ là chưa chính thức công khai. Thậm chí có tin đồn thủ tục ly hôn của cả hai đã hoàn tất và Giả Nãi Lượng đã mất quyền nuôi con.

Cụ thể, cánh phóng viên xứ Trung đã bắt gặp Giả Nãi Lượng đi ăn cùng 2 cô gái và 1 người đàn ông tại một nhà hàng. Nam diễn viên ăn mặc đơn giản và liên tục trò truyện vui vẻ trong suốt bữa ăn.

Những hình ảnh của Giả Nãi Lượng được phóng viên chụp lại - Ảnh: Internet

Ngay sau khi tin tức này được đăng tải, nhiều nghi vấn được đặt ra, thậm chí có người còn cho rằng Giả Nãi Lượng cũng “không phải dạng vừa”, “ông ăn chả, bà ăn nem”.

Trước tin đồn thất thiệt này, Giả Nãi Lượng lập tức lên tiếng đáp trả trên trang cá nhân. Anh cho biết đây chỉ là một buổi gặp gỡ bạn bè bình thường, hai cô gái kia đến 12 giờ đã lần lượt rời khỏi nhà chứ không hề ở lại đến rạng sáng như báo giới nói.

Nguyên văn dòng trạng thái Giả Nãi Lượng đăng tải trên trang cá nhân:

“Không ngờ rằng mấy ngày trước gặp mặt bạn bè cùng lớp đại học cũng có thể thu hút được sự quan tâm của mọi người. Cảm ơn vị nhiếp ảnh đại ca đã ‘quan tâm’ đến tôi trong mọi thời khắc. Một mình ra ngoài ăn cơm bị chụp được thì nói là ‘cô độc, lẻ loi’, cùng bạn bè đại học sau khi ăn cơm xong đến nhà tụ tập chơi thì lại biến thành: ‘Cuộc gặp mặt thân mật nửa đêm với hai người con gái’. Nhưng tôi cùng với những người bạn này gặp mặt mấy giờ đến mấy giờ thì có liên quan gì đến mấy người? Rõ ràng khoảng 12 giờ đêm họ đều lần lượt rời khỏi nhà thì lại viết thành 3-4 giờ sáng. Mấy người lại muốn làm ‘dậy sóng’ chuyện gì đây?”.

Bài đăng của Giả Nãi Lượng trên trang cá nhân - Ảnh: Weibo

Có vẻ như Giả Nãi Lượng thực sự tức giận trước những tin đồn không hay này. Nam diễn viên luôn mong có được cuộc sống bình yên sau "sóng gió" nhưng dư luận không ngừng "chĩa mũi dùi" vào anh. Bởi lẽ, những tin tức xoay quanh cuộc sống của vợ chồng Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ vẫn còn là "miếng mồi ngon" cho báo giới.