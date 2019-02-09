Chung Hân Đồng bất ngờ chia sẻ lý do không muốn sinh con tuổi Hợi có liên quan đến ông xã

Sao quốc tế 09/02/2019 16:24

Trong năm Kỷ Hợi này, rất nhiều cặp vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ chuẩn bị đón “Ỉn con”. Thế nhưng riêng với cặp đôi Chung Hân Đồng - Lại Hoằng Quốc, họ không hề có kế hoạch sinh con trong năm nay.

Có thể nói trong năm nay, làng giải trí Hoa ngữ sẽ đón nhận nhiều “tin vui” từ các cặp đôi như Lưu Thi Thi – Ngô Kỳ Long, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong, Hồ Hạnh Nhi – Philip Lee, Trương Hinh Dư – Hà Tiệp… Năm Kỷ Hợi được cho là một năm đẹp để các cặp vợ chồng lên kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, khi các đồng nghiệp khác “đua nhau” sinh con tuổi Hợi thì Chung Hân Đồng lại “bình chân như vại”, nữ diễn viên không hề có kế hoạch mang thai trong năm nay.

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Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 12/2018 - Ảnh: Internet

Là cặp đôi mới cưới của Cbiz, Chung Hân Đồng – Lại Hoằng Quốc luôn là tâm điểm chú ý của truyền thông, người hâm mộ thì mong mỏi được đón nhận “tin vui” từ cả hai.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về lý do không muốn sinh con tuổi Hợi, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ việc này có liên quan đến ông xã. Cụ thể, cô cho biết Lại Hoằng Quốc tuổi Rắn, nếu như sinh con tuổi Hợi sẽ xung khắc. Chính điều này đã khiến cô lùi lại kế hoạch sinh con vì sợ đứa trẻ về sau sẽ không nghe lời bố.

Chung Hân Đồng bất ngờ chia sẻ lý do không muốn sinh con tuổi Hợi có liên quan đến ông xã - Ảnh 2
Chung Hân Đồng – Lại Hoằng Quốc chưa có ý định sinh con trong năm nay - Ảnh: Internet
Chung Hân Đồng bất ngờ chia sẻ lý do không muốn sinh con tuổi Hợi có liên quan đến ông xã - Ảnh 3
Nữ diễn viên trì hoãn việc mang thai vì sợ con không hợp tuổi bố - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nữ diễn viên vui vẻ chia sẻ rằng cô luôn muốn sinh 3 đứa con nhưng do tuổi tác đang ngày một lớn dần nên vợ chồng cô đang suy nghĩ thêm, đồng thời cho biết: “Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, sinh bao nhiêu người con cũng còn phụ thuộc vào duyên số”.

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Từ khóa:   Chung Hân Đồng – Lại Hoằng Quốc cặp đôi hoa ngữ sinh con tuổi Hợi

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