Sau kỳ nghỉ Tết, Tần Lam đã làm điều khiến ai cũng phải ghen tỵ ngay khi vừa đặt chân đến Mỹ

Với vai diễn “Phú Sát hoàng hậu” đầy thành công trong bộ phim nổi tiếng “Diên Hi công lược”, Tần Lam bỗng vụt sáng thành ngôi sao được săn đón của làng giải trí xứ Trung. Nữ diễn viên liên tục được các nhà sản xuất phim chú ý và mời tham gia nhiều hoạt động giải trí cả trong và ngoài nước.

Tần Lam nổi tiếng sau vai diễn trong 'Diên Hi công lược' - Ảnh: Internet

Mới đây, sau khi tận hưởng kỳ nghỉ Tết, Tần Lam đã lên đường sang Mỹ để tham dự Tuần lễ thời trang New York. Nữ diễn viên cũng chia sẻ những hình ảnh tập luyện trong phòng gym lên trang cá nhân. Có thể thấy, Tần Lam đang chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để có được thể chất tốt nhất cho sự kiện lần này.