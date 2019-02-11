Sau kỳ nghỉ Tết, Tần Lam đã làm điều khiến ai cũng phải ghen tỵ ngay khi vừa đặt chân đến Mỹ

Nữ diễn viên “Diên Hi công lược” - Tần Lam đang trong giai đoạn tích cực luyện tập để chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang New York sắp tới.
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Với vai diễn “Phú Sát hoàng hậu” đầy thành công trong bộ phim nổi tiếng “Diên Hi công lược”, Tần Lam bỗng vụt sáng thành ngôi sao được săn đón của làng giải trí xứ Trung. Nữ diễn viên liên tục được các nhà sản xuất phim chú ý và mời tham gia nhiều hoạt động giải trí cả trong và ngoài nước.
Mới đây, sau khi tận hưởng kỳ nghỉ Tết, Tần Lam đã lên đường sang Mỹ để tham dự Tuần lễ thời trang New York. Nữ diễn viên cũng chia sẻ những hình ảnh tập luyện trong phòng gym lên trang cá nhân. Có thể thấy, Tần Lam đang chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng để có được thể chất tốt nhất cho sự kiện lần này.
Qua những hình ảnh được đăng tải, Tần Lam diện đồ thể thao đơn giản ôm sát cơ thể khoe khéo vóc dáng hoàn hảo, không phần trăm mỡ thừa mặc dù trước đó, cô thừa nhận mình đã tăng cân. Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ thân hình chuẩn không cần chỉnh của nữ diễn viên “Diên Hi công lược”. Bên cạnh đó, cô còn thể hiện sự dẻo dai khi thực hiện các động tác phối hợp chân và tay.
Được biết, trong thời gian sắp tới Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn sẽ tái hợp trong dự án phim mang tên “Truyền Gia” của Vu Chính. Bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc và chưa công bố ngày khai máy.