Chỉ với hành động này, Tạ Đình Phong đã ‘đập tan’ tin đồn chia tay với Vương Phi

Sao quốc tế 10/02/2019 16:49

Mới đây, nam diễn viên Tạ Đình Phong đã chia sẻ hình ảnh về món quà ngày Valentine dành cho người đặc biệt, xóa bỏ tin đồn rạn nứt tình cảm với Vương Phi.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng lan truyền thông tin Tạ Đình Phong và Vương Phi đã “đường ai nấy đi” sau nhiều năm yêu đương mặn nồng. Thậm chí có nguồn tin cho rằng nam diễn viên sẽ sớm quay về bên vợ cũ và các con. Nhiều người cho rằng sớm muộn gì cả hai cũng sẽ công khai việc chia tay.

Chỉ với hành động này, Tạ Đình Phong đã ‘đập tan’ tin đồn chia tay với Vương Phi - Ảnh 1
Cặp đôi Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp vào tháng 9/2014 - Ảnh: Internet

Giữa những ồn ào này, Tạ Đình Phong bất ngờ chia sẻ hình ảnh món quà lãng mạn dành tặng người đặc biệt nhân dịp Valentine 14/2 lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Valentine đã quanh quẩn đâu đây... ".

Chỉ với hành động này, Tạ Đình Phong đã ‘đập tan’ tin đồn chia tay với Vương Phi - Ảnh 2
Hình ảnh mới nhất nam diễn viên đăng tải trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh nam diễn viên chia sẻ, có thể dễ dàng nhận thấy anh dành rất nhiều tâm huyết chuẩn bị món quà này với gấu bông và hoa khô. Ngay lập tức, đã có rất nhiều bình luận của bạn bè và người hâm mộ cho rằng món quà lãng mạn này là để dành tặng Vương Phi. Dù chỉ là hành động nhỏ nhưng Tạ Đình Phong đã chứng minh cho mọi người thấy mối quan hệ của nam diễn viên và người đẹp họ Vương vẫn đang rất tốt đẹp, không hề rạn nứt như lời đồn.

Chỉ với hành động này, Tạ Đình Phong đã ‘đập tan’ tin đồn chia tay với Vương Phi - Ảnh 3
Hiện mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp - Ảnh: Internet

Trước đó, theo một nguồn tin, cặp đôi đã cùng nhau đến Nhật Bản để hâm nóng tình cảm ngày đầu năm mới. Trên trang cá nhân, tài tử họ Tạ cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản, địa điểm đến yêu thích của cả anh lẫn Vương Phi.

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Từ khóa:   Tạ Đình Phong - Vương Phi cặp đôi hoa ngữ

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