Dàn diễn viên ‘Tân dòng sông ly biệt’ ngày ấy – bây giờ: Người qua đời vì ung thư máu, kẻ vướng vào gian lận chứng khoán

Sao quốc tế 19/03/2019 11:20

Đã gần 2 thập kỷ trôi qua nhưng “Tân dòng sông ly biệt” vẫn là bộ phim để lại nhiều hồi ức sâu đậm trong lòng khán giả. Sự nghiệp và cuộc sống của dàn diễn viên trong phim sau 18 năm đã thay đổi hoàn toàn.

Tân dòng sông ly biệt” là bộ phim được nhà văn Quỳnh Dao viết lại kịch bản và ra mắt khán giả vào năm 2001. Bộ phim đã trở thành tác phẩm kinh điển, nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả khắp châu Á. “Tân dòng sông ly biệt” cũng chính là bước đệm giúp tên tuổi của dàn diễn viên trong phim như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Cổ Cự Cơ... được nhiều người biết đến và vươn lên hàng sao.

Dàn diễn viên ‘Tân dòng sông ly biệt’ ngày ấy – bây giờ: Người qua đời vì ung thư máu, kẻ vướng vào gian lận chứng khoán - Ảnh 1
Có thể nói bộ phim không chỉ là 'món ăn' tinh thần đầy hấp dẫn mà còn là cả một 'bầu trời tuổi thơ' của rất nhiều người - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm, dàn diễn viên trong phim đã thay đổi hoàn toàn, mỗi người là một số phận khác nhau, chẳng ai giống ai.

Triệu Vy vai Lục Y Bình: Trở thành ngôi sao hạng A nhưng lại vướng vào gian lận chứng khoán

Sau “Hoàn Châu cách cách” và “Tân dòng sông ly biệt”, Triệu Vy dần lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và đạt được nhiều thành tựu nhất định. Cô trở thành một trong những nữ diễn viên hiếm hoi nhận được nhiều giải thưởng danh giá như “Diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Thượng Hải lần thứ 8”, “Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Giải phê bình điện ảnh Thượng Hải lần thứ 19”…

Dàn diễn viên ‘Tân dòng sông ly biệt’ ngày ấy – bây giờ: Người qua đời vì ung thư máu, kẻ vướng vào gian lận chứng khoán - Ảnh 2
Triệu Vy trong vai diễn Lục Y Bình - Ảnh: Internet

Thành công trong sự nghiệp diễn xuất giúp tên tuổi cô nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón nhất nhì châu Á. Năm 2008, Triệu Vy kết hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long và trở thành cặp vợ chồng quyền lực của showbiz Hoa ngữ.

Tuy nhiên vào năm 2018, Triệu Vy và chồng liên tục dính vào bê bối gian lận chứng khoán và bị "cấm cửa" trên thị trường chứng khoán trong 5 năm. Bên cạnh đó, công ty của nữ diễn viên còn phải bồi thường cho nhiều nhà đầu tư với số tiền “khủng”.

Dàn diễn viên ‘Tân dòng sông ly biệt’ ngày ấy – bây giờ: Người qua đời vì ung thư máu, kẻ vướng vào gian lận chứng khoán - Ảnh 3
Vợ chồng Triệu Vy vướng phải bê bối gian lận chứng khoán - Ảnh: Internet

Tô Hữu Bằng vai Đỗ Phi: Đạo diễn nổi tiếng được nhiều người yêu mến

Nhân vật Đỗ Phi của Tô Hữu Bằng trong “Tân dòng sông ly biệt” là vai diễn để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Dàn diễn viên ‘Tân dòng sông ly biệt’ ngày ấy – bây giờ: Người qua đời vì ung thư máu, kẻ vướng vào gian lận chứng khoán - Ảnh 4
Nhân vật Đỗ Phi của Tô Hữu Bằng - Ảnh: Internet

Bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ nhưng Tô Hữu Bằng lại thành công trên con đường diễn xuất hơn, anh đạt được nhiều thành tựu cả ở mảng phim truyền hình lẫn điện ảnh. Năm 2014, Tô Hữu Bằng bắt đầu thử sức với vai trò hoàn toàn mới – đạo diễn điện ảnh. Mặc dù là tay ngang nhưng những tác phẩm của anh đều được đánh giá cao. Hiện tại, Tô Hữu Bằng là một nghệ sĩ đa tài và thành công của showbiz Hoa ngữ.

Dàn diễn viên ‘Tân dòng sông ly biệt’ ngày ấy – bây giờ: Người qua đời vì ung thư máu, kẻ vướng vào gian lận chứng khoán - Ảnh 5
Tô Hữu Bằng vẫn độc thân và chỉ tập trung cho sự nghiệp - Ảnh: Internet

Lâm Tâm Như vai Lục Như Bình: Nữ diễn viên thành công và hôn nhân viên mãn

Dù chỉ đảm nhận vai thứ chính Lục Như Bình trong “Tân dòng sông ly biệt” nhưng Lâm Tâm Như vẫn nổi tiếng không thua kém nữ chính Triệu Vy. Nhờ bộ phim này, cô được nhiều nhà sản xuất chú ý và có cơ hội thử sức với nhiều vai diễn khác nhau trong các tác phẩm nổi tiếng.

Dàn diễn viên ‘Tân dòng sông ly biệt’ ngày ấy – bây giờ: Người qua đời vì ung thư máu, kẻ vướng vào gian lận chứng khoán - Ảnh 6
Vai diễn của Lâm Tâm Như được nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Sau khi đạt được những thành công nhất định ở lĩnh vực diễn xuất, Lâm Tâm Như cũng lấn sân sang việc sản xuất phim ảnh bằng cách tự mình thành lập công ty.

Năm 2016, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa kết hôn trong sự chúc phúc của đông đảo nghệ sĩ Hoa ngữ và người hâm mộ. Giờ đây, gia đình nhỏ của cả hai đang vô cùng viên mãn với sự xuất hiện của cô con gái Cá Heo Nhỏ.

Dàn diễn viên ‘Tân dòng sông ly biệt’ ngày ấy – bây giờ: Người qua đời vì ung thư máu, kẻ vướng vào gian lận chứng khoán - Ảnh 7
Cô và Hoắc Kiến Hoa đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc - Ảnh: Internet

Cổ Cự Cơ vai Hà Thư Hoàn: Hạnh phúc bên mối tình nhiều năm và tập trung cho âm nhạc

Hà Thư Hoàn được xem là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của chàng ca sĩ Hồng Kông Cổ Cự Cơ. Thành công của tác phẩm này đã giúp tên tuổi anh nổi tiếng khắp châu Á. Tuy nhiên, sau đó Cổ Cự Cơ chỉ tập trung cho âm nhạc, thỉnh thoảng mới góp mặt trong một số bộ phim truyền hình.

Dàn diễn viên ‘Tân dòng sông ly biệt’ ngày ấy – bây giờ: Người qua đời vì ung thư máu, kẻ vướng vào gian lận chứng khoán - Ảnh 8
Nhân vật của Cổ Cự Cơ trong 'Tân dòng sông ly biệt' - Ảnh: Internet

Là một người kín tiếng trong chuyện đời tư, Cổ Cự Cơ đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi công khai hẹn hò với nữ trợ lý năm 2011. Được biết, cặp đôi đã hẹn hò từ năm 1994 nhưng mãi đến sau này mới tiết lộ về mối quan hệ. Năm 2015, cả hai tổ chức lễ cưới tại Hồng Kông và nhận được nhiều sự chúc phúc của người hâm mộ.

Dàn diễn viên ‘Tân dòng sông ly biệt’ ngày ấy – bây giờ: Người qua đời vì ung thư máu, kẻ vướng vào gian lận chứng khoán - Ảnh 9
Mối tình nhiều năm của anh và trợ lý khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Lý Ngọc vai Phương Du: Qua đời vì căn bệnh ung thư máu

Xuất thân là một diễn viên múa, Lý Ngọc bất ngờ lấn sân sang phim ảnh và nhanh chóng có được thành công trong làng giải trí. Những vai diễn của cô luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Ngoài đời, nữ diễn viên là người bạn thân thiết của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng bởi tính cách hòa đồng và vui vẻ của mình.

Dàn diễn viên ‘Tân dòng sông ly biệt’ ngày ấy – bây giờ: Người qua đời vì ung thư máu, kẻ vướng vào gian lận chứng khoán - Ảnh 10
Lý Ngọc qua đời từ khi còn trẻ vì căn bệnh ung thư máu - Ảnh: Internet

Nhưng trớ trêu thay, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Lý Ngọc mắc phải căn bệnh ung thư máu và phải trải qua chuỗi ngày chống chọi với bệnh tật. Ngày 14/3/2009, nữ diễn viên bất ngờ ra đi để lại bao tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ.

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Từ khóa:   diễn viên phim Tân dòng sông ly biệt Tân dòng sông ly biệt nhà văn Quỳnh Dao

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