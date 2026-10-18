Chồng cũ trở về sau 3 năm, mang vàng xin nối lại tình xưa vì con, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh muối mặt

Tâm sự 18/10/2026 02:16

Sau ly hôn chồng, tôi cùng con dọn ra một phòng trọ ở, bắt đầu cuộc sống mới. Cũng may tôi có bố mẹ ruột yêu thương, ông bà thường sang giúp tôi chăm cháu, còn mua bỉm sữa cho con tôi.

Sau ly hôn chồng, tôi cùng con dọn ra một phòng trọ ở, bắt đầu cuộc sống mới. Cũng may tôi có bố mẹ ruột yêu thương, ông bà thường sang giúp tôi chăm cháu, còn mua bỉm sữa cho con tôi.

Người chồng cũ của tôi thì vừa ly hôn vợ xong thì sang tuần đã rước nhân tình về nhà. Anh ta sau đó biến mất tăm, chưa một lần sang thăm con. Tôi chưa bao giờ oán hận chồng cũ tới mức cấm anh ta thăm con. Là anh ta sống cạn tình cạn nghĩa, chẳng quan tâm máu mủ của mình. Chỉ có bố mẹ chồng cũ thương cháu nên thường qua thăm. Lần nào qua họ cũng dúi tiền vào tay tôi, bảo là tiền của chồng cũ. Nhưng tôi biết thừa anh ta làm gì rộng rãi tới mức đưa tiền cho con mình.

Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ bất ngờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi. Nguyên nhân là vì anh ta vừa mới ly hôn vợ, vì cô ta ngoại tình. Cũng từ lúc này, chồng cũ mới gửi tiền hàng tháng cho con, còn đến đưa đón con đi chơi. Nhưng vì con đã xa bố nhiều năm nên thằng bé cũng chẳng thiết tha nhớ nhung gì bố. Chỉ khi nghe tôi bảo con đi chơi với bố thì thằng bé mới chịu.

Đến một ngày, bất ngờ chồng sang nhà tôi, dúi vào tay tôi một hộp đựng 5 cây vàng. Anh ta còn nói muốn quay lại với tôi để bù đắp cho con. Chẳng ngờ, ngay lúc đó con trai của tôi chạy ra từ phòng ngủ, trên tay cầm một tấm thiệp. Con trai tôi vô tư nói với bố:

“Bố ơi, mình cùng đi đám cưới của mẹ đi”.

Chồng cũ trở về sau 3 năm, mang vàng xin nối lại tình xưa vì con, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh muối mặt - Ảnh 1
Chồng cũ nghe thế thì điếng người, vội mở thiệp cưới ra thì đúng là có tên của tôi trên đó - Ảnh minh họa: Internet  

Chồng cũ nghe thế thì điếng người, vội mở thiệp cưới ra thì đúng là có tên của tôi trên đó. Anh ta bất ngờ lắm, không tin được vợ cũ tái giá. Tôi cười nói với chồng cũ:

“Tháng sau em lấy chồng, anh rảnh thì đến chung vui cùng chúng em”.

Mặt chồng cũ biến sắc, hồi sau thì bình tĩnh đưa ra đề nghị khiến tôi thấy buồn cười. Anh ta nói nếu tôi đã lấy chồng mới thì để con anh ta nuôi. Con tôi nghe thế thì khóc nấc: “Con không ở với bố, con chỉ ở với mẹ thôi”.

Thấy con phản ứng gay gắt như thế, chồng cũ đành đi về. Tối hôm đó tôi còn nhận được tin nhắn đầy mùi hối hận của anh ta. Anh ta nói giờ mới thấy mình đánh mất vợ con, muộn màng mất rồi. Tôi chẳng có chút mềm lòng, đây chính là mùi vị cay đắng anh ta phải chịu khi bỏ rơi vợ con.

Gọi thợ phá cửa vì vợ mãi không mở, tôi chết lặng trước cảnh tượng bên trong

Gọi thợ phá cửa vì vợ mãi không mở, tôi chết lặng trước cảnh tượng bên trong

Tôi và vợ lấy nhau được 4 năm. Chúng tôi đều đi làm xa nhà nên gửi con trai về quê để ông bà chăm sóc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ im lặng dù tôi đập cửa liên tục, đến khi phá cửa, tôi bàng hoàng không nói nên lời

Vợ im lặng dù tôi đập cửa liên tục, đến khi phá cửa, tôi bàng hoàng không nói nên lời

Tâm sự 56 phút trước
Tưởng chồng còn thương vợ con nên ngày nào cũng ghé nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật

Tưởng chồng còn thương vợ con nên ngày nào cũng ghé nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật

Tâm sự 58 phút trước
Ba năm sau ly hôn, chồng cũ mang vàng đến mong đoàn tụ, nào ngờ một chi tiết trên tay con khiến anh cúi đầu

Ba năm sau ly hôn, chồng cũ mang vàng đến mong đoàn tụ, nào ngờ một chi tiết trên tay con khiến anh cúi đầu

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Ngày biết tôi bị ung thư, vợ nói “để mẹ chăm cho anh” rồi biến mất, 2 tháng sau tôi chết lặng

Ngày biết tôi bị ung thư, vợ nói “để mẹ chăm cho anh” rồi biến mất, 2 tháng sau tôi chết lặng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Chồng ngày nào cũng đến thăm vợ con, tôi vui mừng tưởng gia đình có cơ hội đoàn tụ, nào ngờ…

Chồng ngày nào cũng đến thăm vợ con, tôi vui mừng tưởng gia đình có cơ hội đoàn tụ, nào ngờ…

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Thấy chồng liên tục về nhà, tôi ngỡ anh đã đổi ý muốn quay lại, biết lý do thật sự tôi cay đắng

Thấy chồng liên tục về nhà, tôi ngỡ anh đã đổi ý muốn quay lại, biết lý do thật sự tôi cay đắng

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Không thấy vợ mở cửa dù gọi mãi, tôi phá cửa và phát hiện chuyện kinh hoàng

Không thấy vợ mở cửa dù gọi mãi, tôi phá cửa và phát hiện chuyện kinh hoàng

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Ly hôn không đoái hoài, chồng cũ bỗng đem vàng đến xin tái hợp rồi lặng lẽ quay về

Ly hôn không đoái hoài, chồng cũ bỗng đem vàng đến xin tái hợp rồi lặng lẽ quay về

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Tôi tưởng vợ bỏ rơi mình khi biết mắc ung thư, 2 tháng sau gặp lại em, tôi mới hiểu tất cả

Tôi tưởng vợ bỏ rơi mình khi biết mắc ung thư, 2 tháng sau gặp lại em, tôi mới hiểu tất cả

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng mai, Chủ Nhật 18/10/2026, Thần Tài cưng chiều, 3 con giáp đổi vận thành công, tài lộc thăng hoa, làm giàu cực dễ

Đúng 9h sáng mai, Chủ Nhật 18/10/2026, Thần Tài cưng chiều, 3 con giáp đổi vận thành công, tài lộc thăng hoa, làm giàu cực dễ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 18/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi Chủ Nhật 18/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng mắc ung thư, vợ chỉ để lại câu nói lạnh lùng rồi rời đi, 2 tháng sau sự thật khiến tôi bật khóc

Chồng mắc ung thư, vợ chỉ để lại câu nói lạnh lùng rồi rời đi, 2 tháng sau sự thật khiến tôi bật khóc

Vợ nói để mẹ chăm tôi rồi biến mất sau tin ung thư, gặp lại em, tôi bật khóc nức nở

Vợ nói để mẹ chăm tôi rồi biến mất sau tin ung thư, gặp lại em, tôi bật khóc nức nở

Vợ im lặng dù tôi đập cửa liên tục, đến khi phá cửa, tôi bàng hoàng không nói nên lời

Vợ im lặng dù tôi đập cửa liên tục, đến khi phá cửa, tôi bàng hoàng không nói nên lời

Tưởng chồng còn thương vợ con nên ngày nào cũng ghé nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật

Tưởng chồng còn thương vợ con nên ngày nào cũng ghé nhà, tôi chết lặng khi biết mục đích thật

Ba năm sau ly hôn, chồng cũ mang vàng đến mong đoàn tụ, nào ngờ một chi tiết trên tay con khiến anh cúi đầu

Ba năm sau ly hôn, chồng cũ mang vàng đến mong đoàn tụ, nào ngờ một chi tiết trên tay con khiến anh cúi đầu

Ngày biết tôi bị ung thư, vợ nói “để mẹ chăm cho anh” rồi biến mất, 2 tháng sau tôi chết lặng

Ngày biết tôi bị ung thư, vợ nói “để mẹ chăm cho anh” rồi biến mất, 2 tháng sau tôi chết lặng