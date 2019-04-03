Rộ tin đồn Trương Hằng khiến Trịnh Sảng đầu tư thua lỗ: Tình yêu chân thành vẫn bị lừa dối?

Từ sau khi công khai chuyện hẹn hò, mối quan hệ giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng luôn được cộng đồng mạng chú ý. Mới đây, có nguồn tin cho rằng Trương Hằng đang lừa gạt bạn gái để lấy tiền.

Dù là sao nữ nổi tiếng nhưng chuyện tình cảm của Trịnh Sảng vô cùng lận đận, cô từng là người bị bỏ rơi và chịu nhiều đau khổ. Chính vì vậy, khi nữ diễn viên công khai mối quan hệ với Trương Hằng, ai nấy đều cảm thấy an lòng vì cuối cùng cô cũng tìm được một bờ vai để tựa vào. Chuyện hẹn hò của Trịnh Sảng và Trương Hằng được rất nhiều người ủng hộ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, hiện người hâm mộ của Trịnh Sảng lại vô cùng lo lắng cho nữ diễn viên khi có thông tin cho rằng Trương Hằng đang lừa gạt cô đầu tư không lợi nhuận. Tin đồn này bắt nguồn từ một tài khoản trên Weibo. Nguồn tin này tiết lộ, công ty do Trịnh Sảng và Trương Hằng cùng thành lập liên tục bị thua lỗ và nữ diễn viên đã phải bù lỗ không ít.

Trịnh Sảng liệu có bị bạn trai lừa gạt? - Ảnh: Internet Theo đó, người đăng tin đồn này cho biết cô đang bị Trương Hằng lừa gạt vì công ty thua lỗ đã lâu nhưng chỉ có Trịnh Sảng là người đứng ra gánh vác. Trong khi đó, Trương Hằng luôn vẽ ra tương lai xán lạn của công ty để Trịnh Sảng tiếp tục tin tưởng mà dốc lòng đầu tư. Trịnh Sảng rất nghe lời Trương Hằng mà bỏ qua những lời can ngăn từ người khác, cô đã đem phần lớn thu nhập của mình đầu tư vào công ty này. Được biết, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật chức năng nhân lực Kình Cốc Toạ Thượng Hải của Trịnh Sảng và Trương Hằng có tổng vốn đầu tư 20 triệu NDT (khoảng 70 tỷ VND). Trong đó, Trịnh Sảng nắm giữ 68% cổ phần và là cổ đông lớn nhất công ty, còn Trương Hằng chiếm 32% cổ phần nên giữ chức Giám đốc điều hành.

Những tin đồn không hay luôn xoay quanh cặp đôi - Ảnh: Internet Ngay lập tức, người hâm mộ đã trực tiếp liên hệ với Trương Hằng để làm rõ sự việc. Trương Hằng đã nhắn tin trả lời rằng tất cả chỉ là tin đồn, trên thực tế công ty chỉ mới thành lập được 2 tháng nên không thể có chuyện thua lỗ. Anh chàng còn nhắn nhủ thêm rằng trí tưởng tượng của người tung tin đồn thật phong phú và anh không quan tâm đến những kẻ nhàn rỗi như vậy.

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