‘Song Hye Kyo Trung Quốc’ - Trương Vũ Kỳ lộ biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều người ‘phát hoảng’

Mới đây khi đang live stream trên trang cá nhân, Trương Vũ Kỳ đã để lộ phần mũi bị biến dạng và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.
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Trương Vũ Kỳ sinh năm 1986, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và bước chân vào làng giải trí từ năm 19 tuổi. Sau khi tham gia bộ phim “Tinh nữ lang” của Châu Tinh Trì, người đẹp họ Trương bỗng trở nên nổi tiếng và được nhiều nhà sản xuất chú ý. Thời điểm đó, trang Sina gọi cô là “bản sao Song Hye Kyo” bởi nữ diễn viên từng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ để giống Song Hye Kyo.
Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện đời tư của Trương Vũ Kỳ lại trải qua không ít sóng gió. Hai cuộc hôn nhân của cô đều nhanh chóng kết thúc và tốn không ít giấy mực của báo giới. Thậm chí, cô còn bị chồng cũ tố ngoại tình, thường xuyên cặp với trai trẻ.
Mới đây, Trương Vũ Kỳ lại trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội khi cô xuất hiện với gương mặt hoàn toàn khác lạ. Cụ thể, khi đang live stream giao lưu cùng người hâm mộ, Trương Vũ Kỳ ngay lập tức gây chú ý bởi phần mũi bị lệch một cách khó hiểu. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng nhận ra cánh mũi của “bản sao Song Hye Kyo” một bên to, một bên nhỏ rất mất cân đối.
Nhiều người cho rằng, Trương Vũ Kỳ đang gặp phải biến chứng và nhan sắc dần “xuống cấp” do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, số khác lại cảm thấy tiếc nuối cho nhan sắc xinh đẹp, sắc sảo trước đây của cô.