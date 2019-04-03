‘Song Hye Kyo Trung Quốc’ - Trương Vũ Kỳ lộ biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ khiến nhiều người ‘phát hoảng’

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1986, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và bước chân vào làng giải trí từ năm 19 tuổi. Sau khi tham gia bộ phim “Tinh nữ lang” của Châu Tinh Trì, người đẹp họ Trương bỗng trở nên nổi tiếng và được nhiều nhà sản xuất chú ý. Thời điểm đó, trang Sina gọi cô là “bản sao Song Hye Kyo” bởi nữ diễn viên từng thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ để giống Song Hye Kyo.

Nhan sắc xinh đẹp của Trương Vũ Kỳ - Ảnh: Internet

Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng chuyện đời tư của Trương Vũ Kỳ lại trải qua không ít sóng gió. Hai cuộc hôn nhân của cô đều nhanh chóng kết thúc và tốn không ít giấy mực của báo giới. Thậm chí, cô còn bị chồng cũ tố ngoại tình, thường xuyên cặp với trai trẻ.