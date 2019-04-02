Sau khoảng thời gian im ắng, truyền thông bất ngờ tiết lộ thời điểm Lưu Thi Thi hạ sinh quý tử đầu lòng

Từ sau khi công bố “tin vui” đến người hâm mộ, những thông tin xoay quanh cuộc sống của cặp đôi Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long rất hiếm hoi khiến người hâm mộ vô cùng mong chờ ngày nàng “Nhược Hy” hạ sinh quý tử đầu lòng.

Nếu những tin tức về cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong luôn phủ đầy các trang báo thì ngược lại, mọi thông tin về gia đình Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long lại rất ít ỏi. Cả hai vô cùng kín tiếng và hiếm khi xuất hiện công khai trước công chúng. Chính vì vậy mà báo giới rất khó khăn để có được những hình ảnh cũng như thông tin về cặp đôi này.

Cặp đôi rất kín tiếng trong chuyện đời tư - Ảnh: Internet

Mới đây, truyền thông Đài Loan bất ngờ tiết lộ thời điểm Lưu Thi Thi hạ sinh quý tử đầu lòng. Theo đó, nàng "Nhược Hy" của “Tứ Gia” sẽ chuyển dạ vào tháng 5, nếu thông tin này đúng sự thật thì nữ diễn viên có thai từ tháng 8/2018.

Truyền thông Đài Loan cho biết Lưu Thi Thi sẽ hạ sinh quý tử vào tháng 5 - Ảnh: Internet

Trong những bức ảnh gần đây Lưu Thi Thi đăng tải trên mạng xã hội, người hâm mộ có thể nhận thấy bụng của cô đã khá lớn. Chính vì vậy, thời điểm dự sinh được báo giới đăng tải là hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên, những thông tin về bệnh viện mà cặp đôi lựa chọn để hạ sinh quý tử vẫn được giữ kín. Truyền thông không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào từ các bệnh viện nổi tiếng bởi lẽ chúng đều được bảo mật nghiêm ngặt.

Nàng 'Nhược Hy' đã ở những tháng cuối thai kỳ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Ngô Kỳ Long đã dừng toàn bộ công việc để ở bên cạnh chăm sóc cho Lưu Thi Thi. Người hâm mộ đang vô cùng mong đợi sự chào đời của tiểu bảo bối nhà “Nhược Hy – Tứ Gia”.

Lưu Thi Thi lần đầu lộ diện với bụng bầu 7 tháng, cả Cbiz háo hức đợi "Ỉn vàng" Xuất hiện với bụng bầu 7 tháng được giấu sau lớp áo rộng thùng thình, Lưu Thi Thi nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khoang-thoi-gian-im-ang-truyen-thong-bat-ngo-tiet-lo-thoi-diem-luu-thi-thi-ha-sinh-quy-tu-dau-long-320458.html