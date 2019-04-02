Giữa ồn ào sắp kết hôn, Lý Thần lộ ảnh đi mua sắm cùng gái lạ, nghi vấn ‘cắm sừng’ Phạm Băng Băng?

Khi dư luận đang hoang mang về thông tin Lý Thần và Phạm Băng Băng cưới chạy bầu thì hình ảnh nam diễn viên xuất hiện lúc tối muộn cùng 1 cô gái lạ đã gây xôn xao cộng đồng mạng.
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Kể từ khi công khai chuyện hẹn hò, cặp đôi Phạm Băng Băng và Lý Thần đã vướng phải không ít tin đồn về chuyện tan hợp nhưng cả hai luôn giữ im lặng. Thời gian gần đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin cả hai đang chuẩn bị “về chung một nhà” vào tháng 4, nguyên nhân là vì Phạm Băng Băng đã mang thai. Người hâm mộ cặp đôi vô cùng vui mừng và mong chờ ngày cả hai chính thức xác nhận.
Tuy nhiên mới đây, Lý Thần bị phóng viên bắt gặp xuất hiện cùng một phụ nữ lạ mặt tại một trung tâm thương mại lúc tối muộn. Qua những hình ảnh được ghi lại, Lý Thần diện trang phục khá đơn giản, đội mũ và bịt khẩu trang kín để tránh bị phát hiện. Nam diễn viên và cô gái bí ẩn này cùng đi dạo trung tâm thương mại và mua khá nhiều mỹ phẩm rồi mới ra về.
Những hình ảnh này sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã gây xôn xao cộng đồng mạng, nhiều người đặt ra nghi vấn liệu Lý Thần có đang “cắm sừng” Phạm Băng Băng?
Ngay lập tức, người hâm mộ của Lý Thần đã lên tiếng bênh vực thần tượng và cho biết, cô gái đi cùng nam diễn viên thực chất là trợ lý của anh. Được biết, sau khi ghi hình cho chương trình "Running Man", Lý Thần đã đến Giang Tô để quay phim và tranh thủ đi mua sắm cùng trợ lý.
Giữa những ồn ào không hay này, người hâm mộ của Phạm Băng Băng và Lý Thần đều mong chờ cả hai lên tiếng xác nhận “tin vui” để dẹp bỏ mọi tin đồn thất thiệt.