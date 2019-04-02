Giữa ồn ào sắp kết hôn, Lý Thần lộ ảnh đi mua sắm cùng gái lạ, nghi vấn ‘cắm sừng’ Phạm Băng Băng?

Kể từ khi công khai chuyện hẹn hò, cặp đôi Phạm Băng Băng và Lý Thần đã vướng phải không ít tin đồn về chuyện tan hợp nhưng cả hai luôn giữ im lặng. Thời gian gần đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin cả hai đang chuẩn bị “về chung một nhà” vào tháng 4, nguyên nhân là vì Phạm Băng Băng đã mang thai. Người hâm mộ cặp đôi vô cùng vui mừng và mong chờ ngày cả hai chính thức xác nhận.

Gần đây, truyền thông liên tục đăng tải thông tin cặp đôi sắp kết hôn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, Lý Thần bị phóng viên bắt gặp xuất hiện cùng một phụ nữ lạ mặt tại một trung tâm thương mại lúc tối muộn. Qua những hình ảnh được ghi lại, Lý Thần diện trang phục khá đơn giản, đội mũ và bịt khẩu trang kín để tránh bị phát hiện. Nam diễn viên và cô gái bí ẩn này cùng đi dạo trung tâm thương mại và mua khá nhiều mỹ phẩm rồi mới ra về.