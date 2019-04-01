Giữa tin đồn cưới chạy bầu, Phạm Băng Băng bất ngờ lộ diện và gây chú ý khi diện thứ này

Những ngày gần đây, truyền thông xứ Trung liên tục đăng tải thông tin Phạm Băng Băng và Lý Thần đang chuẩn bị tổ chức đám cưới vào tháng 4 khiến nhiều người “bán tín bán nghi”.

Vừa qua, Phạm Băng Băng đã có mặt tại một sự kiện khai trương thẩm mỹ viện do cô làm đại diện. Dù hạn chế xuất hiện trước truyền thông nhưng những hình ảnh của người đẹp họ Phạm vẫn bị tiết lộ. Sau thời gian "ở ẩn", Phạm Băng Băng vẫn vô cùng xinh đẹp nhưng vóc dáng của cô có phần phát tướng hơn. Phạm Băng Băng tại sự kiện khai trương thẩm mỹ viện - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn diện trang phục rộng để che đi vòng 2 và đi giày bệt khiến nhiều người đặt ra nghi vấn cô đang mang thai con của Lý Thần. Thậm chí, có nguồn tin còn tiết lộ cặp đôi đang chuẩn bị tổ chức đám cưới cổ tích tại Paris vào tháng 4 năm nay.

Nữ diễn viên mang giày bệt khi dự sự kiện - Ảnh: Internet Và mới đây, phóng viên lại bắt gặp Phạm Băng Băng xuất hiện cùng mẹ tại một nhà hàng. Điều đáng chú ý là nữ diễn viên tiếp tục diện trang phục rộng thùng thình và mang giày đế bằng mặc dù cô luôn được biết đến là một tín đồ của giày cao gót. Ngoài ra, gương mặt của cô cũng trở nên "phúng phính" hơn. Chính điểm này đã khiến người hâm mộ thêm một lần nữa tin rằng nữ diễn viên đang mang thai. Phạm Băng Băng và mẹ xuất hiện trước một nhà hàng - Ảnh: Internet

Cô gây chú ý khi tiếp tục diện giày đế bằng - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh được iFeng đăng tải, Phạm Băng Băng và mẹ sau khi rời nhà hàng đã cùng lên xe trở về nhà, cả hai vừa đi vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Có thể thấy, nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” đã trở nên dạn dĩ hơn khi xuất hiện công khai trước công chúng. Trước những tin đồn này, đại diện của Phạm Băng Băng và Lý Thần vẫn giữ im lặng, chưa có bất kỳ chia sẻ nào với giới truyền thông. Trong khi đó, người hâm mộ của cặp đôi đang vô cùng mong chờ ngày cả hai xác nhận “tin vui”.

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