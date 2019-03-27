Vừa mới khai trương, thẩm mỹ viện của Phạm Băng Băng đã khiến nhiều người choáng với mức giá dịch vụ lên đến 3,5 tỷ

Mới đây, bảng giá tại thẩm mỹ viện của Phạm Băng Băng đã gây ra nhiều tranh cãi vì mức chi phí khủng mà khách hàng phải chi trả cho các dịch vụ ở đây.
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Mới đây, thẩm mỹ viện của Phạm Băng Băng đã chính thức khai trương tại Bắc Kinh và bắt đầu đi vào hoạt động. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí xứ Trung như Phạm Thừa Thừa, Trương Quân Ninh, Mã Tô, Bành Tiểu Nhiễm, Hồ Binh… đều đến chúc mừng nữ diễn viên. Dù không hề thông báo trước nhưng buổi khai trương vẫn nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.
Sau khoảng thời gian dài “ở ẩn”, Phạm Băng Băng trở nên e dè hơn khi xuất hiện trước truyền thông nên cô chỉ chụp hình chung với vài người bạn thân thiết ở bên trong thẩm mỹ viện. Nhiều người nhận xét “nữ hoàng thị phi” có phần “phát tướng” hơn trước kia nhưng bề ngoài vẫn vô cùng tươi tắn.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất ở sự kiện này lại chính là bảng giá dịch vụ tại thẩm mỹ viện của Phạm Băng Băng. Cụ thể, bảng giá được phân loại thành 6 gói riêng biệt phân theo từng mức giá, đắt nhất là “Thẻ Nữ Hoàng” có giá 100 vạn NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng) và thấp nhất là “Thẻ Tiên Nữ” với giá 5 vạn NDT (khoảng 172 triệu đồng).
Ngay khi bảng giá này được công khai, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích mức giá trên trời này của thẩm mỹ viện nhà họ Phạm. Thậm chí có người còn mỉa mai bảng giá này chính là chiêu thức trốn thuế mới của nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ”.
Tuy nhiên, người hâm mộ Phạm Băng Băng đã lên tiếng bênh vực thần tượng và cho rằng đây là mức giá trọn gói, những dịch vụ riêng lẻ có thể sẽ có mức giá hợp lý hơn. Bên cạnh đó, thẩm mỹ viện này nằm ở Bắc Kinh và có chuyên gia nước ngoài làm việc nên mức giá dịch vụ cũng vì thế mà cao hơn bình thường.