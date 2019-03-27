Vừa mới khai trương, thẩm mỹ viện của Phạm Băng Băng đã khiến nhiều người choáng với mức giá dịch vụ lên đến 3,5 tỷ

Mới đây, thẩm mỹ viện của Phạm Băng Băng đã chính thức khai trương tại Bắc Kinh và bắt đầu đi vào hoạt động. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí xứ Trung như Phạm Thừa Thừa, Trương Quân Ninh, Mã Tô, Bành Tiểu Nhiễm, Hồ Binh… đều đến chúc mừng nữ diễn viên. Dù không hề thông báo trước nhưng buổi khai trương vẫn nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Phạm Băng Băng khai trương thẩm mỹ viện ở Bắc Kinh - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian dài “ở ẩn”, Phạm Băng Băng trở nên e dè hơn khi xuất hiện trước truyền thông nên cô chỉ chụp hình chung với vài người bạn thân thiết ở bên trong thẩm mỹ viện. Nhiều người nhận xét “nữ hoàng thị phi” có phần “phát tướng” hơn trước kia nhưng bề ngoài vẫn vô cùng tươi tắn.