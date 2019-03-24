Chưa chính thức trở lại showbiz, Phạm Băng Băng đã bị mỉa mai: “Vẫn còn có thể diễn xuất chứ?”

Cuối năm ngoái, Phạm Băng Băng dính vào bê bối trốn thuế gây chấn động dư luận khiến hình ảnh của cô trở nên xấu đi trong mắt công chúng. Sau khi nộp phạt số tiền “khủng”, nữ diễn viên buộc phải “đóng băng” mọi hoạt động, sự nghiệp của người đẹp họ Phạm bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Scandal trốn thuế khiến Phạm Băng Băng phải 'ở ẩn' suốt thời gian dài - Ảnh: Internet

Hơn 1 năm đối diện với scandal lớn nhất trong sự nghiệp, Phạm Băng Băng đang chuẩn bị trở lại showbiz với nhiều dự án. Vấn đề này luôn là đề tài gây tranh cãi trên các diễn đàn và trang mạng xã hội lớn nhỏ. Nhiều người cho rằng cô không nên quay lại làng giải trí, số khác lại ủng hộ quyết định này của cô.