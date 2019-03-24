Chưa chính thức trở lại showbiz, Phạm Băng Băng đã bị mỉa mai: “Vẫn còn có thể diễn xuất chứ?”

Sau scandal trốn thuế, hình ảnh của Phạm Băng Băng trong mắt công chúng đã dần mờ nhạt, tin tức cô trở lại showbiz cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.
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Cuối năm ngoái, Phạm Băng Băng dính vào bê bối trốn thuế gây chấn động dư luận khiến hình ảnh của cô trở nên xấu đi trong mắt công chúng. Sau khi nộp phạt số tiền “khủng”, nữ diễn viên buộc phải “đóng băng” mọi hoạt động, sự nghiệp của người đẹp họ Phạm bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hơn 1 năm đối diện với scandal lớn nhất trong sự nghiệp, Phạm Băng Băng đang chuẩn bị trở lại showbiz với nhiều dự án. Vấn đề này luôn là đề tài gây tranh cãi trên các diễn đàn và trang mạng xã hội lớn nhỏ. Nhiều người cho rằng cô không nên quay lại làng giải trí, số khác lại ủng hộ quyết định này của cô.
Gần đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Phạm Băng Băng tham gia một sự kiện giải trí. Ngay lập tức, một cựu quan chức của CCTV có tên A Ức đã chia sẻ lại bài đăng này về Phạm Băng Băng kèm dòng trạng thái đầy mỉa mai: “Vẫn còn có thể diễn xuất chứ?”. Điều đáng quan tâm là rất nhiều cộng đồng mạng tỏ ra thích thú và đồng quan điểm với dòng chia sẻ này của cựu quan chức kia.
Tuy nhiên, người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra đây chỉ là những bức hình cũ của nữ diễn viên khi cô tham gia một sự kiện vào năm 2017 tại Nhật. Hiện tại, Phạm Băng Băng vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị để trở lại Cbiz một cách mạnh mẽ nhất.
Dẫu vậy, qua việc này có thể thấy rất nhiều người muốn “chặn đường” trở lại của Phạm Băng Băng. Scandal trốn thuế của cô sẽ là một vết nhơ khó gột rửa trong suốt sự nghiệp sau này.