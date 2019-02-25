Scandal trốn thuế có là gì, Phạm Băng Băng chuẩn bị tái xuất với dự án phim điện ảnh đình đám ‘Tha sát’

Mới đây, Phạm Băng Băng – nữ hoàng thị phi của Cbiz đã chính thức xác nhận góp mặt trong dự án điện ảnh "Tha Sát", bắt đầu quá trình trở lại với làng giải trí.

Sau scandal trốn thuế gây chấn động showbiz, Phạm Băng Băng đã ở ẩn một thời gian dài nhưng tên tuổi của cô chưa bao giờ hạ nhiệt. Trước đó, nữ hoàng giải trí Cbiz đã trở thành đại diện quảng cáo cho một nhãn hàng mắt kính thời trang. Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng cũng tích cực “thả thính” và tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội. Những hành động này của cô được cho là đang “mở đường” cho việc quay trở lại làng giải trí. Thậm chí đã có tin đồn cho rằng cô đang chuẩn bị Mỹ tiến với một bộ phim Hollywood. Phạm Băng Băng làm đại diện cho một nhãn hàng mắt kính - Ảnh: Internet Và đúng như dự đoán, cô đã chính thức quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất bằng việc xác nhận tham gia dự án điện ảnh “Tha Sát” của đạo diễn Tào Bảo Bình.

Được biết, “Tha Sát” là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - tội phạm, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Lý Thấm, Hoàng Hiên, Tân Chỉ Lôi và Phạm Băng Băng. Theo đó, phim đã đóng máy vào tháng 5/2018 nhưng lịch chiếu chính thức vẫn chưa được công bố. Dàn diễn viên chính của bộ phim cũng đã xuất hiện trên tạp chí thời trang nổi tiếng Bazaar để tuyên truyền cho dự án lần này.

Hình ảnh nữ diễn viên trên tạp chí Bazaar - Ảnh: Internet Dàn diễn viên chính của phim - Ảnh: Internet Ngay khi thông tin này được đăng tải, người hâm mộ nữ diễn viên vô cùng vui mừng và tin chắc lần trở lại này của Phạm Băng Băng sẽ bùng nổ hơn xưa. Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng khác lại không ngừng chỉ trích người đẹp họ Phạm. Nhiều người vẫn chưa thể chấp nhận nữ diễn viên quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất sau scandal “nghìn tỷ” của cô. Một số hình ảnh hậu trường của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet Trên các trang mạng xã hội xứ Trung, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ thái độ bất bình: “Không xem đâu, hãy biến đi, cám ơn” “Có thể cấm chiếu hoặc "xếp chiếu" luôn nó được không?” “Tôi thì mong đợi diễn xuất của ba nữ diễn viên còn lại lắm, ngồi đợi khi nào có bản miễn phí thì xem, tôi không muốn chi tiền” “Chưa gì đã quay lại rồi à?” Phạm Băng Băng đã chính thức trở lại showbiz - Ảnh: Internet Có thể nói, từ khi bước chân vào showbiz, Phạm Băng Băng luôn là cái tên gắn với những thị phi trong làng giải trí Hoa Ngữ. Tuy nhiên, ngay cả khi vướng vào scandal gây chấn động thì người đẹp vẫn có thể đứng dậy và làm lại từ đầu - điều mà không phải bất cứ nghệ sĩ nào cũng có thể thực hiện.

Chỉ 1 hành động nhỏ, Lý Thần đã chứng minh tình cảm với Phạm Băng Băng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu Sau khoảng thời gian sóng gió vì scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng, Lý Thần vẫn ở bên cô và chứng minh cho nhiều người thấy rằng tình cảm của họ luôn tốt đẹp và chưa từng rạn nứt như lời đồn.

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