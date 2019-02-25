Scandal trốn thuế có là gì, Phạm Băng Băng chuẩn bị tái xuất với dự án phim điện ảnh đình đám ‘Tha sát’

Sao quốc tế 25/02/2019 11:51

Mới đây, Phạm Băng Băng – nữ hoàng thị phi của Cbiz đã chính thức xác nhận góp mặt trong dự án điện ảnh "Tha Sát", bắt đầu quá trình trở lại với làng giải trí.

Sau scandal trốn thuế gây chấn động showbiz, Phạm Băng Băng đã ở ẩn một thời gian dài nhưng tên tuổi của cô chưa bao giờ hạ nhiệt. Trước đó, nữ hoàng giải trí Cbiz đã trở thành đại diện quảng cáo cho một nhãn hàng mắt kính thời trang. Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng cũng tích cực “thả thính” và tương tác với người hâm mộ trên mạng xã hội. Những hành động này của cô được cho là đang “mở đường” cho việc quay trở lại làng giải trí. Thậm chí đã có tin đồn cho rằng cô đang chuẩn bị Mỹ tiến với một bộ phim Hollywood.

Scandal trốn thuế có là gì, Phạm Băng Băng chuẩn bị tái xuất với dự án phim điện ảnh đình đám ‘Tha sát’ - Ảnh 1
Phạm Băng Băng làm đại diện cho một nhãn hàng mắt kính - Ảnh: Internet

Và đúng như dự đoán, cô đã chính thức quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất bằng việc xác nhận tham gia dự án điện ảnh “Tha Sát” của đạo diễn Tào Bảo Bình.

Được biết, “Tha Sát” là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - tội phạm, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Lý Thấm, Hoàng Hiên, Tân Chỉ Lôi và Phạm Băng Băng. Theo đó, phim đã đóng máy vào tháng 5/2018 nhưng lịch chiếu chính thức vẫn chưa được công bố.

Dàn diễn viên chính của bộ phim cũng đã xuất hiện trên tạp chí thời trang nổi tiếng Bazaar để tuyên truyền cho dự án lần này.

Scandal trốn thuế có là gì, Phạm Băng Băng chuẩn bị tái xuất với dự án phim điện ảnh đình đám ‘Tha sát’ - Ảnh 2
Hình ảnh nữ diễn viên trên tạp chí Bazaar - Ảnh: Internet

Scandal trốn thuế có là gì, Phạm Băng Băng chuẩn bị tái xuất với dự án phim điện ảnh đình đám ‘Tha sát’ - Ảnh 3

Scandal trốn thuế có là gì, Phạm Băng Băng chuẩn bị tái xuất với dự án phim điện ảnh đình đám ‘Tha sát’ - Ảnh 4
Dàn diễn viên chính của phim - Ảnh: Internet

Ngay khi thông tin này được đăng tải, người hâm mộ nữ diễn viên vô cùng vui mừng và tin chắc lần trở lại này của Phạm Băng Băng sẽ bùng nổ hơn xưa. Bên cạnh đó, một bộ phận cư dân mạng khác lại không ngừng chỉ trích người đẹp họ Phạm. Nhiều người vẫn chưa thể chấp nhận nữ diễn viên quay trở lại với sự nghiệp diễn xuất sau scandal “nghìn tỷ” của cô.

Scandal trốn thuế có là gì, Phạm Băng Băng chuẩn bị tái xuất với dự án phim điện ảnh đình đám ‘Tha sát’ - Ảnh 5Scandal trốn thuế có là gì, Phạm Băng Băng chuẩn bị tái xuất với dự án phim điện ảnh đình đám ‘Tha sát’ - Ảnh 6

Scandal trốn thuế có là gì, Phạm Băng Băng chuẩn bị tái xuất với dự án phim điện ảnh đình đám ‘Tha sát’ - Ảnh 7
Một số hình ảnh hậu trường của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Trên các trang mạng xã hội xứ Trung, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ thái độ bất bình:

“Không xem đâu, hãy biến đi, cám ơn”

“Có thể cấm chiếu hoặc "xếp chiếu" luôn nó được không?”

“Tôi thì mong đợi diễn xuất của ba nữ diễn viên còn lại lắm, ngồi đợi khi nào có bản miễn phí thì xem, tôi không muốn chi tiền”

“Chưa gì đã quay lại rồi à?”

Scandal trốn thuế có là gì, Phạm Băng Băng chuẩn bị tái xuất với dự án phim điện ảnh đình đám ‘Tha sát’ - Ảnh 8
Phạm Băng Băng đã chính thức trở lại showbiz - Ảnh: Internet

Có thể nói, từ khi bước chân vào showbiz, Phạm Băng Băng luôn là cái tên gắn với những thị phi trong làng giải trí Hoa Ngữ. Tuy nhiên, ngay cả khi vướng vào scandal gây chấn động thì người đẹp vẫn có thể đứng dậy và làm lại từ đầu - điều mà không phải bất cứ nghệ sĩ nào cũng có thể thực hiện.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Tha sát Phạm Băng Băng scandal

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