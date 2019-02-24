Chỉ 1 hành động nhỏ, Lý Thần đã chứng minh tình cảm với Phạm Băng Băng vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu

Sau khoảng thời gian sóng gió vì scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng, Lý Thần vẫn ở bên cô và chứng minh cho nhiều người thấy rằng tình cảm của họ luôn tốt đẹp và chưa từng rạn nứt như lời đồn.

Phạm Băng Băng và Lý Thần bắt đầu hẹn hò từ năm 2015 và suốt 4 năm bên nhau cặp đôi đã trải qua không ít sóng gió. Đỉnh điểm nhất là khi cả hai bị nhiều người cho rằng đã “đường ai nấy đi” sau scandal trốn thuế gây chấn động Cbiz của người đẹp họ Phạm. Tuy nhiên, thay vì trốn tránh, người ta vẫn thấy một Lý Thần kề vai sát cánh bên người yêu, cùng cô vượt qua giai đoạn khủng hoảng nhất. Chính khoảnh khắc ấy đã chứng minh cho hàng vạn người thấy tình yêu chân thật vẫn tồn tại trong showbiz đầy thị phi.

Cả hai vẫn bên nhau hạnh phúc mặc tin đồn đã chia tay - Ảnh: Internet Mới đây, phóng viên đã bắt gặp Lý Thần đi mua sắm trên phố với trang phục màu đen, áo khoác nâu và kính mát khá giản dị. Điều đáng chú ý là trên tay trợ lý của nam diễn viên có cầm 1 chiếc túi xách màu trắng với những họa tiết màu hồng vô cùng nữ tính và dễ thương. Theo đó, chiếc túi xách này được cho là món quà mà Lý Thần muốn dành tặng cho bạn gái Phạm Băng Băng bởi nữ diễn viên là một tín đồ của màu hồng.

Lý Thần mua quà tặng cho bạn gái - Ảnh: Internet Không ngoài dự đoán, Lý Thần sau khi mua sắm đã lái xe đến căn hộ của Phạm Băng Băng và vội vàng lên lầu. Tuy nhiên, vài phút sau đó nam diễn viên lại vội vàng trở xuống vì quên một túi đồ trong cốp xe. Nam diễn viên đến khu nhà của Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet Hành động nhỏ này của Lý Thần đã khiến nhiều người tin chắc rằng cả hai vẫn đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và ghen tị với Phạm Băng Băng khi cô có được người bạn trai vô cùng ngọt ngào. Có thể thấy sau tất cả, Lý Thần vẫn nắm chặt tay Phạm Băng Băng, chẳng hề buông lơi và ngầm khẳng định họ sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn.

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