Không phải ‘dọn đường’ trở lại showbiz, Phạm Băng Băng rút khỏi vị trí cấp cao của công ty vì người này

Gần đây, thông tin Phạm Băng Băng từ bỏ vị trí người đại diện của công ty Ái Mỹ Thần xuất hiện liên tục trên các trang báo lớn nhỏ xứ Trung. Nhiều người cho rằng đây là “nước cờ” để nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” quay trở lại làng giải trí.

Phạm Băng Băng sẽ trở lại showbiz? - Ảnh: Internet

Trước đó, Phạm Băng Băng đã tham gia chụp ảnh quảng cáo cho một thương hiệu mắt kính nổi tiếng và được công chúng đặc biệt quan tâm. Ngoài ra còn có tin đồn cô đang chuẩn bị quay một bộ phim về điệp viên của Hollywood. Trước những thông tin này, người hâm mộ càng tin chắc Phạm Băng Băng sẽ sớm quay lại Cbiz và bùng nổ hơn xưa.