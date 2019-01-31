Không phải ‘dọn đường’ trở lại showbiz, Phạm Băng Băng rút khỏi vị trí cấp cao của công ty vì người này

Theo một nguồn tin, Phạm Băng Băng rút khỏi công ty không phải để “dọn đường” cho bản thân trở lại showbiz mà là để dồn toàn lực hỗ trợ sự nghiệp của em trai Phạm Thừa Thừa.
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Gần đây, thông tin Phạm Băng Băng từ bỏ vị trí người đại diện của công ty Ái Mỹ Thần xuất hiện liên tục trên các trang báo lớn nhỏ xứ Trung. Nhiều người cho rằng đây là “nước cờ” để nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” quay trở lại làng giải trí.
Trước đó, Phạm Băng Băng đã tham gia chụp ảnh quảng cáo cho một thương hiệu mắt kính nổi tiếng và được công chúng đặc biệt quan tâm. Ngoài ra còn có tin đồn cô đang chuẩn bị quay một bộ phim về điệp viên của Hollywood. Trước những thông tin này, người hâm mộ càng tin chắc Phạm Băng Băng sẽ sớm quay lại Cbiz và bùng nổ hơn xưa.
Tuy nhiên theo một nguồn tin, Phạm Băng Băng sẽ đảm nhận vai trò ở sau hậu trường chứ không tái xuất showbiz. Được biết, cô sẽ tập trung đầu tư cho em trai Phạm Thừa Thừa - thành viên của nhóm nhạc Nine Percent. Người đẹp họ Phạm được cho là sẽ chuyển tất cả nguồn lực của mình sang cho em trai. Các nhân viên trong phòng làm việc của Phạm Băng Băng đều chuyển hướng tập trung sang Phạm Thừa Thừa.
Hiện tại, Phạm Băng Băng vẫn chưa có bất kỳ hoạt động giải trí cụ thể nào. Liệu quyết định rút về hậu trường của cô có sáng suốt hoặc nếu quay trở lại Cbiz, cô có thể giành lấy hào quang như trước sau bê bối trốn thuế?