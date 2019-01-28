Quyết tâm trở lại showbiz giành lấy hào quang đã lụi tàn, Phạm Băng Băng khiến nhiều người bất ngờ vì hành động này

Phạm Băng Băng đang từng bước lấy lại vị thế của mình trong làng giải trí sau bê bối trốn thuế. Mỹ nhân họ Phạm chấp nhận từ bỏ công việc kinh doanh để tập trung cho nghệ thuật.

Mới đây, trang Sina bất ngờ đưa tin Phạm Băng Băng từ bỏ vị trí quản lý cấp cao của công ty Ái Mỹ Thần (doanh nghiệp được định giá hơn 700 triệu NDT) để tập trung quay lại showbiz. Người đại diện hiện tại của Ái Mỹ Thần là Chu Hải Quốc, đồng thời những cổ đông lớn cũng đã rút lui, chỉ còn lại Phạm Băng Băng và mẹ là bà Trương Truyền Mỹ.

Phạm Băng Băng rút lui khỏi công việc kinh doanh - Ảnh: Internet

Được biết, công ty Ái Mỹ Thần là khối tài sản lớn nhất của Phạm Băng Băng. Nữ diễn viên từng đứng tên ký hợp đồng hợp tác với Đường Đức Ảnh Thị để sản xuất phim ảnh, chương trình truyền hình… Theo đó, công ty Ái Mỹ Thần còn toàn quyền phụ trách các hoạt động của Phạm Băng Băng và các dự án của cô. Tuy nhiên, vì scandal trốn thuế của người đẹp họ Phạm, công ty đã bị điều tra và nhận tổn thất lớn.

Công ty của người đẹp họ Phạm bị điều tra vì trốn thuế - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, việc Phạm Băng Băng rời khỏi vị trí người đại diện công ty là để “dọn đường” quay trở lại làng giải trí. Có vẻ như nữ diễn viên chỉ muốn tập trung làm nghệ thuật thay vì tham dự vào việc quản lý và kinh doanh.

Nữ diễn viên đang từng bước trở lại với làng giải trí - Ảnh: Internet

Trước đó, Phạm Băng Băng đã chính thức quay trở lại showbiz với vai trò là người mẫu đại diện cho một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Có thể trong thời gian sắp tới, người đẹp “Võ Mỵ Nương truyền kỳ” sẽ tích cực tham gia nhiều hoạt động giải trí hơn và từng bước quay trở lại với phim ảnh.

Sau Phạm Băng Băng, đến vợ chồng Triệu Vy bốc hơi 5100 tỷ đồng Năm ngoái, Phạm Băng Băng mở màn cho vụ khủng hoảng thuế vụ trong giới giải trí Hoa Ngữ và bị xử phạt hành chính với số tiền lên đến 884 triệu NDT. Thế nhưng khi nhìn sang Triệu Vy, số tiền bốc hơi của "én nhỏ" càng đáng sợ hơn nhiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quyet-tam-tro-lai-showbiz-gianh-lay-hao-quang-da-lui-tan-pham-bang-bang-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-vi-hanh-dong-nay-313256.html