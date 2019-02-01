Gần 20 năm đoạn tuyệt quan hệ, Hồng Kim Bảo bất ngờ nói về Phạm Băng Băng sau scandal trốn thuế

Tại buổi họp báo công bố phim mới, ngôi sao võ thuật Hồng Kim Bảo đã có những chia sẻ về scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng với thái độ khá khó chịu.

Từ khi bước chân vào làng giải trí, Phạm Băng Băng đã vướng phải tin đồn tình ái với đàn anh Hồng Kim Bảo. Năm 2000, em trai của Phạm Băng Băng là Phạm Thừa Thừa ra đời (kém cô 19 tuổi) đã làm dấy lên tin đồn Phạm Thừa Thừa chính là kết quả của mối tình giữa người đẹp họ Phạm và ông trùm võ thuật Hồng Kông. Dù đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận, thậm chí đâm đơn kiện nhưng tin đồn này vẫn kéo dài suốt 20 năm qua.

Cũng chính vì điều này mà mối quan hệ thân thiết giữa Phạm Băng Băng và Hồng Kim Bảo trở nên xa cách, gần như đoạn tuyệt.

Cả hai gần như đoạn tuyệt quan hệ suốt 20 năm qua - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây trang Sohu bất ngờ đăng tải một đoạn chia sẻ của Hồng Kim Bảo về Phạm Băng Băng ngay tại buổi họp báo ra mắt phim mới của ông. Khi được hỏi về scandal trốn thuế của “người tình tin đồn” năm xưa, ngôi sao võ thuật đã trả lời với thái độ khá khó chịu: “Tôi làm sao có thể an ủi cô ấy? Chẳng lẽ phải bảo cô ấy là đừng sợ, tôi ủng hộ em, rồi phải nói với cô ấy rằng hãy cố gắng lên à? Mọi người nói thì không sao, nhưng chỉ cần tôi nói 1 câu, mọi người lại bắt đầu bàn tán Hồng Kim Bảo và Phạm Băng Băng “qua lại”, mà tôi nào có liên hệ gì với cô ấy?”.

Hồng Kim Bảo rất ít khi nhắc đến Phạm Băng Băng - Ảnh: Internet

Dù đã trải qua 20 năm nhưng Hồng Kim Bảo luôn rất thận trọng khi nhắc đến Phạm Băng Băng. Trước đây, tại một sự kiện giải trí, ông từng nổi giận và lớn tiếng với phóng viên khi bị đặt câu hỏi về mối quan hệ với người đẹp họ Phạm.

Không phải ‘dọn đường’ trở lại showbiz, Phạm Băng Băng rút khỏi vị trí cấp cao của công ty vì người này Theo một nguồn tin, Phạm Băng Băng rút khỏi công ty không phải để “dọn đường” cho bản thân trở lại showbiz mà là để dồn toàn lực hỗ trợ sự nghiệp của em trai Phạm Thừa Thừa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-20-nam-doan-tuyet-quan-he-hong-kim-bao-bat-ngo-noi-ve-pham-bang-bang-sau-scandal-tron-thue-313789.html