Nộp thuế nghìn tỷ có là gì, Phạm Băng Băng vẫn ở biệt thự sang chảnh và sống xa hoa

Sau scandal trốn thuế phải nộp phạt đến 884 triệu NDT (gần 3100 tỷ đồng) và “đóng băng” mọi hoạt động, Phạm Băng Băng vẫn sống xa hoa giữa biệt thự triệu đô và chuẩn bị quay lại showbiz.

Từ khi dính vào scandal trốn thuế, những tưởng danh xưng “nữ hoàng Cbiz” của Phạm Băng Băng đã “không cánh mà bay” nhưng có vẻ như nữ diễn viên “Võ Tắc Thiên truyền kỳ” vẫn được rất nhiều người ủng hộ khi chuẩn bị quay lại làng giải trí. Phạm Băng Băng nộp phạt 3100 tỷ đồng sau scandal trốn thuế - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nhiều người từng cho rằng số tiền “khủng” mà Phạm Băng Băng nộp phạt sau scandal này sẽ khiến cô rơi vào tình cảnh khó khăn về tài chính nhưng sự thật lại khác xa so với sự tưởng tượng của họ.

Gần đây, trong loạt ảnh nam ca sĩ Phạm Thừa Thừa – em trai người đẹp họ Phạm đăng tải trên trang cá nhân, cộng đồng mạng xứ Trung đã tinh ý phát hiện nữ diễn viên vẫn sống như bà hoàng trong biệt thự triệu đô. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng thiết kế của ngôi nhà và những vật trang trí bên trong chẳng khác gì cung điện xa hoa. Phạm Thừa Thừa đăng tải loạt ảnh gia đình trên Weibo - Ảnh: Internet Nội thất cầu kỳ... ...và rất xa hoa - Ảnh: Internet Hình ảnh Phạm Băng Băng nhàn nhã đắp mặt nạ được cộng đồng mạng soi ra - Ảnh: Internet Có thể thấy, dù không tham gia bất kỳ dự án phim ảnh hay sự kiện giải trí nào nhưng Phạm Băng Băng vẫn có cuộc sống vô cùng thoải mái, nhàn nhã. Phải chăng số tiền 3100 tỷ đồng đối với Phạm Băng Băng chẳng là gì bởi cô vẫn sống trong nhung lụa đấy thôi!

Dưới đây là một số bình luận của cư dân mạng xứ Trung: - “Chà chà... Phạm Băng Băng vẫn giàu có lắm, vẫn còn thảnh thơi đắp mặt nạ, bấm điện thoại thế kia chứng tỏ tụi phao tin đồn cô nàng bán túi, bán đồ, bán nhà gì đó là giả rồi. Ngưỡng mộ thiệt”. - “Ơ thế mọi người không biết Phạm Băng Băng giàu có đến mức nào hả? Gấp 3 lần số tiền phạt đó cô ta vẫn đóng được, vẫn sống tốt được chứ không chỉ nhiêu đó đâu”. - “Thế đấy, người trốn thuế thì vẫn thảnh thơi, nhàn nhã, kẻ làm công 3 cọc 3 đồng, đóng thuế đầy đủ vẫn trầy trật không có miếng ăn. Xã hội gì vậy trời”. - “Nhà người ta giàu, người ta sống thảnh thơi nhàn nhã kệ người ta, bộ ăn mất của các người hay gì? Rồi người ta cũng đóng thuế rồi, nộp phạt rồi còn kêu ca chửi bới gì nữa? Bớt sân si đi”. Dù có vướng vào bao nhiêu thị phi thì Phạm Băng Băng vẫn sống sang chảnh - Ảnh: Internet Chỉ với vài bức ảnh trên mạng của Phạm Băng Băng cũng đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội, đủ để thấy tên tuổi của cô vẫn rất được chú ý. Sau khi trở lại làng giải trí với vai trò đại diện quảng cáo cho một thương hiệu mắt kính, người hâm mộ đang nóng lòng mong đợi những dự án chính thức của cô trong năm mới.

Phạm Băng Băng trẻ đến mức được Phạm Thừa Thừa gọi là 'em gái' Nam ca sĩ Phạm Thừa Thừa - em trai Phạm Băng Băng - vừa đăng ảnh chụp gia đình và giới thiệu nữ diễn viên đình đám là "em gái của tôi".

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