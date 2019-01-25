Lưu Thi Thi tăng cân thấy rõ ở tháng thứ 6 thai kỳ, được Ngô Kỳ Long cưng như ‘bà hoàng’

Sau khi thông báo tin vui đến người hâm mộ, cặp đôi Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi đang ra sức chuẩn bị để chào đón thành viên mới của gia đình.

Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì Cbiz, được nhiều người ngưỡng mộ. Cuối tháng 12/2018, cả hai đã chính thức thông báo “tin vui” đến người hâm mộ và nhận được hàng loạt lời chúc mừng. Cả hai đang rất mong chờ con đầu lòng - Ảnh: Internet Được biết, Lưu Thi Thi mang thai tự nhiên và cô đang trong giai đoạn gác lại mọi hoạt động nghệ thuật để an tâm dưỡng thai. Đặc biệt, Ngô Kỳ Long còn tậu hẳn biệt thự tiền tỷ để làm quà cho bà xã và dành hết tâm huyết trang trí phòng ốc chuẩn bị chào đón con đầu lòng.

Ngô Kỳ Long được tiếng yêu chiều bà xã - Ảnh: Internet Mới đây, Lưu Thi Thi đã khiến nhiều người bất ngờ khi đồng ý tham gia một chương trình phát sóng trực tiếp. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên xuất hiện trước công chúng kể từ khi thông báo mang thai. Có thể thấy, nữ diễn viên vẫn giữ kiểu tóc ngắn quen thuộc nhưng lại tăng cân thấy rõ, khuôn mặt V-line trước kia cũng trở nên đầy đặn hơn. Lưu Thi Thi tăng cân ở tháng thứ 6 thai kỳ - Ảnh: Internet Nhiều người hâm mộ cảm thấy vui mừng vì Lưu Thi Thi trông vô cùng tươi tắn và khỏe mạnh, việc tăng cân là điều hiển nhiên với một phụ nữ đang ở tháng thứ 6 thai kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn, Lưu Thi Thi đã hài hước chia sẻ rằng ở nhà cô thường gọi ông xã Ngô Kỳ Long với nickname là “Ngô Đại Thúc”. Dù cặp đôi hơn kém nhau 18 tuổi nhưng cả hai vẫn luôn yêu thương và quan tâm đến nhau. Khi được hỏi về vấn đề sức khỏe, Lưu Thi Thi không tiếc những lời khen dành cho Ngô Kỳ Long. Được biết, nam diễn viên đã giảm tải khối lượng công việc để có thời gian ở bên chăm sóc cho bà xã. Bên cạnh đó, nam tài tử còn không ngần ngại vào bếp để nấu những món ăn tẩm bổ cho bà bầu. Lưu Thi Thi thoải mái trò chuyện cùng phóng viên và vô cùng rạng ngời - Ảnh: Internet Sau khi xem chương trình phỏng vấn này, nhiều người càng tỏ ra ngưỡng mộ và thầm ghen tỵ với Lưu Thi Thi khi cô đã có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Chuẩn bị đón con đầu lòng, Ngô Kỳ Long thẳng tay chi hơn 22 tỷ mua nhà cao ốc để bà xã an tâm dưỡng thai Sau hơn 3 năm kết hôn, vợ chồng Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi đang vô cùng mong chờ chào đón con đầu lòng. Theo một nguồn tin, nam diễn viên không ngại chi số tiền “khủng” mua nhà để làm quà cho bà xã.

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