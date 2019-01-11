Chuẩn bị đón con đầu lòng, Ngô Kỳ Long thẳng tay chi hơn 22 tỷ mua nhà cao ốc để bà xã an tâm dưỡng thai

Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi luôn là cặp vợ chồng hạnh phúc trong mắt người hâm mộ. Từ sau khi kết hôn, cả hai luôn dành cho nhau những lời nói, hành động ngọt ngào khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Cuối tháng 12/2018, Ngô Kỳ Long bất ngờ thông báo bà xã đang mang thai con đầu lòng. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng và không ngừng chúc phúc cho cả hai.

Cặp đôi đang chuẩn bị mọi thứ để chờ đón con đầu lòng - Ảnh: Internet

Được biết, Ngô Kỳ Long luôn là người chồng quan tâm và yêu chiều vợ hết mực. Ngày hôm nay (11/01/2019), báo chí Đài Loan đăng tải thông tin Lưu Thi Thi đã rời Bắc Kinh tới Đài Loan sinh sống để dưỡng thai. Trước đó, có thông tin cho rằng Ngô Kỳ Long đã mua 4 căn hộ chung cư với giá 6,6 triệu NDT (khoảng 22,5 tỷ VNĐ) trong một tòa cao ốc lớn để tặng bà xã. Bên cạnh đó, Ngô Kỳ Long còn không tiếc tiền chi một khoản lớn để trang hoàng nhà mới, đặc biệt chú ý bày biện phòng cho thiên thần nhỏ sắp chào đời.