Chuẩn bị đón con đầu lòng, Ngô Kỳ Long thẳng tay chi hơn 22 tỷ mua nhà cao ốc để bà xã an tâm dưỡng thai

Sao quốc tế 11/01/2019 11:32

Sau hơn 3 năm kết hôn, vợ chồng Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi đang vô cùng mong chờ chào đón con đầu lòng. Theo một nguồn tin, nam diễn viên không ngại chi số tiền “khủng” mua nhà để làm quà cho bà xã.

Ngô Kỳ Long – Lưu Thi Thi luôn là cặp vợ chồng hạnh phúc trong mắt người hâm mộ. Từ sau khi kết hôn, cả hai luôn dành cho nhau những lời nói, hành động ngọt ngào khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Cuối tháng 12/2018, Ngô Kỳ Long bất ngờ thông báo bà xã đang mang thai con đầu lòng. Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng và không ngừng chúc phúc cho cả hai.

Chuẩn bị đón con đầu lòng, Ngô Kỳ Long thẳng tay chi hơn 22 tỷ mua nhà cao ốc để bà xã an tâm dưỡng thai - Ảnh 1
Cặp đôi đang chuẩn bị mọi thứ để chờ đón con đầu lòng - Ảnh: Internet

Được biết, Ngô Kỳ Long luôn là người chồng quan tâm và yêu chiều vợ hết mực. Ngày hôm nay (11/01/2019), báo chí Đài Loan đăng tải thông tin Lưu Thi Thi đã rời Bắc Kinh tới Đài Loan sinh sống để dưỡng thai. Trước đó, có thông tin cho rằng Ngô Kỳ Long đã mua 4 căn hộ chung cư với giá 6,6 triệu NDT (khoảng 22,5 tỷ VNĐ) trong một tòa cao ốc lớn để tặng bà xã. Bên cạnh đó, Ngô Kỳ Long còn không tiếc tiền chi một khoản lớn để trang hoàng nhà mới, đặc biệt chú ý bày biện phòng cho thiên thần nhỏ sắp chào đời.

Chuẩn bị đón con đầu lòng, Ngô Kỳ Long thẳng tay chi hơn 22 tỷ mua nhà cao ốc để bà xã an tâm dưỡng thai - Ảnh 2
Ngô Kỳ Long mạnh tay chi tiền mua nhà để bà xã dưỡng thai - Ảnh: Internet

Theo đó, Lưu Thi Thi từ sau khi mang thai đã vào ở khu nhà này. Ba mẹ của Ngô Kỳ Long cũng chuyển đến sinh sống để tiện chăm sóc cho Lưu Thi Thi. Có thể thấy, gia đình nhỏ của cả hai đang rất mong chờ chào đón thành viên mới.

Chuẩn bị đón con đầu lòng, Ngô Kỳ Long thẳng tay chi hơn 22 tỷ mua nhà cao ốc để bà xã an tâm dưỡng thai - Ảnh 3

Chuẩn bị đón con đầu lòng, Ngô Kỳ Long thẳng tay chi hơn 22 tỷ mua nhà cao ốc để bà xã an tâm dưỡng thai - Ảnh 4
Lưu Thi Thi đã chuyển về sống ở nhà mới - Ảnh: Internet

Được biết, Lưu Thi Thi mang thai theo phương pháp tự nhiên, thời gian dự sinh vào tháng 5/2019. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin còn cho rằng Lưu Thi Thi đang mang song thai nhưng phía cặp đôi không hề có bất kỳ phản hồi nào trước thông tin này.

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Lưu Thi Thi mang thai sau 3 năm kết hôn đang là thông tin “nóng” nhất làng giải trí xứ Trung. Mới đây, Ngô Kỳ Long đã khiến người hâm mộ “sướng rơn” khi chính thức xác nhận tin vui này ngay trên trang cá nhân.

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