Trước khi đến với Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long từng có một đời vợ và trải qua nhiều bất hạnh. Đối với anh, Lưu Thi Thi chính là ánh trăng rực rỡ khiến cuộc đời đầy tăm tối của mình bừng sáng. Còn với nàng tiểu hoa đán tài sắc vẹn toàn Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long là người đàn ông tốt nhất cô từng gặp, luôn ở bên cạnh quan tâm và thấu hiểu cô.

Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Nàng là tiểu hoa đán nổi bật còn chàng là soái ca màn ảnh. Mặc dù chênh lệch nhau đến 17 tuổi nhưng câu chuyện tình yêu của họ khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

Ngày 20/03/2015, cả hai chính thức tổ chức hôn lễ tại hòn đảo Bali thơ mộng, quyết định cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Và giờ đây, sau 3 năm kết hôn, “Nhược Hy” và “Tứ Gia” đang chuẩn bị chào đón thành viên mới của gia đình.

Sau 3 năm kết hôn, Lưu Thi Thi đã mang thai - Ảnh: Internet

Trước đó, một người bạn thân của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long bất ngờ tiết lộ nữ diễn viên đã có thai hơn 5 tháng và có triệu chứng ốm nghén. Tuy nhiên, người này lại phủ nhận việc Lưu Thi Thi mang song thai. Ngay sau khi thông tin này được truyền thông đăng tải, mẹ của Ngô Kỳ Long cũng vui mừng xác nhận: “Được 5 tháng rồi, mọi người trong nhà đều rất vui. Trước đây bên ngoài đều nói Thi Thi không sinh được khiến hai đứa bị áp lực rất lớn”.

Sau khi mẹ của Ngô Kỳ Long lên tiếng, người hâm mộ vẫn mong mỏi được thấy phản ứng của nam diễn viên “Bộ bộ kinh tâm” khi sắp được làm cha. Và cuối cùng ngày mà mọi người chờ đợi cũng đã tới, Ngô Kỳ Long đã đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái: “Chúng tôi đang rất vui mừng và phấn khích mong chờ thành viên mới của gia đình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm”.

Bài đăng của Ngô Kỳ Long trên Weibo - Ảnh: Weibo

Chỉ một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng súc tích trên Weibo, Ngô Kỳ Long đã chính thức thông báo tin vui đến người hâm mộ. Dưới bài đăng của nam diễn viên, rất nhiều fan đã để lại lời chúc mừng và không quên nhắn nhủ Ngô Kỳ Long hãy chăm sóc thật tốt cho bà xã.