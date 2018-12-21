Sau khi mẹ ruột xác nhận thông tin Lưu Thi Thi mang thai, Ngô Kỳ Long bất ngờ có động thái mới

Sao quốc tế 21/12/2018 11:25

Lưu Thi Thi mang thai sau 3 năm kết hôn đang là thông tin “nóng” nhất làng giải trí xứ Trung. Mới đây, Ngô Kỳ Long đã khiến người hâm mộ “sướng rơn” khi chính thức xác nhận tin vui này ngay trên trang cá nhân.

Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi là một trong những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Nàng là tiểu hoa đán nổi bật còn chàng là soái ca màn ảnh. Mặc dù chênh lệch nhau đến 17 tuổi nhưng câu chuyện tình yêu của họ khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

Sau khi mẹ ruột xác nhận thông tin Lưu Thi Thi mang thai, Ngô Kỳ Long bất ngờ có động thái mới - Ảnh 1
Bộ phim 'Bộ Bộ Kinh Tâm' chính là 'bà mối' cho Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Trước khi đến với Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long từng có một đời vợ và trải qua nhiều bất hạnh. Đối với anh, Lưu Thi Thi chính là ánh trăng rực rỡ khiến cuộc đời đầy tăm tối của mình bừng sáng. Còn với nàng tiểu hoa đán tài sắc vẹn toàn Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long là người đàn ông tốt nhất cô từng gặp, luôn ở bên cạnh quan tâm và thấu hiểu cô.

Ngày 20/03/2015, cả hai chính thức tổ chức hôn lễ tại hòn đảo Bali thơ mộng, quyết định cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Và giờ đây, sau 3 năm kết hôn, “Nhược Hy” và “Tứ Gia” đang chuẩn bị chào đón thành viên mới của gia đình.

Sau khi mẹ ruột xác nhận thông tin Lưu Thi Thi mang thai, Ngô Kỳ Long bất ngờ có động thái mới - Ảnh 2

Sau khi mẹ ruột xác nhận thông tin Lưu Thi Thi mang thai, Ngô Kỳ Long bất ngờ có động thái mới - Ảnh 3
Sau 3 năm kết hôn, Lưu Thi Thi đã mang thai - Ảnh: Internet

Trước đó, một người bạn thân của Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long bất ngờ tiết lộ nữ diễn viên đã có thai hơn 5 tháng và có triệu chứng ốm nghén. Tuy nhiên, người này lại phủ nhận việc Lưu Thi Thi mang song thai. Ngay sau khi thông tin này được truyền thông đăng tải, mẹ của Ngô Kỳ Long cũng vui mừng xác nhận: “Được 5 tháng rồi, mọi người trong nhà đều rất vui. Trước đây bên ngoài đều nói Thi Thi không sinh được khiến hai đứa bị áp lực rất lớn”.

Sau khi mẹ của Ngô Kỳ Long lên tiếng, người hâm mộ vẫn mong mỏi được thấy phản ứng của nam diễn viên “Bộ bộ kinh tâm” khi sắp được làm cha. Và cuối cùng ngày mà mọi người chờ đợi cũng đã tới, Ngô Kỳ Long đã đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái: “Chúng tôi đang rất vui mừng và phấn khích mong chờ thành viên mới của gia đình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm”.

Sau khi mẹ ruột xác nhận thông tin Lưu Thi Thi mang thai, Ngô Kỳ Long bất ngờ có động thái mới - Ảnh 4
Bài đăng của Ngô Kỳ Long trên Weibo - Ảnh: Weibo

Chỉ một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng súc tích trên Weibo, Ngô Kỳ Long đã chính thức thông báo tin vui đến người hâm mộ. Dưới bài đăng của nam diễn viên, rất nhiều fan đã để lại lời chúc mừng và không quên nhắn nhủ Ngô Kỳ Long hãy chăm sóc thật tốt cho bà xã.

Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng

Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng

Gần đây, truyền thông Hoa ngữ liên tục đưa tin Lưu Thi Thi đang mang thai. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa một lần khẳng định về độ chính xác của tin đồn này.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long Lưu Thi Thi mang thai Ngô Kỳ Long cặp đôi hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng

Mẹ Ngô Kỳ Long xác nhận Lưu Thi Thi đã mang thai được 5 tháng

Rộ tin đồn Dương Mịch ly hôn Lưu Khải Uy vì từng mang thai với Lý Dịch Phong

Rộ tin đồn Dương Mịch ly hôn Lưu Khải Uy vì từng mang thai với Lý Dịch Phong

Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời

Chung Hân Đồng lộng lẫy trong ngày trọng đại nhất cuộc đời

Lý do Châu Nhuận Phát làm từ thiện toàn bộ gia sản hơn 700 triệu USD

Lý do Châu Nhuận Phát làm từ thiện toàn bộ gia sản hơn 700 triệu USD

Ra sức phủ nhận tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh nhưng Angela Baby lại quên làm điều này

Ra sức phủ nhận tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh nhưng Angela Baby lại quên làm điều này

Cần tiền nộp phạt, Huỳnh Hiểu Minh phải chuyển nhượng công ty cho người khác

Cần tiền nộp phạt, Huỳnh Hiểu Minh phải chuyển nhượng công ty cho người khác

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 18 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 53 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 19 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới