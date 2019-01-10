Từng là ‘nữ hoàng thời trang sân bay’ nhưng giờ đây Dương Mịch lại khiến fan xót xa thế này đây

Sao quốc tế 10/01/2019 16:12

Sau khi ly hôn, sân bay không còn là sàn trình diễn thời trang của Dương Mịch nữa mà thay vào đó là sự lầm lũi đến đáng thương của người đẹp họ Dương.

Trước khi ly hôn, mỗi khi xuất hiện trước đám đông Dương Mịch đều trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt mỗi lần được chụp hình tại sân bay, nữ diễn viên đều ăn mặc rất sành điệu với những món đồ hàng hiệu hợp thời trang nhất. Suốt những năm qua, cách phối đồ của Dương Mịch luôn được giới trẻ Trung Quốc yêu thích và học theo.

Từng là ‘nữ hoàng thời trang sân bay’ nhưng giờ đây Dương Mịch lại khiến fan xót xa thế này đây - Ảnh 1
Trước đây Dương Mịch được cộng đồng mạng đặt tên 'nữ hoàng thời trang sân bay'
Từng là ‘nữ hoàng thời trang sân bay’ nhưng giờ đây Dương Mịch lại khiến fan xót xa thế này đây - Ảnh 2
Khí chất ngút ngàn và phong cách sang chảnh của Dương Mịch mỗi lần xuất hiện tại sân bay

Nhưng kể từ cuối năm 2018 và đặc biệt sau khi công khai ly hôn với Lưu Khải Uy, mỗi khi xuất hiện tại sân bay Dương Mịch đều che kín mặt và lầm lũi một mình. Giờ đây vật bất ly thân của cô là vòng niệm Phật và những cuốn sách liên quan đến Phật pháp. Dường như cú sốc ly hôn ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của Dương Mịch. Cô phải nhờ đến Phật pháp để tâm an và lấy lại tinh thần.

Từng là ‘nữ hoàng thời trang sân bay’ nhưng giờ đây Dương Mịch lại khiến fan xót xa thế này đây - Ảnh 3
Sau khi ly hôn, Dương Mịch luôn che mặt kín mít mỗi khi bị bắt gặp ở sân bay
Từng là ‘nữ hoàng thời trang sân bay’ nhưng giờ đây Dương Mịch lại khiến fan xót xa thế này đây - Ảnh 4
Vẻ tiều tụy của Dương Mịch khiến fan xót xa

Không còn là “nữ hoàng thời trang sân bay”, giờ đây mỗi khi xuất hiện tại sân bay người đẹp họ Dương luôn bịt khẩu trang, đôi khi lấy mũ trùm kín đầu. Người hâm mộ Dương Mịch vô cùng xót xa khi nhìn thấy hình ảnh thần tượng của mình như vậy.

Từng là ‘nữ hoàng thời trang sân bay’ nhưng giờ đây Dương Mịch lại khiến fan xót xa thế này đây - Ảnh 5
Vật bất ly thân của Dương Mịch bây giờ chính là chiếc vòng niệm Phật trên tay
Từng là ‘nữ hoàng thời trang sân bay’ nhưng giờ đây Dương Mịch lại khiến fan xót xa thế này đây - Ảnh 6
Dường như Dương Mịch chưa lấy lại tinh thần sau vụ ly hôn ồn ào

Trong khi Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp có vẻ không có bất kỳ xáo trộn nào sau ly hôn thì Dương Mịch lại hoàn toàn khác. Tại các sự kiện và trên sân khấu, Dương Mịch luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, khí chất ngút ngàn, nhưng sau ánh hào quang đó trông cô có vẻ cô đơn đến đáng thương.

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám

Theo nhận xét của nhiều người, Tiểu Gạo Nếp là cô bé vô cùng đáng yêu. Khi tiếp xúc với truyền thông, cô bé luôn nở nụ cười trên môi. Dường như Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng tâm lý nào sau khi bố mẹ ly hôn.

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