Từng là ‘nữ hoàng thời trang sân bay’ nhưng giờ đây Dương Mịch lại khiến fan xót xa thế này đây

Sau khi ly hôn, sân bay không còn là sàn trình diễn thời trang của Dương Mịch nữa mà thay vào đó là sự lầm lũi đến đáng thương của người đẹp họ Dương.
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Trước khi ly hôn, mỗi khi xuất hiện trước đám đông Dương Mịch đều trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt mỗi lần được chụp hình tại sân bay, nữ diễn viên đều ăn mặc rất sành điệu với những món đồ hàng hiệu hợp thời trang nhất. Suốt những năm qua, cách phối đồ của Dương Mịch luôn được giới trẻ Trung Quốc yêu thích và học theo.
Nhưng kể từ cuối năm 2018 và đặc biệt sau khi công khai ly hôn với Lưu Khải Uy, mỗi khi xuất hiện tại sân bay Dương Mịch đều che kín mặt và lầm lũi một mình. Giờ đây vật bất ly thân của cô là vòng niệm Phật và những cuốn sách liên quan đến Phật pháp. Dường như cú sốc ly hôn ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của Dương Mịch. Cô phải nhờ đến Phật pháp để tâm an và lấy lại tinh thần.
Không còn là “nữ hoàng thời trang sân bay”, giờ đây mỗi khi xuất hiện tại sân bay người đẹp họ Dương luôn bịt khẩu trang, đôi khi lấy mũ trùm kín đầu. Người hâm mộ Dương Mịch vô cùng xót xa khi nhìn thấy hình ảnh thần tượng của mình như vậy.
Trong khi Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp có vẻ không có bất kỳ xáo trộn nào sau ly hôn thì Dương Mịch lại hoàn toàn khác. Tại các sự kiện và trên sân khấu, Dương Mịch luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, khí chất ngút ngàn, nhưng sau ánh hào quang đó trông cô có vẻ cô đơn đến đáng thương.