Từng là ‘nữ hoàng thời trang sân bay’ nhưng giờ đây Dương Mịch lại khiến fan xót xa thế này đây

Trước khi ly hôn, mỗi khi xuất hiện trước đám đông Dương Mịch đều trở thành tâm điểm chú ý. Đặc biệt mỗi lần được chụp hình tại sân bay, nữ diễn viên đều ăn mặc rất sành điệu với những món đồ hàng hiệu hợp thời trang nhất. Suốt những năm qua, cách phối đồ của Dương Mịch luôn được giới trẻ Trung Quốc yêu thích và học theo.

Trước đây Dương Mịch được cộng đồng mạng đặt tên 'nữ hoàng thời trang sân bay'

Khí chất ngút ngàn và phong cách sang chảnh của Dương Mịch mỗi lần xuất hiện tại sân bay

Nhưng kể từ cuối năm 2018 và đặc biệt sau khi công khai ly hôn với Lưu Khải Uy, mỗi khi xuất hiện tại sân bay Dương Mịch đều che kín mặt và lầm lũi một mình. Giờ đây vật bất ly thân của cô là vòng niệm Phật và những cuốn sách liên quan đến Phật pháp. Dường như cú sốc ly hôn ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của Dương Mịch. Cô phải nhờ đến Phật pháp để tâm an và lấy lại tinh thần.