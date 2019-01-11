Lộ bằng chứng người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của Dương Mịch - Lưu Khải Uy từng kết hôn, sinh con

Sau khi Lưu Khải Uy và Dương Mịch chính thức thông báo ly hôn, cái tên được quan tâm không kém chính là nữ diễn viên Vương Âu. Trong suốt thời gian hôn nhân của Lưu Khải Uy và Dương Mịch bị đồn rạn nứt, những người yêu mến Dương Mịch cho rằng vụ việc vụng trộm giữa Lưu Khải Uy và Vương Âu là nguyên nhân chính. Và cũng từ đó, Vương Âu bị gắn với tên gọi “hồ ly tinh” phá vỡ hạnh phúc gia đình Dương Mịch.

Vương Âu bị đồn là người chen chân vào cuộc hôn nhân của Lưu Khải Uy - Dương Mịch

Mặc dù xinh đẹp, gợi cảm nhưng đến thời điểm này Vương Âu vẫn còn độc thân. Những năm qua, ngoài scandal với Lưu Khải Uy, Vương Âu không dính bất kỳ tin đồn hẹn hò yêu đương nào. Năm 2016, sau khi những hình ảnh đọc kịch bản giữa đêm khuya của Lưu Khải Uy và Vương Âu được công bố, truyền thông Hoa ngữ đăng tin cô đã từng kết hôn với một người đàn ông tên Trương Thiển.