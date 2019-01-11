Lộ bằng chứng người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của Dương Mịch - Lưu Khải Uy từng kết hôn, sinh con

Vương Âu - diễn viên từng ‘thảo luận kịch bản giữa đêm khuya’ với Lưu Khải Uy được cho là đã từng kết hôn và sinh con. Chồng cũ của cô còn là bạn học cùng lớp với Dương Mịch.
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Sau khi Lưu Khải Uy và Dương Mịch chính thức thông báo ly hôn, cái tên được quan tâm không kém chính là nữ diễn viên Vương Âu. Trong suốt thời gian hôn nhân của Lưu Khải Uy và Dương Mịch bị đồn rạn nứt, những người yêu mến Dương Mịch cho rằng vụ việc vụng trộm giữa Lưu Khải Uy và Vương Âu là nguyên nhân chính. Và cũng từ đó, Vương Âu bị gắn với tên gọi “hồ ly tinh” phá vỡ hạnh phúc gia đình Dương Mịch.
Mặc dù xinh đẹp, gợi cảm nhưng đến thời điểm này Vương Âu vẫn còn độc thân. Những năm qua, ngoài scandal với Lưu Khải Uy, Vương Âu không dính bất kỳ tin đồn hẹn hò yêu đương nào. Năm 2016, sau khi những hình ảnh đọc kịch bản giữa đêm khuya của Lưu Khải Uy và Vương Âu được công bố, truyền thông Hoa ngữ đăng tin cô đã từng kết hôn với một người đàn ông tên Trương Thiển.
Ngay sau đó nữ diễn viên đã đăng đàn giải thích rằng cô và Trương Thiển từng có một thời gian yêu đương và nói đến chuyện lập gia đình. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên không thể kết hôn. Cô khẳng định mình chưa từng kết hôn. Trong khi đó, Trương Thiển không bình luận gì.
Mới đây, thông tin nữ diễn viên Vương Âu đã từng kết hôn và sinh con một lần nữa được lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn. Theo đó, một vài tài khoản mạng xã hội đã tìm được dòng trạng thái trước đây của Trương Thiển ngầm ám chỉ Vương Âu đã từng kết hôn và sinh con. Đặc biệt, nhiều người còn phát hiện ra Trương Thiển chính là bạn cùng lớp với Dương Mịch.
Hiện nay Vương Âu vẫn chưa có bất kỳ động thái nào. Tuy nhiên, bạn thân của cô tiết lộ rằng trước đây Vương Âu đã từng đính hôn với Trương Thiển nhưng chưa kết hôn. Vương Âu là người đề nghị chia tay.