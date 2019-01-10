Thiếu gia lắm tiền Vương Tư Thông lọt top 100 người có gương mặt đẹp trai nhất Châu Á

Vương Tư Thông là thiếu gia lắm tiền nhiều của nổi tiếng nhất Trung Quốc. Mới đây, anh lại trở thành đề tài bàn tán khi lọt top 100 người đàn ông đẹp trai nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Cuộc bình chọn này được trang TC Candler của Mỹ tổ chức nhiều năm. Dựa vào các đề cử và bình chọn, ban tổ chức sẽ chọn ra những nhân vật có gương mặt đẹp nhất dành cho nữ và nam. Năm nay cuộc bình chọn bắt đầu từ ngày 28/12/2018. Điều bất ngờ nhất chính là thiếu gia lắm tiền Vương Tư Thông lọt top 100 những người đàn ông đẹp trai nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Vương Tư Thông lọt top 100 người đàn ông có khuôn mặt đẹp nhất khu vực Châu Á là chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Trung Quốc ngày hôm nay

Anh là thiếu gia nhiều tiền và nổi tiếng ăn chơi của Trung Quốc

Ngoài ra, trong danh sách bình chọn này còn có hàng loạt sao nam Hoa ngữ nổi tiếng khác như: Lộc Hàm, Lý Dịch Phong, Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa, Vương Nguyên, Ngô Diệc Phàm, Vương Tuấn Khải, Viêm Á Luân, Tiêu Chiến…

Ngoài Vương Tư Thông, các sao nam hàng đầu Hoa ngữ đều có trong danh sách như Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng, Lý Dịch Phong, Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa...

Ban tổ chức xác nhận có nhiều người đề cử Vương Tư Thông vào danh sách này

Sau khi thông tin Vương Tư Thông lọt vào bảng danh sách này lan truyền, nhiều người tỏ ra hoài nghi tính chân thực của bảng xếp hạng này: “Bảng xếp hạng này là trò cười sao?” hay “Có tiền muốn làm gì cũng được”...

Trả lời cho những thắc mắc này của người hâm mộ, ban tổ chức cho biết có rất nhiều người đề cử cho Vương Tư Thông. Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 15/3/2019.

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