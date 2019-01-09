Nhan sắc vạn người mê của nàng Vương Ngữ Yên trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019

Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi là hai phiên bản Vương Ngữ Yên được fan hâm mộ truyện kiếm hiệp Kim Dung đánh giá là gần với nguyên tác nhất. Cả hai nữ diễn viên đều thể hiện được khí chất thoát tục và nhan sắc vạn người mê của nhân vật.

Poster đầu tiên của bộ phim này được nhà sản xuất đăng tải

Văn Vịnh San nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình Vương Ngữ Yên

Cô lột tả được khí chất và vẻ đẹp của nữ nhân vật được quan tâm nhất trong 'Thiên Long Bát Bộ'

Văn Vịnh San là nữ diễn viên kiêm ca sỹ Hong Kong

Mặc dù đã có khá nhiều phiên bản “Thiên Long Bát Bộ” nhưng truyện kiếm hiệp Kim Dung chưa bao giờ hạ nhiệt. Cách một vài năm lại có đoàn phim tiến hành làm lại bộ truyện kinh điển này. Mới đây nhất đoàn làm phim “Thiên Long Bát Bộ” phiên bản 2019 công bố tạo hình các nhân vật trong phim và được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Đáng chú ý là tạo hình của nhân vật nữ được quan tâm nhất - Vương Ngữ Yên.