Nhan sắc vạn người mê của nàng Vương Ngữ Yên trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019

Sao quốc tế 09/01/2019 16:20

Sau khi bộ phim ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019 chính thức khởi quay, tạo hình nhân vật được khán giả chờ đợi nhất chính là Vương Ngữ Yên.

Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi là hai phiên bản Vương Ngữ Yên được fan hâm mộ truyện kiếm hiệp Kim Dung đánh giá là gần với nguyên tác nhất. Cả hai nữ diễn viên đều thể hiện được khí chất thoát tục và nhan sắc vạn người mê của nhân vật.

Nhan sắc vạn người mê của nàng Vương Ngữ Yên trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019 - Ảnh 1
Poster đầu tiên của bộ phim này được nhà sản xuất đăng tải
Nhan sắc vạn người mê của nàng Vương Ngữ Yên trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019 - Ảnh 2
Văn Vịnh San nhận được cơn mưa lời khen với tạo hình Vương Ngữ Yên
Nhan sắc vạn người mê của nàng Vương Ngữ Yên trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019 - Ảnh 3
Cô lột tả được khí chất và vẻ đẹp của nữ nhân vật được quan tâm nhất trong 'Thiên Long Bát Bộ'
Nhan sắc vạn người mê của nàng Vương Ngữ Yên trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019 - Ảnh 4
Văn Vịnh San là nữ diễn viên kiêm ca sỹ Hong Kong

Mặc dù đã có khá nhiều phiên bản “Thiên Long Bát Bộ” nhưng truyện kiếm hiệp Kim Dung chưa bao giờ hạ nhiệt. Cách một vài năm lại có đoàn phim tiến hành làm lại bộ truyện kinh điển này. Mới đây nhất đoàn làm phim “Thiên Long Bát Bộ” phiên bản 2019 công bố tạo hình các nhân vật trong phim và được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Đáng chú ý là tạo hình của nhân vật nữ được quan tâm nhất - Vương Ngữ Yên.

Nhan sắc vạn người mê của nàng Vương Ngữ Yên trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019 - Ảnh 5Nhan sắc vạn người mê của nàng Vương Ngữ Yên trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019 - Ảnh 6Nhan sắc vạn người mê của nàng Vương Ngữ Yên trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019 - Ảnh 7

Nhan sắc vạn người mê của nàng Vương Ngữ Yên trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019 - Ảnh 8
Văn Vịnh San cùng dàn diễn viên 'Thiên Long Bát Bộ' ngày khai máy

Nhân vật Vương Ngữ Yên trong “Thiên Long Bát Bộ” phiên bản 2019 do nữ diễn viên Văn Vịnh San đảm nhận. Cô là nữ diên viên kiêm ca sỹ Hong Kong sinh năm 1988. Cô từng tham gia các bộ phim truyền hình như: “Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký”, “Thục Sơn Chiến Kỷ”, “Tình Yêu Vượt Thời Gian”…

Nhan sắc vạn người mê của nàng Vương Ngữ Yên trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019 - Ảnh 9
Ngoài đời, Văn Vịnh San cũng là một fan truyện kiếm hiệp của Kim Dung
Nhan sắc vạn người mê của nàng Vương Ngữ Yên trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019 - Ảnh 10
Hy vọng rằng với nhan sắc và tài năng của mình, Văn Vịnh San sẽ tạo được tiếng vang với vai diễn Vương Ngữ Yên

Nhan sắc và tạo hình của Văn Vịnh San trong “Thiên Long Bát Bộ” phiên bản 2019 nhận được cơn mưa lời khen của những khán giả khó tính nhất. Hy vọng rằng, với sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình đó của người hâm mộ cô sẽ xây dựng được hình tượng Vương Ngữ Yên mang đậm dấu ấn riêng.

Phạm Băng Băng – Con đường chông gai ngày trở lại

Phạm Băng Băng – Con đường chông gai ngày trở lại

Phạm Băng Băng chuẩn bị quay trở lại làng giải trí là một trong những nội dung được cộng đồng mạng Trung Quốc quan tâm suốt thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Văn Vịnh San Thiên Long Bát Bộ Thiên Long Bát Bộ phiên bản 2019 Kim Dung Vương Ngữ Yên

TIN LIÊN QUAN

Phạm Băng Băng – Con đường chông gai ngày trở lại

Phạm Băng Băng – Con đường chông gai ngày trở lại

Rò rỉ kết quả xét nghiệm DNA, Châu Tinh Trì mới là cha của ‘tiểu hoàng tử’ nhà Trương Bá Chi?

Rò rỉ kết quả xét nghiệm DNA, Châu Tinh Trì mới là cha của ‘tiểu hoàng tử’ nhà Trương Bá Chi?

Qua kiểm tra an ninh không cởi áo khoác, Đường Yên bị chỉ trích mắc bệnh ngôi sao

Qua kiểm tra an ninh không cởi áo khoác, Đường Yên bị chỉ trích mắc bệnh ngôi sao

Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ

Từng là a hoàn cho Lâm Tâm Như, nhưng giờ đây họ đều là những nữ hoàng rating của màn ảnh Hoa ngữ

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám

Lưu Khải Uy và con gái Tiểu Gạo Nếp không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ vụ ly hôn đình đám

Vừa tái hợp chồng cũ, mỹ nhân phim Châu Tinh Trì bị tố ngoại tình với trai lạ sau 2 ngày quen biết

Vừa tái hợp chồng cũ, mỹ nhân phim Châu Tinh Trì bị tố ngoại tình với trai lạ sau 2 ngày quen biết

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 38 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 39 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 4 giờ 52 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 44 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới