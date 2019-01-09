Nhan sắc vạn người mê của nàng Vương Ngữ Yên trong ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019

Sau khi bộ phim ‘Thiên Long Bát Bộ’ phiên bản 2019 chính thức khởi quay, tạo hình nhân vật được khán giả chờ đợi nhất chính là Vương Ngữ Yên.
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Lý Nhược Đồng, Lưu Diệc Phi là hai phiên bản Vương Ngữ Yên được fan hâm mộ truyện kiếm hiệp Kim Dung đánh giá là gần với nguyên tác nhất. Cả hai nữ diễn viên đều thể hiện được khí chất thoát tục và nhan sắc vạn người mê của nhân vật.
Mặc dù đã có khá nhiều phiên bản “Thiên Long Bát Bộ” nhưng truyện kiếm hiệp Kim Dung chưa bao giờ hạ nhiệt. Cách một vài năm lại có đoàn phim tiến hành làm lại bộ truyện kinh điển này. Mới đây nhất đoàn làm phim “Thiên Long Bát Bộ” phiên bản 2019 công bố tạo hình các nhân vật trong phim và được khán giả nhiệt tình ủng hộ. Đáng chú ý là tạo hình của nhân vật nữ được quan tâm nhất - Vương Ngữ Yên.
Nhân vật Vương Ngữ Yên trong “Thiên Long Bát Bộ” phiên bản 2019 do nữ diễn viên Văn Vịnh San đảm nhận. Cô là nữ diên viên kiêm ca sỹ Hong Kong sinh năm 1988. Cô từng tham gia các bộ phim truyền hình như: “Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký”, “Thục Sơn Chiến Kỷ”, “Tình Yêu Vượt Thời Gian”…
Nhan sắc và tạo hình của Văn Vịnh San trong “Thiên Long Bát Bộ” phiên bản 2019 nhận được cơn mưa lời khen của những khán giả khó tính nhất. Hy vọng rằng, với sự tin tưởng và ủng hộ nhiệt tình đó của người hâm mộ cô sẽ xây dựng được hình tượng Vương Ngữ Yên mang đậm dấu ấn riêng.