Phạm Băng Băng – Con đường chông gai ngày trở lại

Phạm Băng Băng chuẩn bị quay trở lại làng giải trí là một trong những nội dung được cộng đồng mạng Trung Quốc quan tâm suốt thời gian qua.

Phạm Băng Băng luôn là cái tên được truyền thông Hoa ngữ cũng như quốc tế săn đón. Trước khi xảy ra scandal trốn thuế, nữ diễn viên họ Phạm thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện hàng đầu. Kể từ khi Thôi Vĩnh Nguyên hé lộ về “hợp đồng âm dương” của các ngôi sao Hoa ngữ hàng đầu, Phạm Băng Băng bị cục thuế điều tra và phải nộp phạt gần 900 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 3.100 tỷ đồng). Từ đó “nữ hoàng thị phi” của Cbiz hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Ngay cả trên trang cá nhân, cô cũng không cập nhật trạng thái mới.

Nhiều năm liền Phạm Băng Băng luôn là diễn viên có sức ảnh hưởng nhất Cbiz Dù không xuất hiện, cái tên Phạm Băng Băng vẫn luôn được cộng đồng mạng quan tâm. Mới đây nhất, một tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung Phạm Băng Băng đã có động thái mới và sẽ quay trở lại làng giải trí vào tháng 3 tới đây. Thông tin này ngay lập tức trở thành đề tài nóng. Phạm Băng Băng là đại diện hình ảnh cho một nhãn hàng kính mắt Truyền thông Hong Kong đưa tin, đây là động thái Phạm Băng Băng thăm dò người hâm mộ cho sự trở lại vào tháng 3 tới Theo đó, người đẹp họ Phạm tham gia làm đại diện thương hiệu cho một nhãn hàng kính mắt. Đây là thương hiệu mà Phạm Băng Băng đã hợp tác từ năm 2009. Nhiều người cho rằng Phạm Băng muốn lợi dụng lần chụp quảng cáo này để thăm dò dư luận cho việc trở lại làng giải trí của mình.

Nhiều ý kiến ủng hộ nhưng cũng không ít người bài xích Phạm Băng Băng và cả những sản phẩm do cô đại diện thương hiệu Sau khi nộp thuế, con đường trở lại làng giải trí của Phạm Băng Băng vẫn vô cùng chông gai Truyền thông Hong Kong còn đưa tin, tháng 3 tới đây Phạm Băng Băng sẽ chính thức quay trở lại Cbiz. Một số người ủng hộ nữ diễn viên họ Phạm: “Dù sao thì Phạm Băng Băng cũng đã nộp phạt rồi, là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì cô ấy phải quay trở lại chứ”. Bên cạnh đó, một số ý kiến phản đối Phạm Băng Băng trở lại làng giải trí, thậm chí dọa tẩy chay những thương hiệu mà cô làm đại diện. Sau khi phải nộp phạt số tiền khổng lồ, con đường trở lại làng giải trí của Phạm Băng Băng sẽ vô cùng chông gai.

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