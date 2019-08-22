'Bật mí' những bí mật thú vị ít người biết của làng giải trí Hoa ngữ

Ngoài việc nữ diễn viên Dương Mịch bị hói, trong giới giải trí Hoa ngữ còn rất nhiều bí mật ít người biết đến.
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Dương Mịch bị hói, Ngô Kinh uống rượu, Vương Phi giỏi đánh bài, Triệu Lệ Dĩnh quá thẳng thắn nên không ai muốn cùng cô tham gia chương trình truyền hình thực tế… là những bí mật ít ai biết của làng giải trí Hoa ngữ.
Dương Mịch bị hói
Nữ diễn viên Dương Mịch được nhiều người mến mộ vì sở hữu nhan sắc hơn người, đôi mắt to tròn, đôi chân thẳng tắp. Tuy nhiên, có lẽ ít ai biết được rằng người đẹp họ Dương rất buồn rầu vì bị hói khi còn quá trẻ.
Từ khi quay “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”, Dương Mịch bị nhiều người để ý vì cái trán quá cao của mình. Đặc biệt trong mỗi phân cảnh Dương Mịch giả trai, tạo hình của cô khiến fan hâm mộ "khóc thét" vì để lộ hết nhược điểm trên khuôn mặt người đẹp.
Đỉnh điểm là trong bộ phim “Người Đàm Phán”, Hoàng Tử Thao vén tóc Dương Mịch làm lại lộ ra vầng trán “sân bay” của cô. Vì vậy Dương Mịch không muốn fan hâm mộ hay bạn diễn quá chú ý đến chi tiết này trên mặt cô.
Ngô Kinh là cao thủ uống rượu
Trong bữa tiệc mừng công của một bộ phim điện ảnh, nam diễn viên Ngô Kinh quyết định uống rượu bằng bát. Người khác uống rượu đều uống từng ly nhỏ nhưng nam tài tử võ thuật này lại uống hết cả bát. Chính vì vậy làng giải trí Hoa ngữ truyền tai nhau rằng nếu như uống rượu không được tốt thì đừng có nhậu với Ngô Kinh.
MC Tạ Na keo kiệt
Nữ MC nối tiếng Trung Quốc Tạ Na là người nổi tiếng trong giới về độ keo kiệt. Ngay cả đồng nghiệp lâu năm với cô là MC Hà Cảnh cũng từng tiết lộ rằng mỗi lần mọi người tụ tập ăn uống, đến lúc tính tiền thì Tạ Na đều tìm cho mình một lý do nào đó để “biến mất”. Vì vậy nếu muốn đi ăn cùng với Tạ Na, mọi người trong giới đều cần chuẩn bị sẵn tiền trong ví.
Triệu Lệ Dĩnh thường nói xấu người khác
Bà xã của Phùng Thiệu Phong nổi tiếng Cbiz bởi thói quen thích khoe khuyết điểm của người khác trên sóng truyền hình. Sự việc này bắt nguồn từ khi Triệu Lệ Dĩnh tham gia một chương trình truyền hình thực tế, cô thường xuyên nói ra những khuyết điểm của bạn chơi cùng. Từ đó về sau không nhiều người muốn cùng xuất hiện với Triệu Lệ Dĩnh vì sợ cô “lỡ lời” nói ra tật xấu của mình.
Vương Phi là cao thủ đánh bài
Nhiều người biết đến Vương Phi với vai trò ca sĩ. Từng được mệnh danh là "Thiên Hậu", Vương Phi có một niềm đam mê khác ít người biết đến là đánh bài. Cô từng nói rằng: “Mọi người có thể nói tôi hát không hay nhưng không được nói tôi đánh bài dở”.
Giới giải trí Hoa ngữ vốn có rất nhiều quy tắc và thị phi, đồng thời cũng tồn tại không ít bí mật thú vị.