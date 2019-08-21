Hé lộ lý do khiến Châu Nhuận Phát cả đời không muốn hợp tác với Thành Long

Sao quốc tế 21/08/2019 12:31

Châu Nhuận Phát và Thành Long là hai nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ vậy nhưng cả hai chưa một lần hợp tác trong sự nghiệp.

Thập niên 90 của thế kỷ trước, Thành Long, Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì là ba cái tên đình đám nhất của điện ảnh Hong Kong. Một người được mệnh danh là vua hài, một người là ngôi sao võ thuật nổi tiếng còn Châu Nhuận Phát chính là ảnh đế trong lòng người hâm mộ.

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Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát, Thành Long là ba cái tên đình đám một thời của làng giải trí Hong Kong

Châu Tinh Trì đã từng có cơ hội hợp tác với hai người còn lại nhưng Thành Long và Châu Nhuận Phát lại chưa hợp tác với nhau trong bất kỳ tác phẩm nào khiến nhiều người tiếc nuối. Nguyên nhân khiến hai nhân vật nổi tiếng này không thể hợp tác khiến không ít người tò mò.

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Dù khá nhiều lần Thành Long ngỏ ý muốn được hợp tác cùng Châu Nhuận Phát nhưng nam tài từ họ Châu một mực từ chối

Trước đây, trong một lần phỏng vấn nam diễn viên gạo cội Châu Nhuận Phát đã tiết lộ nguyên nhân khiến ông và Thành Long không thể hợp tác. Theo Châu Nhuận Phát, những bộ phim của Thành Long đều là phim hành động pha thêm hài hước, còn các tác phẩm của ông lại mang phong cách khác hẳn. Nếu như cứ miễn cưỡng hợp tác với nhau đồng nghĩa với việc không có trách nhiệm với bộ phim, không tôn trọng khán giả.

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Châu Nhuận Phát cho rằng phong cách phim ảnh của hai người khác nhau, nếu cố ép hợp tác là không tôn trọng khán giả

Ngoài phong cách lựa chọn kịch bản không giống nhau, người ngoài cuộc đều có thể dễ dàng nhận ra tính cách của hai ngôi sao này khác biệt rất nhiều. Trong khi Thành Long rất thích được là người nổi bật nhất, ngay cả sinh nhật cũng mời hơn một nửa giới nghệ sĩ thì Châu Nhuận Phát sống khá giản dị. Cùng sở hữu khối tài sản "khủng", Châu Nhuận Phát hứa quyên góp toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện còn Thành Long lại để cho đứa con trai nghiện hút.

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Lưu Đức Hoa cũng từng chia sẻ rằng Châu Nhuận Phát và Thành Long là hai người không cùng một thế giới

Nam diễn viên Lưu Đức Hoa - người từng hợp tác và thân thiết với Châu Nhuận Phát lẫn Thành Long - từng nói rằng: “Châu Nhuận Phát và Thành Long vốn không cùng một thế giới”. Câu nói này của ông phần nào hé lộ cho mọi người biết lý do Châu Nhuận Phát và Thành Long không thể hợp tác trong sự nghiệp của mình.

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Từ khóa:   Thành Long Châu Tinh Trì Lưu Đức Hoa

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