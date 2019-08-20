Khi còn sống, các nghệ sĩ Hoa ngữ như Lưu Đan , Lý Ngọc , Diêu Bối Na, Kiều Nhậm Lương được nhiều người biết đến. Thế nhưng sau khi qua đời, tên tuổi của họ còn nổi tiếng hơn cả khi còn sống.

Sinh năm 1976, Lý Ngọc xuất thân từ diễn viên múa. Với sự cố gắng của mình, năm 2001 cô được Quỳnh Dao đặc biệt giao cho vai diễn Phương Du trong bộ phim “Tân Dòng Sông Ly Biệt”. Không chỉ đam mê nghiệp diễn, lúc sinh thời cô còn được biết đến là người yêu đầu tiên mà nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận.

Nữ diễn viên Lý Ngọc được nhiều người biết đến sau vai diễn Phương Du của bộ phim “Tân Dòng Sông Ly Biệt” hợp tác cùng Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Cổ Cự Cơ… Dù chỉ là vai phụ nhưng nét đẹp thanh khiết và phúc hậu của Lý Ngọc để lại ấn tượng sâu sắc với người xem.

Cô từng là mối tình đầu của nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh

"Hồng nhan bạc mệnh", Lý Ngọc bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu giữa lúc sự nghiệp phát triển nhất. Năm 2009, làng giải trí Hoa ngữ bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của cô. Đến những người bạn thân thiết nhất cũng không biết cô mắc bệnh ung thư và ra đi nhanh chóng đến vậy.

Lưu Đan

Sinh năm 1975, ngay từ tấm bé Lưu Đan đã có niềm đam mệ nghệ thuật. Cô được nhiều đạo diễn chú ý đến bởi vẻ đẹp ngọt ngào, thánh thiện của mình.

Nữ diễn viên Lưu Đan gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc ngọt ngào của mình

Vậy nhưng phải đến khi đảm nhiệm vai diễn Hàm Hương trong bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách” nữ diễn viên Lưu Đan mới thực sự nổi tiếng. Đối với nhiều người mê phim Quỳnh Dao, Lưu Đan chính là "Hàm Hương" hoàn hảo nhất trong các phiên bản.

Hàm Hương là vai diễn để đời của nữ diễn viên Lưu Đan

Khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, ngày 31/1/2000, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên cao tốc từ Thâm Quyến đi Quảng Châu. Nữ diễn viên Lưu Đan bị thương quá nặng và đã ra đi khi mới 25 tuổi. Người thân, bạn bè và đồng nghiệp đều bàng hoàng trước sự ra đi này của cô.

Diêu Bối Na

Sinh năm 1981, Diêu Bối Na là nữ ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc. Nhiều khán giả ấn tượng với bài hát chủ đề trong bộ phim “Hậu Cung Chân Hoàn Truyện” do Diêu Bối Na hát. Cũng nhờ thành công đó, tên tuổi của cô được nhiều người biết đến.

Diêu Bối Na qua đời bởi căn bệnh ung thư khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng tiếc nuối

Vậy nhưng khi sự nghiệp đang có những bước phát triển đột phá, Diêu Bối Na phát hiện mình bị ung thư vú. Tháng 1/2015 căn bệnh này di căn lên não và phổi. Ngày 16/1/2015 Diêu Bối Na ra đi khi mới 33 tuổi.

Kiều Nhậm Lương

Ngày 16/9/2016, làng giải trí Hoa ngữ rúng động với thông tin nam diễn viên Kiều Nhậm Lương kết liễu cuộc đời mình trong bồn tắm. Anh được phát hiện đã chết với nhiều vết cắt ở cổ tay, trên người có nhiều vết bầm tím. Phía cảnh sát khắng định cái chết của Kiều Nhậm Lương không có gì bất thường trong khi phía công ty quản lý bất ngờ thông báo anh bị trầm cảm đã lâu.

Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, cái chết của Kiều Nhậm Lương hiện nay vẫn còn nhiều uẩn khúc

Sinh năm 1987, Kiều Nhậm Lương từng gây ấn tượng với nhiều vai diễn. Khán giả luôn nhớ đến anh bởi nụ cười ngọt ngào và những hành động hài hước mỗi khi xuất hiện. Đến thời điểm hiện tại nhiều người vẫn không tin rằng một ngôi sao đang lên như Kiều Nhậm Lương lại đi kết thúc cuộc đời mình như vậy.

Có thể nói, dù đã qua đời song tên tuổi và ấn tượng mà những nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh này vẫn còn sống mãi trong lòng người hâm mộ.