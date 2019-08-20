Những sao Hoa ngữ sau khi chết còn nổi tiếng hơn cả khi còn sống

Sao quốc tế 20/08/2019 06:33

Không chỉ Kiều Nhậm Lương, làng giải trí Hoa ngữ còn nhiều cái tên mà sau khi qua đời còn nổi tiếng hơn cả khi còn sống như Lưu Đan, Lý Ngọc, Diêu Bối Na...

Khi còn sống, các nghệ sĩ Hoa ngữ như Lưu Đan, Lý Ngọc, Diêu Bối Na, Kiều Nhậm Lương được nhiều người biết đến. Thế nhưng sau khi qua đời, tên tuổi của họ còn nổi tiếng hơn cả khi còn sống.

Lý Ngọc

Nữ diễn viên Lý Ngọc được nhiều người biết đến sau vai diễn Phương Du của bộ phim “Tân Dòng Sông Ly Biệt” hợp tác cùng Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Lâm Tâm Như, Cổ Cự Cơ… Dù chỉ là vai phụ nhưng nét đẹp thanh khiết và phúc hậu của Lý Ngọc để lại ấn tượng sâu sắc với người xem.

nham kieu luong 1
Lý Ngọc từng là gương mặt khả ái được nhiều khán giả yêu mến

Sinh năm 1976, Lý Ngọc xuất thân từ diễn viên múa. Với sự cố gắng của mình, năm 2001 cô được Quỳnh Dao đặc biệt giao cho vai diễn Phương Du trong bộ phim “Tân Dòng Sông Ly Biệt”. Không chỉ đam mê nghiệp diễn, lúc sinh thời cô còn được biết đến là người yêu đầu tiên mà nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh thừa nhận.

nham kieu luong 2
Cô từng là mối tình đầu của nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh

"Hồng nhan bạc mệnh", Lý Ngọc bị phát hiện mắc bệnh ung thư máu giữa lúc sự nghiệp phát triển nhất. Năm 2009, làng giải trí Hoa ngữ bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của cô. Đến những người bạn thân thiết nhất cũng không biết cô mắc bệnh ung thư và ra đi nhanh chóng đến vậy.

Lưu Đan

Sinh năm 1975, ngay từ tấm bé Lưu Đan đã có niềm đam mệ nghệ thuật. Cô được nhiều đạo diễn chú ý đến bởi vẻ đẹp ngọt ngào, thánh thiện của mình.

nham kieu luong 3
Nữ diễn viên Lưu Đan gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc ngọt ngào của mình

Vậy nhưng phải đến khi đảm nhiệm vai diễn Hàm Hương trong bộ phim “Hoàn Châu Cách Cách” nữ diễn viên Lưu Đan mới thực sự nổi tiếng. Đối với nhiều người mê phim Quỳnh Dao, Lưu Đan chính là "Hàm Hương" hoàn hảo nhất trong các phiên bản.

nham kieu luong 4
Hàm Hương là vai diễn để đời của nữ diễn viên Lưu Đan

Khi sự nghiệp đang trên đỉnh cao, ngày 31/1/2000, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên cao tốc từ Thâm Quyến đi Quảng Châu. Nữ diễn viên Lưu Đan bị thương quá nặng và đã ra đi khi mới 25 tuổi. Người thân, bạn bè và đồng nghiệp đều bàng hoàng trước sự ra đi này của cô.

Diêu Bối Na

Sinh năm 1981, Diêu Bối Na là nữ ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc. Nhiều khán giả ấn tượng với bài hát chủ đề trong bộ phim “Hậu Cung Chân Hoàn Truyện” do Diêu Bối Na hát. Cũng nhờ thành công đó, tên tuổi của cô được nhiều người biết đến.

nham kieu luong 5
Diêu Bối Na qua đời bởi căn bệnh ung thư khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng tiếc nuối

Vậy nhưng khi sự nghiệp đang có những bước phát triển đột phá, Diêu Bối Na phát hiện mình bị ung thư vú. Tháng 1/2015 căn bệnh này di căn lên não và phổi. Ngày 16/1/2015 Diêu Bối Na ra đi khi mới 33 tuổi.

Kiều Nhậm Lương

Ngày 16/9/2016, làng giải trí Hoa ngữ rúng động với thông tin nam diễn viên Kiều Nhậm Lương kết liễu cuộc đời mình trong bồn tắm. Anh được phát hiện đã chết với nhiều vết cắt ở cổ tay, trên người có nhiều vết bầm tím. Phía cảnh sát khắng định cái chết của Kiều Nhậm Lương không có gì bất thường trong khi phía công ty quản lý bất ngờ thông báo anh bị trầm cảm đã lâu.

nham kieu luong 6
Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, cái chết của Kiều Nhậm Lương hiện nay vẫn còn nhiều uẩn khúc

Sinh năm 1987, Kiều Nhậm Lương từng gây ấn tượng với nhiều vai diễn. Khán giả luôn nhớ đến anh bởi nụ cười ngọt ngào và những hành động hài hước mỗi khi xuất hiện. Đến thời điểm hiện tại nhiều người vẫn không tin rằng một ngôi sao đang lên như Kiều Nhậm Lương lại đi kết thúc cuộc đời mình như vậy.

Có thể nói, dù đã qua đời song tên tuổi và ấn tượng mà những nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh này vẫn còn sống mãi trong lòng người hâm mộ. 

Giữa tâm bão kiện cáo, Triệu Vy khoe mặt mộc tiều tụy khiến fan lo lắng

Giữa tâm bão kiện cáo, Triệu Vy khoe mặt mộc tiều tụy khiến fan lo lắng

Hành động khoe mặt mộc trông tiều tụy và mọc đầy mụn trên trang cá nhân của nữ diễn viên Triệu Vy khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Ngọc Lưu Đan Hoàn Châu Cách Cách

TIN LIÊN QUAN

Giữa tâm bão kiện cáo, Triệu Vy khoe mặt mộc tiều tụy khiến fan lo lắng

Giữa tâm bão kiện cáo, Triệu Vy khoe mặt mộc tiều tụy khiến fan lo lắng

Bằng mặt không bằng lòng, Lâm Tâm Như từng 'yểm bùa' Triệu Vy?

Bằng mặt không bằng lòng, Lâm Tâm Như từng 'yểm bùa' Triệu Vy?

Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như bị 'ném đá' khi cản trở người khác đi vệ sinh

Hoắc Kiến Hoa – Lâm Tâm Như bị 'ném đá' khi cản trở người khác đi vệ sinh

Lâm Tâm Như tìm cách bảo vệ bản thân sau vụ việc Nhậm Đạt Hoa bị người hâm mộ đâm nhập viện

Lâm Tâm Như tìm cách bảo vệ bản thân sau vụ việc Nhậm Đạt Hoa bị người hâm mộ đâm nhập viện

Giữa tâm bão hôn nhân trục trặc, Lâm Tâm Như lộ diện với chiếc mũi bất thường

Giữa tâm bão hôn nhân trục trặc, Lâm Tâm Như lộ diện với chiếc mũi bất thường

Dung nhan thuở đôi mươi làm say đắm lòng người của Lâm Tâm Như

Dung nhan thuở đôi mươi làm say đắm lòng người của Lâm Tâm Như

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 34 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới