Giữa tâm bão kiện cáo, Triệu Vy khoe mặt mộc tiều tụy khiến fan lo lắng

Hành động khoe mặt mộc trông tiều tụy và mọc đầy mụn trên trang cá nhân của nữ diễn viên Triệu Vy khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng.

Triệu Vy là nữ diễn viên được nhiều người ái mộ sau thành công của bộ phim truyền hình đình đám “Hoàn Châu Cách Cách”. Với vai diễn Tiểu Yến Tử, nữ diễn viên Triệu Vy đã xây dựng một hình tượng nhân vật mà sau này có lẽ khó ai có thể vượt qua. Nữ diễn viên Triệu Vy từng là thanh xuân của rất nhiều người Không chỉ “Hoàn Châu Cách Cách”, Triệu Vy còn ghi dấu trong sự nghiệp diễn xuất của mình với hàng loạt vai diễn để đời khác trong “Tân Dòng Sông Ly Biệt”, “Kinh Hoa Yên Vân”, “Họa Bì”… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, cô còn lấn sân làm đạo diễn với bộ phim điện ảnh nổi tiếng “Gửi Thanh Xuân”.

Với nhiều vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Triệu Vy được đánh giá là một trong những diễn viên thành công nhất Cbiz Ngoài sự nghiệp thành công, Triệu Vy còn là một nhà đầu tư mát tay khi cùng chồng là doanh nhân Huỳnh Hữu Long thành lập các công ty ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy nhưng với hành vi thao túng thị trường chứng khoán của mình, vợ chồng Triệu Vy – Huỳnh Hữu Long phải đối mặt với án phạt cấm không được tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm. Đôi vợ chồng nổi tiếng này còn phải đối mặt với hàng trăm đơn kiện từ những nạn nhân của sự việc trên. Thời gian gần đây, Triệu Vy luôn phải đối mặt với rất nhiều đơn thư tố cáo trong scandal thao túng thị trường chứng khoán Hình ảnh mới nhất của Triệu Vy khiến fan hâm mộ lo lắng bởi vẻ tiều tụy của cô Mới đây, Triệu Vy đăng hình mặt mộc trên trang cá nhân của mình. Nhìn cô có vẻ khá tiều tụy, trên mặt mọc khá nhiều mụn. Thời gian vừa qua, Triệu Vy tham gia làm tổng đạo diễn cho bộ phim điện ảnh “Tinh Quang” – một bộ phim chuẩn bị cho dịp lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, có lẽ do dốc toàn lực cho dự án này nên Triệu Vy mới xuống sắc nhanh chóng đến vậy.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, hiện tại người đẹp họ Triệu đang phải đối mặt với hàng loạt đơn tố cáo nên ảnh hưởng đến tinh thần cũng là chuyện đương nhiên. Nhiều fan hâm mộ tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của thần tượng.

Bằng mặt không bằng lòng, Lâm Tâm Như từng 'yểm bùa' Triệu Vy? Bà xã Hoắc Kiến Hoa từng dính tin đồn không ưa gì cô bạn Triệu Vy khi để hình nộm bị đâm kim của "Én nhỏ" trong nhà.

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