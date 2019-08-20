Những tấm hình 'lầy lội' của nam thần Lý Hiện khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên

Mùa hè năm nay có lẽ là quãng thời gian thành công nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên Lý Hiện . Thành công ngoài mong đợi của bộ phim “ Cá Mực Hầm Mật ” đã giúp Lý Hiện nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhiều người còn ví von rằng, nhân vật Hàn Thương Ngôn do anh hóa thân hoàn hảo như bước ra từ trang sách.

Vẻ đẹp trai đậm chất nam thần khiến nam diễn viên Lý Hiện trở thành người đàn ông trong mộng của rất nhiều cô gái

Dù rằng hiện nay bộ phim “Cá Mực Hầm Mật” đã phát sóng xong nhưng dư âm và thành công mà nó mang đến cho Lý Hiện vẫn còn đó. Hiện nay, Lý Hiện là một trong những ngôi sao được quan tâm nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Rất nhiều kịch bản hay cũng như hợp đồng quảng cáo tìm đến nam tài tử họ Lý trong thời gian qua.

Là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng có những lúc anh cũng lầy lội thế này...

... thậm chí còn thử thách nhan sắc của mình với kiểu đầu không tóc

Nổi tiếng sau một đêm nên những chuyện trong quá khứ của Lý Hiện luôn bị fan đem ra soi mói. Những cô gái được cho là bạn gái cũ của Lý Hiện cũng nằm trong tầm ngắm của truyền thông. Sức nóng từ bộ phim cũng như những thị phi quanh cuộc sống riêng tư chính là nguyên nhân khiến cái tên của anh luôn được nhắc đến trên các trang báo giải trí xứ Trung.