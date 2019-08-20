Những tấm hình 'lầy lội' của nam thần Lý Hiện khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên

Sau thành công của bộ phim “Cá Mực Hầm Mật”, diễn viên Lý Hiện trở thành một trong những nghệ sĩ được truyền thông Hoa ngữ săn đón nhiều nhất.
- Không tự tin về bản thân, Lý Hiện từng từ chối vai Hàn Thương Ngôn trong ‘Cá Mực Hầm Mật’
- Những điều chưa biết về chàng 'soái ca ngôn tình tháng 7' Hàn Thương Ngôn – Lý Hiện
Mùa hè năm nay có lẽ là quãng thời gian thành công nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên Lý Hiện. Thành công ngoài mong đợi của bộ phim “Cá Mực Hầm Mật” đã giúp Lý Hiện nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhiều người còn ví von rằng, nhân vật Hàn Thương Ngôn do anh hóa thân hoàn hảo như bước ra từ trang sách.
Dù rằng hiện nay bộ phim “Cá Mực Hầm Mật” đã phát sóng xong nhưng dư âm và thành công mà nó mang đến cho Lý Hiện vẫn còn đó. Hiện nay, Lý Hiện là một trong những ngôi sao được quan tâm nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Rất nhiều kịch bản hay cũng như hợp đồng quảng cáo tìm đến nam tài tử họ Lý trong thời gian qua.
Nổi tiếng sau một đêm nên những chuyện trong quá khứ của Lý Hiện luôn bị fan đem ra soi mói. Những cô gái được cho là bạn gái cũ của Lý Hiện cũng nằm trong tầm ngắm của truyền thông. Sức nóng từ bộ phim cũng như những thị phi quanh cuộc sống riêng tư chính là nguyên nhân khiến cái tên của anh luôn được nhắc đến trên các trang báo giải trí xứ Trung.
Dù sở hữu vẻ đẹp đậm chất nam thần và là chàng hoàng tử trong mộng của nhiều cô gái trẻ nhưng anh vẫn là con người bình thường như bao người khác. Mới đây, những tấm hình "lầy lội" của Lý Hiện được fan hâm mộ “đào lại”. Ở thời điểm chưa nổi tiếng, Lý Hiện cũng thường chụp những tấm hình "lầy lội" không giống ai khiến fan hâm mộ không tin nổi đây lại là thần tượng của mình.