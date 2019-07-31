Dương Dương, Đặng Luân từ chối, Lý Hiện mới được mời vào vai Hàn Thương Ngôn?

Dương Tử đã khắc họa thành công nhân vật Đồng Niên bằng vẻ nhí nhánh, đáng yêu của mình. Phong cách lạnh lùng cùng vẻ đẹp trai "chết người" của diễn viên Lý Hiện cũng hoàn toàn phù hợp với nhân vật Hàn Thương Ngôn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Dương Tử và Lý Hiện đã tạo nên một hiện tượng phim truyền hình Hoa ngữ trong mùa hè năm nay.

“Cá Mực Hầm Mực” đang phát sóng những tập cuối nhưng sức nóng của bộ phim vẫn không hề giảm xuống. Trên các diễn đàn, các “mọt phim” Hoa ngữ liên tục bàn tán về cặp đôi chính của bộ phim: Đồng Niên – Hàn Thương Ngôn.

Nhờ vai diễn Hàn Thương Ngôn, diễn viên Lý Hiện nổi tiếng chỉ sau một đêm

Tuy nhiên, có tin đồn cho rằng Lý Hiện không phải là lựa chọn đầu tiên của đạo diễn cho vai diễn Hàn Thương Ngôn

Mới đây, bất ngờ rộ thông tin Dương Tử không phải là gương mặt đầu tiên được đạo diễn lựa chọn vào vai Đồng Niên. Hôm nay, lại xuất hiện tin đồn cho rằng với vai Hàn Thương Ngôn, đạo diễn định mời người khác chứ không phải Lý Hiện. Theo nguồn tin này, ban đầu nhà sản xuất mời Dương Dương và Đặng Luân thử vai này nhưng cả hai đều từ chối nên Lý Hiện mới được chọn.

Đặng Luân được đạo diễn mời vào vai Hàn Thương Ngôn vì từng hợp tác thành công với Dương Tử trong 'Hương Mật Tựa Khói Sương' nhưng anh đã từ chối

Dương Dương cũng được đạo diễn mời hợp tác nhưng anh đã từ chối

Dù không được chọn từ đầu nhưng cả Dương Tử và Lý Hiện đều thể hiện xuất sắc vai diễn của mình

Dù chỉ là phương án dự phòng nhưng cả Dương Tử và Lý Hiện đều thể hiện xuất sắc nhân vật của mình. Nhiều fan hâm mộ tiểu thuyết còn nhận xét rằng cặp đôi Hàn Thương Ngôn – Đồng Niên do cả hai hóa thân như bước ra từ trang sách. Có lẽ chính nhà sản xuất và đài truyền hình cũng không nghĩ rằng “Cá Mực Hầm Mật” lại có được thành công như vậy.